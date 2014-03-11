Ventajas de la limpieza con alta presión

Las hidrolimpiadoras profesionales de Kärcher son la solución definitiva para eliminar la suciedad más rebelde de cualquier superficie de una forma sencilla y extremadamente eficaz. Gracias a la alta presión y alta potencia, estas máquinas son la opción ideal para limpiar y desinfectar superficies de cualquier tipo y tamaño en entornos de trabajo industrial.

Ventajas de la limpieza con alta presión:

La limpieza con alta presión le permite eliminar sin esfuerzo incluso la suciedad más incrustada y acumulada, lo que garantiza una limpieza a fondo de suelos exteriores, fachadas, vehículos,etc. Nuestras hidrolimpiadoras son implacables contra el barro, la grasa, los aceites, las malas hierbas, el moho y la pintura.

Los beneficios son impresionantes: limpieza más rápida y eficaz con menor consumo de energía y menos contaminación de las aguas residuales. La combinación con los detergentes de Kärcher ofrece un rendimiento brillante en la industria, el lavado de vehículos, el comercio y la industria alimentaria.

Las aplicaciones son innumerables. Todas nuestras hidrolimpiadoras se pueden utilizar en combinación con una amplia gama de accesorios como boquillas, lanzas, pistolas, cepillos y detergentes específicos para cada situación, ideales para potenciar aún más el rendimiento de su máquina.

¡Su hidrolimpiadora de Kärcher puede afrontar cualquier desafío!