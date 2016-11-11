Cero esfuerzo. Máxima potencia. Con nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force

EASY!Lock : Conexión en un abrir y cerrar de ojos

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje son facilísimos. Este proceso es cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales. Y nuestro cierre rápido EASY!Lock es igual de robusto y con la misma larga vida útil. Como mínimo.

Preparación más rápida: también acaba antes.

Hasta ahora el montaje y desmontaje de la limpiadora de alta presión llevaba mucho tiempo. Por un lado, para conectar o separar distintos puntos de conexión. Sucedía exactamente lo mismo con el cambio de los accesorios. Olvídate

de ello. Nuestro sistema EASY!Lock aúna las ventajas del conector de acción rápida con las de una conexión roscada. De este modo, ahorras aprox. un 80 % de tiempo. Tiempo que necesitas para el trabajo real. O para otras cosas más importantes.

Sistema único en rapidez, seguridad y robustez.

No hay nada más seguro, fiable y de larga vida útil que un tornillo con rosca. Nada permite ahorrar más tiempo que un sistema de cierre rápido. Pero ninguno de ellos es tan bueno como ambos juntos: nuestro sistema EASY!Lock es tan resistente como una atornilladura con rosca convencional y tan flexible como un sistema de cierre rápido. El bloqueo de la rosca se dispone sobre un cono. Conecta en un instante todos los accesorios (360° en un momento) mediante una rosca de varías vías y con la

ayuda de una palanca, desde la limpiadora de alta presión hasta las boquillas. De forma rápida y segura. Una y otra vez.

Así de sencillo es el progreso.

En nuestro sistema EASY!Lock, la innovación no es particularmente importante, ya que no es más importante que los cierres de rosca convencionales. Una pequeña optimización con un gran efecto es la junta en el lado de la boquilla en la lanza. Este ahora se encuentra de forma radial directamente delante de la rosca de retención. De este modo, la junta tiene una vida útil mucho más larga y segura.