¿Qué métodos de aspiración por pulverización ofrece Kärcher?

Dependiendo del grado de suciedad, del tiempo disponible y del material, los aparatos de aspiración por pulverización se utilizan en diferentes métodos.

Limpieza de una etapa

En el proceso puro de aspiración por pulverización de una etapa, la solución de limpieza, compuesta de agua y detergente, se pulveriza a presión en el revestimiento mediante la boquilla de pulverización de la máquina de aspiración por pulverización. Simultáneamente, la suciedad disuelta se aspira inmediatamente en el mismo paso con la boquilla de aspiración del aparato como solución sucia. Este método se utiliza en la limpieza básica y de mantenimiento de moquetas, así como en la limpieza a fondo de tapicerías.

Limpieza en dos fases

En el proceso de dos fases, la solución limpiadora se aplica sección por sección en el primer paso utilizando la máquina de extracción por pulverización o un pulverizador a presión. Después de dejar que actúe, la solución sucia se aclara con la lava-aspiradora y agua limpia. Este método es especialmente adecuado para la limpieza en profundidad, sobre todo de moquetas o tapicerías muy sucias.

Métodos combinados

En este caso, la moqueta se lava en húmedo con un producto de limpieza y una máquina monodisco. Después, la zona tratada se aclara a fondo con agua limpia utilizando el método de extracción por pulverización de la máquina Lava-aspiradora. Este método de limpieza no es adecuado para tapicerías.