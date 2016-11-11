Cero esfuerzo. Máxima potencia. Con nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force
Tienes el poder! Entre tu trabajo y tu solo solo puede haber una cosa que se interponga: nuestra pistola de alta presión EASY!Force. Gracias a ella podrás ajustar la extraordinaria potencia de alta presión de manera rápida y fácil. El revolucionario concepto de funcionamiento de la pistola EASY!Force emplea la fuerza de repulsión del chorro de alta presión y reduce a cero la fuerza de retención para el gatillo. Cero coma cero. De este modo, trabajarás sin realizar ningún esfuerzo y, en definitiva, de forma mucho más ergonómica y relajada. Prueba nuestra pistola EASY!Force y no volverás a perder nunca más el control.
Pistola de alta presión normal
La posición abierta de la mano reduce el esfuerzo
Una cuestión de ergonomía
La ergonomía no es un truco y no es para los débiles de corazón. La ergonomía es la protección básica de las personas y su salud. Las leyes de protección laboral exigen constantemente la protección de los usuarios durante actividades físicamente exigentes, como la limpieza a alta presión. Las compañías del futuro deben revelar la carga de trabajo y ofrecer a los empleados la compensación correspondiente, ya sea en forma de dinero, descansos o jubilación anticipada. Nuestra pistola de alta presión EASY! Force ofrece muchos beneficios en comparación con las pistolas de alta presión tradicionales.
Usted guía su pistola de alta presión EASY! Force con fuerza de retención cero. Esto protege tus articulaciones, tus músculos y todo tu cuerpo. Reduce el riesgo de lesiones por fatiga. Y previene la artritis. Pero EASY! Force no solo ofrece beneficios para la salud, sino que los resultados del trabajo también son mejores y no están programados.
las pausas desaparecen. Por lo tanto, rápidamente logra un aumento significativo en todas las áreas con EASY! Force y cero fuerza de retención.
Los músculos pequeños se toman un respiro. Los grandes hacen su trabajo.
No todos los tipos de fuerza son iguales. Lo que importa es cuánta masa muscular se necesita para producir la fuerza necesaria. Bajo la misma carga, los músculos más pequeños se cansan más rápidamente que los músculos más grandes. También el movimiento de las articulaciones fuera de su posición neutral resulto decisivo para la fatiga. Y aquí es exactamente donde nuestra pistola de disparo EASY! Force HP entra en juego.
Para mantener y operar la pistola de disparo y la lanza de alta presión en lugar de que se estimulen los grupos musculares más pequeños en los dedos y el antebrazo, se activan los grupos musculares más grandes en la parte superior del brazo. Esto elimina la fatiga temprana. Con las pistolas de disparo de alta presión tradicionales, los dedos deben estar curvados en un puño. Con el sistema EASY! Force, la mano permanece en la posición neutral relajada, los dedos no están doblados. El cambio de las fuerzas de retención de grupos musculares pequeños a grandes, junto con la ergonomía ideal de la pistola de disparo de alta presión y el manejo relajado, conduce a una tensión significativamente menor en los músculos. Esto hace posible un trabajo sin fatiga a largo plazo y da como resultado un rendimiento de trabajo mejor y más rentable con resultados de trabajo óptimos.
Válvula totalmente cerámica para una larga vida útil.
Cuando las pistolas de alta presión se averían, normalmente es a causa de válvulas defectuosas o dañadas por partículas. Nuestra EASY!Force también pone remedio en este sentido: su válvula está compuesta por una bola cerámica sellada y, de este modo, resiste cualquier posible daño producido por las partículas. Y esto le proporciona una vida útil cinco veces mayor en comparación con las pistolas con válvula tradicional.
Trabaja de forma segura e intuitiva.
El seguro de gatillo de la nueva pistola EASY!Force impide la activación involuntaria y le proporciona la máxima seguridad de aplicación. Sin que disminuya el confort de funcionamiento. Solo tienes que presionar el seguro de gatillo una vez para activar el chorro de alta presión, lo cual se hace de forma intuitiva. La pistola EASY!Force permanece abierta mientras mantenga apretado el gatillo. Si sueltas el gatillo, la pistola se desconecta de inmediato.
