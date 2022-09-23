Lava-aspiradora Puzzi 9/1 BP a batería
No te volverán a molestar los cables.
Toda la potencia, en cualquier momento y en cualquier lugar. La primera lava-aspiradora profesional, con sistema de aspiración por pulverización a batería Puzzi 9/1 Bp impresiona por su máxima libertad de movimiento, su potente rendimiento y la limpieza de textiles en profundidad.
La lava-aspiradora Puzzi 9/1 Bp es única en el mundo, eficaz, sin cables y flexible. Gracias a su potente batería de 36 V, su sencillo manejo y su excepcional potencia de limpieza, permite eliminar incluso la suciedad más resistente de tapicerías y materiales textiles, como en la hostelería, así como en la limpieza de interiores de vehículos y edificios.
La Puzzi 9/1 Bp de KÄRCHER
Una sola máquina, infinidad de aplicaciones: Con nuestra nueva lava-aspiradora a baterías Puzzi 9/1 Bp limpiará a fondo diversas superficies y textiles como alfombras, revestimientos de suelos, sillas, sofás de salón o pufs.
SE USA EN TODAS PARTES. 100% FLEXIBLE.
Manejo sencillo, máxima movilidad y eliminación eficaz de la suciedad. El Puzzi 9/1 Bp es el compañero ideal para la limpieza sostenible de superficies y la eliminación de manchas en textiles. El limpiador de aspiración por pulverización a pilas también es inalámbrico. Buscar un enchufe o tropezar con molestos cables de alimentación son cosas del pasado.
MATERIALES LIMPIOS: NO IMPORTA DÓNDE QUIERA LIMPIAR.
Nuestra lava-aspiradora Puzzi 9/1 Bp si cables lo hace posible.
SIN CABLES. CON MUCHA POTENCIA
La batería de 36 V de Kärcher es la opción más potente para la limpieza sin cable sin perder rendimiento.
TOTALMENTE FLEXIBLE Y COMPATIBLE
La potente batería de 36 V del limpiador de aspiración por pulverización Puzzi 9/1 Bp es compatible con todas las máquinas de limpieza de Kärcher de la plataforma de baterías Battery Power de 36 V de Kärcher. Esto es lo que llamamos flexibilidad.
ESTAS SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS
Potente batería Battery Power+ de 36 V de Kärcher
La flexibilidad sin cable se une a un potente rendimiento: La batería es compatible con todas las máquinas de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher.
Información en todo momento
La "voz" desde fuera del escenario: La batería de 36 V se comunica con el usuario. Detecta la máquina, informa del tiempo de funcionamiento para pulverizar o aspirar e incluso es resistente al agua en caso de que la máquina entre en contacto con el agua.
Diseño resistente y duradero
El diseño compacto y resistente de la máquina, la bomba de pulverización resistente a los productos de limpieza, así como la potente turbina de la Puzzi 9/1 Bp, son extremadamente duraderos, lo que garantiza también una alta eficacia.
Limpieza hasta el fondo de las fibras
Sólo queda la sensación de frescor y limpieza: Con la lava-aspiradora a batería Puzzi 9/1 Bp conseguirá limpiar sus superficies textiles de forma extremadamente minuciosa e higiénica. Hasta llegar a la fibra más profunda.
Excelente potencia de aspiración de retorno
La Puzzi 9/1 Bp no sólo limpia eficazmente, sino que también impresiona por su potente potencia de succión. De este modo, los textiles sólo quedan ligeramente húmedos y pueden volver a utilizarse rápidamente.
Manejo sencillo
Ya se trate de grandes botones de encendido, un puerto de llenado extragrande o el práctico sistema de depósito 2 en 1: la Puzzi 9/1 Bp destaca por su sencillo concepto de manejo.
Transporte seguro y seco
Usted y sus alrededores permanecen secos: Incluso cuando el depósito de agua está abierto, una protección contra salpicaduras independiente evita que se derrame agua fresca durante el transporte.
