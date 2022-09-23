Lava-aspiradora Puzzi 9/1 BP a batería

No te volverán a molestar los cables.

Toda la potencia, en cualquier momento y en cualquier lugar. La primera lava-aspiradora profesional, con sistema de aspiración por pulverización a batería Puzzi 9/1 Bp impresiona por su máxima libertad de movimiento, su potente rendimiento y la limpieza de textiles en profundidad.

La lava-aspiradora Puzzi 9/1 Bp es única en el mundo, eficaz, sin cables y flexible. Gracias a su potente batería de 36 V, su sencillo manejo y su excepcional potencia de limpieza, permite eliminar incluso la suciedad más resistente de tapicerías y materiales textiles, como en la hostelería, así como en la limpieza de interiores de vehículos y edificios.