Cómoda y confortable en cualquier situación
No te preocupes por la ergonomía de trabajo, nosotros lo hacemos por tí. Nuestra pistola de alta presión EASY!Force te proporciona una ergonomía óptima en las posiciones de
trabajo habituales. Si la situación lo requiere, especialmente al trabajar en algo o al cambiar de ángulo de trabajo constantemente, podrás colocar un asa adicional.
Con un asa adicional todo resulta más fácil.
El asa disponible opcionalmente se monta en la lanza de nuestra nueva generación EASY!Lock. De este modo, podrás adaptar de forma óptima tu postura al trabajo a realizar en cuestión. Al cambiar con frecuencia de postura se reduce la carga del aparato locomotor en general y usted trabaja de forma más relajada durante más tiempo.
La fijación para el asa adicional está en la lanza. En esta zona también puedes desplazar el asa de acuerdo con tu tamaño corporal y el ángulo de trabajo ideal. Gracias al sencillo tornillo de soporte, esto puede hacerse de forma cómoda y rápida. El diseño ergonómico del asa proporciona dos zonas de agarre adicionales, sin importar si es diestro o zurdo. Mediante la lanza regulable a 360°, puedes girar los ejes de forma muy sencilla incluso durante el funcionamiento y, así, actuar aún con más flexibilidad.
EASY!Lock: Conexión en un abrir y cerrar de ojos
Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje son facilísimos. Este proceso es cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales. Y nuestro cierre rápido EASY!Lock es igual de robusto y con la misma larga vida útil. Como mínimo.
Preparación más rápida: también acaba antes.
Hasta ahora el montaje y desmontaje de la limpiadora de alta presión llevaba mucho tiempo. Por un lado, para conectar o separar distintos puntos de conexión. Sucedía exactamente lo mismo con el cambio de los accesorios. Olvídate
de ello. Nuestro sistema EASY!Lock aúna las ventajas del conector de acción rápida con las de una conexión roscada. De este modo, ahorras aprox. un 80 % de tiempo. Tiempo que necesitas para el trabajo real. O para otras cosas más importantes.
Sistema único en rapidez, seguridad y robustez.
No hay nada más seguro, fiable y de larga vida útil que un tornillo con rosca. Nada permite ahorrar más tiempo que un sistema de cierre rápido. Pero ninguno de ellos es tan bueno como ambos juntos: nuestro sistema EASY!Lock es tan resistente como una atornilladura con rosca convencional y tan flexible como un sistema de cierre rápido. El bloqueo de la rosca se dispone sobre un cono. Conecta en un instante todos los accesorios (360° en un momento) mediante una rosca de varías vías y con la
ayuda de una palanca, desde la limpiadora de alta presión hasta las boquillas. De forma rápida y segura. Una y otra vez.
Así de sencillo es el progreso.
En nuestro sistema EASY!Lock, la innovación no es particularmente importante, ya que no es más importante que los cierres de rosca convencionales. Una pequeña optimización con un gran efecto es la junta en el lado de la boquilla en la lanza. Este ahora se encuentra de forma radial directamente delante de la rosca de retención. De este modo, la junta tiene una vida útil mucho más larga y segura.
Así son las conexiones perfectas
Para cubrir los distintos puntos de conexión, desde las limpiadoras de alta presión hasta las boquillas, así como la compatibilidad con versiones anteriores y posteriores, hay disponibles ocho adaptadores diferentes. De este modo, se garantiza que todos los equipos y accesorios puedan seguirse utilizando con los nuevos equipos y
accesorios con conexiones EASY!Lock. En nuestro buscador de adaptadores encontrarás información sobre todos los adaptadores con su correspondiente finalidad de uso. Por ejemplo, podrás convertir en un momento cualquier limpiadora de alta presión con conexión M 22 × 1,5 con el adaptador 2 al nuevo sistema EASY!Lock.