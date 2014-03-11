LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN PROFESIONALES
Increíblemente versátiles: las limpiadoras de alta presión de la gama profesional de Kärcher. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.
Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Hidrolimpiadoras estacionarias
Las hidrolimpiadoras estacionarias son ideales para un amplio abanico de aplicaciones. El agua a alta presión se dirige mediante una red de tuberías de instalación fija directamente a los puntos de toma.
El turbo para su hidrolimpiadora
La nueva boquilla que cambia las reglas del juego. Con un 50% más de rendimiento en superficies. Le ahorra agua, energía y tiempo.
Descubra ahora los accesorios adecuados
Nuestras variantes eco!Booster se han desarrollado para distintas hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría y caliente y, por lo tanto, están equipadas con distintos tamaños de boquilla. Obtenga más información sobre los distintos modelos, incluida una lista de aparatos compatibles.
Detergentes para nuestra gama de limpiadoras de alta presión de la gama profesional
Los detergentes para las limpiadoras de alta presión profesionales de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.
Limpiadoras de alta presión profesionales para el lavado y protección de vehículos industriales
En Kärcher disponemos de detergentes para limpiadoras de alta presión específicamente desarrollados para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada (vehículos de carretera o en obras en obras de construcción). Para utilizar con limpiadoras de alta presión profesionales de agua caliente o fría.
Limpiadoras de alta presión profesionales para aplicaciones industriales
Detergentes para limpiadoras de alta presión profesionales de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.
Limpiadoras de alta presión profesionales para el sector alimentario
Nuestras limpiadoras de alta presión de la gama profesional son infalibles combinadas con nuestros detergentes profesionales específicamente desarrollados para los diferentes sectores. En el sector alimentario contamos con detergentes y desinfectantes Kärcher eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.Para una máxima higiene.
Limpiadoras de alta presión profesionales para lavado de carrocerías de vehículos
Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.
Ventajas de la limpieza con alta presión
Las hidrolimpiadoras profesionales de Kärcher son la solución definitiva para eliminar la suciedad más rebelde de cualquier superficie de una forma sencilla y extremadamente eficaz. Gracias a la alta presión y alta potencia, estas máquinas son la opción ideal para limpiar y desinfectar superficies de cualquier tipo y tamaño en entornos de trabajo industrial.
Ventajas de la limpieza con alta presión:
La limpieza con alta presión le permite eliminar sin esfuerzo incluso la suciedad más incrustada y acumulada, lo que garantiza una limpieza a fondo de suelos exteriores, fachadas, vehículos,etc. Nuestras hidrolimpiadoras son implacables contra el barro, la grasa, los aceites, las malas hierbas, el moho y la pintura.
Los beneficios son impresionantes: limpieza más rápida y eficaz con menor consumo de energía y menos contaminación de las aguas residuales. La combinación con los detergentes de Kärcher ofrece un rendimiento brillante en la industria, el lavado de vehículos, el comercio y la industria alimentaria.
Las aplicaciones son innumerables. Todas nuestras hidrolimpiadoras se pueden utilizar en combinación con una amplia gama de accesorios como boquillas, lanzas, pistolas, cepillos y detergentes específicos para cada situación, ideales para potenciar aún más el rendimiento de su máquina.
¡Su hidrolimpiadora de Kärcher puede afrontar cualquier desafío!
Nueva pistola EASY!Force para limpiadoras de alta presión profesionales de Kärcher
Cero esfuerzo. Máxima potencia. Entre tu trabajo y tu solo solo puede haber una cosa que se interponga: nuestra pistola de alta presión EASY!Force. Gracias a ella podrás ajustar la extraordinaria potencia de alta presión de manera rápida y fácil. El revolucionario concepto de funcionamiento de la pistola EASY!Force emplea la fuerza de repulsión del chorro de alta presión y reduce a cero la fuerza de retención para el gatillo. Cero coma cero. De este modo, trabajarás sin realizar ningún esfuerzo y, en definitiva, de forma mucho más ergonómica y relajada. Prueba nuestra pistola EASY!Force y no volverás a perder nunca más el control.
Remolque de alta presión: máxima movilidad, facilidad de uso e independencia de limpieza.
Nuestros remolques de alta presión se basan en un concepto bien diseñado e integrado con características y capacidades definidas: rendimiento sin concesiones, alta movilidad, manejo sencillo y máxima independencia. Remolques de alta presión de agua fría HD y agua caliente HDS: la solución ideal para los sectores municipales, de la construcción, alquileres y sectores industriales.
Detergentes para nuestra gama de limpiadoras de alta presión de la gama profesional
Los detergentes para las limpiadoras de alta presión profesionales de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.
Limpiadoras de alta presión profesionales para el lavado y protección de vehículos industriales
En Kärcher disponemos de detergentes para limpiadoras de alta presión específicamente desarrollados para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada (vehículos de carretera o en obras en obras de construcción). Para utilizar con limpiadoras de alta presión profesionales de agua caliente o fría.
Limpiadoras de alta presión profesionales para aplicaciones industriales
Detergentes para limpiadoras de alta presión profesionales de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.
Limpiadoras de alta presión profesionales para el sector alimentario
Nuestras limpiadoras de alta presión de la gama profesional son infalibles combinadas con nuestros detergentes profesionales específicamente desarrollados para los diferentes sectores. En el sector alimentario contamos con detergentes y desinfectantes Kärcher eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.Para una máxima higiene.
Limpiadoras de alta presión profesionales para lavado de carrocerías de vehículos
Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.
Ventajas de la limpieza con limpiadoras de alta presión de agua caliente
Las limpiadoras de alta presión profesionales de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:
- Mejor resultado de limpieza
- Menor empleo de detergente
- Menor tiempo de secado
- Más higiene
- Menor tiempo de trabajo
El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35 %, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.
Limpieza de fachadas, placas solares y suelos con alta presión profesional Kärcher
Nuestras nuevas soluciones de limpieza incluyen cepillos, lanzas telescópicas, accesorios y adaptadores y le permitirán un uso muy flexible en diferentes tareas de limpieza. Ya sea con baja, media o alta presión o incluso para aspirar: nunca antes la limpieza de fachadas, fachadas de vidrio, paneles solares o suelos fue más flexible. Queremos destacar además la gran comodidad que ofrecen estos sistemas de limpieza para el operario. Y resultan idóneas para la limpieza en lugares de difícil acceso.
Limpieza con alta presión profesional Kärcher iSolar para la limpieza de placas solares
Nuestra recomendación:
La limpiadora de alta presión profesional de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión profesional de agua fría HD 10/23-4 S para obtener los mejores resultados de limpieza.
- Muy alto rendimiento de superficie y de limpieza
- Cepillos circulares que giran en sentido contrario
- Barra telescópica de una mezcla de carbón y fibra de vidrio
- Alcance de 1,8-14 m (según la barra telescópica)
¿Necesita asesoramiento sobre nuestra gama de limpiadoras de alta presión profesionales?
¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.