Limpiadoras de moquetas y superficies textiles
Las limpiadoras de moquetas y superficies textiles de Kärcher garantizan frescura, limpieza e higiene. Estos aparatos demuestran su gran fuerza a la hora de tratar zonas enmoquetadas sucias en edificios con mucho tráfico. También pueden hacer desaparecer manchas de superficies textiles en muebles tapizados o asientos de coche gracias al sistema de extracción por pulverización.
Lava-aspiradores
Revestimientos de suelo, muebles tapizados, sillas de oficina o asientos para pasajeros: los potentes y prácticos lava-aspiradores Kärcher, con cable o a batería, limpian todas las superficies textiles y desprenden y eliminan la suciedad en un solo paso. Con potentes turbinas de aspiración para una humedad residual inigualable.
Lava-aspiradores de cepillo
Los equipos para la limpieza de alfombras de Kärcher permiten limpiar alfombras de gran extensión de forma rentable y en toda la profundidad de la fibra. Son idóneos tanto para la pulverización y aspiración combinadas habituales, como también para la limpieza de mantenimiento.
Sopladora / Secadora
Los ventiladores de aire de Kärcher son eficientes y potentes. Además, muy compactos y silenciosos. Proporcionan un secado rápido en los casos donde se han producido daños por el agua, o permiten volver a pisar rápidamente las alfombras después de la limpieza. Con asa de transporte y enrollamiento de cable integrados.
Equipos de limpieza para moquetas: Limpieza profunda de alfombras y tapicerías.
Los suelos enmoquetados de edificios públicos, hoteles y restaurantes, oficinas o en tiendas al por menor están sometidos a un uso intensivo debido al tráfico de público diario. Aquí, nuestras lava-aspiradores de Kärcher han demostrado su eficacia para la limpieza en profundidad. Funcionan con extracción por pulverización y también se conocen como aspiradores en húmedo, aspiradores por pulverización o Puzzi. En este proceso, se pulveriza agua a presión en una capa, se disuelve la suciedad y se vuelve a aspirar inmediatamente como solución sucia. Gracias al insuperable resultado de aspiración y a la escasa humedad residual de los aspiradores de moquetas de Kärcher, las superficies enmoquetadas pueden volver a pisarse en poco tiempo. En combinación con la tecnología iCapsol, este método también es perfecto para la limpieza intermedia. Las tapicerías y los asientos de los coches también se limpian en profundidad con las limpiadoras de alfombras de Kärcher. Con los accesorios adecuados, pueden utilizarse incluso para la limpieza de baldosas.
Limpieza en profundidad de alfombras y superficies textiles o enmoquetadas: con las lava-aspiradoras de Kärcher
Las superficies enmoquetadas en edificios de oficinas, hoteles o edificios públicos están sometidas a un uso diario intenso. Las limpiadoras de moquetas de Kärcher han demostrado su valía aquí. Son robustas, potentes y versátiles, y son adecuadas para la limpieza básica y de mantenimiento de superficies enmoquetadas, así como para la eliminación de manchas en superficies textiles. La tapicería y los asientos del automóvil también se limpian en profundidad con los limpiadores de moquetas de Kärcher. Con los accesorios adecuados, incluso se pueden usar para la limpieza de azulejos.
¿Qué métodos de aspiración por pulverización ofrece Kärcher?
Dependiendo del grado de suciedad, del tiempo disponible y del material, los aparatos de aspiración por pulverización se utilizan en diferentes métodos.
Limpieza de una etapa
En el proceso puro de aspiración por pulverización de una etapa, la solución de limpieza, compuesta de agua y detergente, se pulveriza a presión en el revestimiento mediante la boquilla de pulverización de la máquina de aspiración por pulverización. Simultáneamente, la suciedad disuelta se aspira inmediatamente en el mismo paso con la boquilla de aspiración del aparato como solución sucia. Este método se utiliza en la limpieza básica y de mantenimiento de moquetas, así como en la limpieza a fondo de tapicerías.
Limpieza en dos fases
En el proceso de dos fases, la solución limpiadora se aplica sección por sección en el primer paso utilizando la máquina de extracción por pulverización o un pulverizador a presión. Después de dejar que actúe, la solución sucia se aclara con la lava-aspiradora y agua limpia. Este método es especialmente adecuado para la limpieza en profundidad, sobre todo de moquetas o tapicerías muy sucias.
Métodos combinados
En este caso, la moqueta se lava en húmedo con un producto de limpieza y una máquina monodisco. Después, la zona tratada se aclara a fondo con agua limpia utilizando el método de extracción por pulverización de la máquina Lava-aspiradora. Este método de limpieza no es adecuado para tapicerías.
¿Qué textiles se pueden tratar con las lava-aspiradoras de Kärcher?
Son adecuados todos los revestimientos textiles cuyos soportes, adhesivos o fijadores sean resistentes al color y a la humedad y los disolventes. Recomendamos siempre probar si es así en un lugar poco visible, por ejemplo, en la parte inferior de una silla o en la alfombra de debajo de un armario. No obstante, sólo podrá decidir si la lava-aspiradora es adecuada para su proyecto cuando todo esté seco de nuevo. También debe comprobar de antemano si el soporte de la alfombra y los materiales de soporte no encogen ni destiñen. Los materiales de soporte absorbentes, normalmente espumados, conllevan tiempos de secado más largos. Por supuesto, la superficie visible no debe desteñir y debe estar compuesta por los tipos de fibra adecuados.
Productos de limpieza para la limpieza de alfombras y tapicerías
El sistema de Kärcher reúne todos los requisitos para un tratamiento en profundidad y respetuoso con el material de alfombras y tapicerías. Los equipos de limpieza trabajan de forma especialmente potente con los detergentes líquidos de Kärcher específicamente diseñados para ellos, que tienen una fórmula de secado rápido adecuada para suelos enmoquetados, alfombras, tapicerías, asientos de coche y otras superficies textiles. El resultado es una limpieza visible y una agradable fragancia ambiental, tiempos de secado cortos y una rápida accesibilidad.Ir a detergentes
Tecnología iCapsol
Kärcher ha desarrollado la tecnología de encapsulación iCapsol específicamente para una limpieza intermedia sencilla y eficaz. Llega al fondo de la suciedad, la disuelve en lo más profundo del tejido, la encapsula y la elimina a fondo.
Limpiador de alfombras de Kärcher - allí donde los profesionales garantizan limpieza e higiene.
Edificios públicos
El ajetreado tráfico público impone grandes exigencias a la limpieza diaria, un aspecto limpio y un mantenimiento que conserve el valor.
Hotel y gastronomía
La limpieza y la higiene son obligatorias en el sector de la hostelería. Con altas exigencias de confort y economía.
Oficinas y locales comerciales
La reducción de agentes patógenos y alérgenos en el lugar de trabajo protege a los empleados de enfermedades. La limpieza profunda de alfombras contribuye a un ambiente de trabajo higiénico.
Única en el mundo: La primera lava-aspiradora profesional a batería
Inalámbrica y flexible: ése es el argumento de venta de la Puzzi 9/1 Bp, la única lava-aspiradora profesional a batería del mercado. La potente batería de 36 V cuenta con un indicador de batería LCD y muestra el tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga restante y la capacidad de la batería en tiempo real. La batería es compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher.
Más información
