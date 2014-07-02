Lava-aspiradores

Lava-aspidoras profesionales

Nuestras lava-aspiradoras están diseñadas para la limpieza de muebles tapizados, sillas de oficina, asientos de pasajeros y revestimientos de suelos como moquetas y, en general, son adecuadas para la limpieza profesional de todas las superficies textiles. Con nuestras unidades de extracción por pulverización, puede aflojar y eliminar la suciedad en una sola operación para una limpieza eficaz y profesional.

√ Nuestras lava-aspiradoras funcionan todas con potentes turbinas de aspiración

para una baja humedad residual sin igual y son ideales para la limpieza profesional de alfombras.

√ La Puzzi 8/1 C es especialmente adecuada para la limpieza de manchas y la Puzzi 30/4 E

para la limpieza profesional de alfombras de gran superficie.

√ Con el cabezal adicional de cepillado-lavado PW 30/1 para la Puzzi 200 o la Puzzi 300 S, puede pulverizar, cepillar y lavar con alto rendimiento en un solo

pulverizar, cepillar y aspirar en una sola operación.