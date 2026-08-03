Kärcher - el mejor socio para la limpieza de la ciudades

Las nuevas herramientas con baterías son la solución perfecta y ayudan a los operarios de limpieza en el día a día, especialmente en lugares que no son tan fácilmente accesibles.

Pensamos en el futuro - para el medio ambiente y para nuestros clientes

Estamos trabajando constantemente en las últimas innovaciones y tecnologías. Esto se debe a que, para nosotros, la sostenibilidad no es sólo una palabra de moda; Es un compromiso.

Un paso lógico: nuestras máquinas con baterías

Protegemos el medio ambiente y el operario- con bajas emisiones, bajas vibraciones y poco ruido.

Nuestra promesa: servicio que inspira

Sea cual sea el problema, su interlocutor personal estará a su disposición para ofrecerle ayuda y asesoramiento.