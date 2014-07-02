Lava-aspiradores
Revestimientos de suelo, muebles tapizados, sillas de oficina o asientos para pasajeros: los potentes y prácticos lava-aspiradores Kärcher, con cable o a batería, limpian todas las superficies textiles y desprenden y eliminan la suciedad en un solo paso. Con potentes turbinas de aspiración para una humedad residual inigualable.
Lava-aspidoras profesionales
Nuestras lava-aspiradoras están diseñadas para la limpieza de muebles tapizados, sillas de oficina, asientos de pasajeros y revestimientos de suelos como moquetas y, en general, son adecuadas para la limpieza profesional de todas las superficies textiles. Con nuestras unidades de extracción por pulverización, puede aflojar y eliminar la suciedad en una sola operación para una limpieza eficaz y profesional.
√ Nuestras lava-aspiradoras funcionan todas con potentes turbinas de aspiración
para una baja humedad residual sin igual y son ideales para la limpieza profesional de alfombras.
√ La Puzzi 8/1 C es especialmente adecuada para la limpieza de manchas y la Puzzi 30/4 E
para la limpieza profesional de alfombras de gran superficie.
√ Con el cabezal adicional de cepillado-lavado PW 30/1 para la Puzzi 200 o la Puzzi 300 S, puede pulverizar, cepillar y lavar con alto rendimiento en un solo
pulverizar, cepillar y aspirar en una sola operación.
Lava-aspiradora a batería Puzzi 9/1 BP
Única en el mundo, eficaz y flexible sin cables: nuestra lava-aspiradora profesional a batería Puzzi 9/1 Bp. Como único aparato profesional de aspiración por pulverización a batería del mercado, esta Puzzi inspira con un rendimiento extraordinario y la máxima libertad de movimiento en la limpieza de tapicerías y superficies textiles, por ejemplo en la hostelería, la limpieza interior de vehículos o la limpieza de edificios.