INFINIDAD DE APLICACIONES DE LIMPIEZA. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRESTACIONES:
Una máquina, dos funciones: Pulverizar y aspirar con una sola máquina
Con la lava-aspiradora Puzzi 9/1 Bp se pulveriza el producto de limpieza directamente sobre la zona a limpiar y, a continuación, se aspira la suciedad desprendida, así como el producto de limpieza. Dependiendo del grado de suciedad, esto puede hacerse en un solo paso, es decir, pulverizar y aspirar simultáneamente, o en 2 pasos: pulverizar, dejar actuar y luego aspirar.
Potente batería de 36 V
Libertad de movimiento sin cable para una limpieza en profundidad, allí donde los textiles lo requieran.
Llenado y vaciado fácil y rápido
Llenar y vaciar nunca fue tan fácil: Con el cubo de agua inteligente 2 en 1 se llena el agua fresca del grifo, se mezcla con el producto de limpieza y simplemente se vierte la mezcla en el depósito. Después de limpiar, el agua sucia se puede vaciar fácilmente sin gran esfuerzo.
Pequeños recordatorios
Tenga siempre todo a la vista: En el depósito desmontable 2 en 1 hay una guía de referencia rápida con los pasos de mantenimiento.
Concepto de manejo muy sencillo
La función de pulverización y aspiración puede conectarse y desconectarse con un pulsador grande. Esto también se puede hacer con el pie sin tener que agacharse.
Sepa siempre lo que está pasando
Gracias a la ventana transparente de la Puzzi de Kärcher, podrá controlar las partículas de suciedad en ruta desde la boquilla para tapicerías y suelos hasta la tapa de la máquina a través del asa.
Principales propiedades tecnológicas
Un equipamiento completo, un alto grado de flexibilidad y un rendimiento de limpieza independiente del lugar caracterizan a la Puzzi 9/1 Bp de Kärcher. En el uso diario, la primera limpiadora de moquetas sin cable del mundo permite una movilidad total y una limpieza flexible directamente in situ gracias a una tecnología inteligente.
Movilidad
- Asa de transporte ergonómica
- Transporte cómodo con una sola mano
- Máquina cómodamente equilibrada
- Soporte del tubo de aspiración integrado en el asa de transporte para un transporte seguro y cómodo
Diseño compacto
- Diseño de máquina robusto y duradero
- Su larga vida útil garantiza un alto rendimiento
- Bomba de membrana robusta y resistente
- Dos grandes botones que se accionan con la mano o con el pie para mayor comodidad
Otras ventajas
- Boquilla de diseño ergonómico y extra corta para tapicerías
- Ideal para espacios reducidos (Por ejemplo, interiores de vehículos)
- Diseño ergonómico
- Mango cómodo y agradable al tacto
HECHA POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES. ¿PARA QUIÉN ES ADECUADA LA Puzzi 9/1 Bp?
La Puzzi 9/1 Bp es adecuada sobre todo para uso profesional siempre que un textil (como un cojín o una alfombra) requiere una limpieza profunda. La independencia de las tomas de corriente hace posible que los usuarios industriales también limpiar los textiles en lugares inusuales de forma rápida y eficiente.
Empresas de limpieza
- Limpieza profesional de todos los textiles en zonas representativas como recepción, salas de reuniones y salas de conferencias
- Limpieza de tapicerías flexible y sin cable también en la terraza
Hoteles y hostelería
- Limpieza profesional de tapicerías sin cable para todo tipo de textiles, independientemente de si es moqueta o tapicería.
- Potente eliminación de manchas también en textiles sensibles
Automoción
- Limpieza profesional de tapicerías en la limpieza interior de vehículos
- Eliminación de manchas de café y también de ketchup
- Limpieza profesional de tapicerías rápida y sin cables, también en el aparcamiento
Restaurante y catering
- Limpieza profesional de sillas y todo tipo de muebles tapizados
- Eliminación profesional de todas las manchas, ya sean de café y zumo, vino tinto o cerveza, ketchup o mantequilla
Servicio público
- Limpieza de alfombras y felpudos en la zona de entrada
Limpieza de sillas tapizadas en salas de conferencias y reuniones
Limpieza de sillas en oficinas y salas de reuniones
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Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.