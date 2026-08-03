Máquinas para exteriores a batería
Descubra nuestros equipos profesionales a batería de Kärcher: sopladores de hojas, motosierras, cortasetos o cortacésped. El nuevo sistema de equipos profesionales para exteriores a bateríade Kärcher.
En este sistema todas las baterías de la gama de 36 voltios se adaptan a todas las máquinas. De este modo siempre están listas para su uso. Con el alto rendimiento y la resistencia de nuestras herramientas inalámbricas, puede lograr resultados óptimos en todo momento. Y trabajar de forma silenciosa, ergonómica y cómoda. Esa es la calidad de Kärcher. Para las más altas exigencias y sus requisitos individuales. Exactamente el equipo adecuado para todos los trabajos de mantenimiento ecológico profesional.
Kärcher - el mejor socio para la limpieza de la ciudades
Las nuevas herramientas con baterías son la solución perfecta y ayudan a los operarios de limpieza en el día a día, especialmente en lugares que no son tan fácilmente accesibles.
Pensamos en el futuro - para el medio ambiente y para nuestros clientes
Estamos trabajando constantemente en las últimas innovaciones y tecnologías. Esto se debe a que, para nosotros, la sostenibilidad no es sólo una palabra de moda; Es un compromiso.
Un paso lógico: nuestras máquinas con baterías
Protegemos el medio ambiente y el operario- con bajas emisiones, bajas vibraciones y poco ruido.
Nuestra promesa: servicio que inspira
Sea cual sea el problema, su interlocutor personal estará a su disposición para ofrecerle ayuda y asesoramiento.
Un equipo fuerte para todas las tareas municipales.
Soplador para hojas
El equipo ideal: las herramientas manuales con baterías están perfectamente adaptadas a las máquinas municipales multifuncionales de Kärcher. El soplador de hojas sopla la suciedad, la basura y las hojas de los lugares difíciles de alcanzar la parte delantera de la barredora, que los aspira inmediatamente. Este trabajo en equipo, tiene innumerables campos de aplicación posibles y permite que el trabajo se lleve a cabo de manera segura y eficiente. Gracias a la cabina de dos plazas en el MC 130, los trabajadores pueden conducir cómodamente mientras se realiza el trabajo.
La regulación de continua de la velocidad controla con precisión la velocidad de la sopladora, haciéndola perfecta para cualquier tarea. El botón Turbo ayuda a eliminar la suciedad persistente, ya que el soplador de hojas alcanza el máximo de potencia con sólo pulsar un botón.
Aplicaciones
- Eliminación de hojas, suciedad y basura
- Asistencia a las barredoras de vacío Kärcher en lugares difíciles de alcanzar, como esquinas y bancos de parque
- Trabajar en áreas sensibles al ruido como escuelas, hospitales y áreas residenciales
Motosierra
Tamaño compacto, gran rendimiento: se trata de una herramienta manejable siempre lista para ofrecer unos resultados impresionantes, incluso en los lugares de difícil acceso. Para un uso flexible en cualquier aplicaciones!
Gracias a la moderna tecnología de batería y al motor sin escobillas, que funciona sin piezas de desgaste, el equipo tiene un mantenimiento especialmente reducido. Además, convence por su modo de construcción y su material, que lo hacen muy robusto. El freno eléctrico de la cadena ofrece una protección especial durante el trabajo. Este frena de inmediato la cadena en caso de emergencia y, de este modo, ofrece al usuario una protección adicional. La lubricación automática de la cadena cuida el producto de manera duradera y permite un uso sin inconvenientes. Además, contribuye a la larga vida útil del equipo y no necesita de ningún mantenimiento costoso, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero.
Aplicación
- Eliminación de ramas y árboles caídos
- Limpieza de árboles
- Poda de árboles de pequeña y mediana altura
Una inversión. Mil posibilidades
Las baterías de iones de litio con nuestra tecnología de 50 voltios le convencerán en todos los aspectos: se cambian fácil y rápidamente, tienen una potencia enorme y se cargan hasta un 50 % más rápido que las baterías de iones de litio convencionales. Los usuarios se benefician de la enorme potencia en el uso. El municipio y el servicio se benefician de los reducidos gastos totales y la elevada eficacia.
Batterías en lugar de gasolina, ventajas de un sólo vistazo:
- 0.0 % de emisiones de CO2
Un trabajo neutral para el medio ambiente, sin consumo de combustible ni gases de escape.
- Un nivel sonoro hasta un 50 % menor
Los mejores requisitos para el uso en zonas sensibles al ruido, como escuelas, parques, zonas residenciales y por la noche.
- Un nivel de vibraciones hasta un 80 %menor
Un nivel de vibraciones considerablemente más bajo aligera la carga del usuario, disminuye el cansancio y permite un trabajo efi caz y seguro.
- Hasta un 90 % menos de costes
El mantenimiento reducido de los equipos, el consumo inexistente de gasolina y las baterías de larga vida útil contribuyen a la elevada rentabilidad.
- Siempre a punto y listas para funcionar en segundos
Sin necesidad de iniciar el motor de combustión manualmente o rellenar gasolina.
Emisiones de CO2 en comparación*
Una carga de CO2 hasta un 100 % inferior (con electricidad verde)
Comparación de rentabilidad de la gasolina frenta a las baterías
Amortización ya en el primer año
* Base para el cálculo: 3,5 h/día (horas de trabajo al día), 250 días/año (días de trabajo al año), 1,5 l/h a 1,50 €/l (consumo y gastos de gasolina), 0,29 €/kWh (gastos de electricidad), 2,38 kg/l (emisiones de CO₂ durante la combustión)
Video
Potencia impresionante con cada uso
Gracias al innovador sistema por batería de 50 V, las nuevas herramientas de Kärcher permiten un uso flexible e ilimitado. Las baterías, en diferentes clases de rendimiento, están especialmente diseñadas para cumplir con todas las necesidades del operario.
Además de su gran potencia y rendimiento, los equipos se caracterízan además por emitir poco ruido y ser respetuosos con el medioambiente. Esto los convierte en las herramientas ideales para un uso profesional, incluso en aquellas áreas sensibles a la emisión de ruidos.
¿Necesita asesoramiento sobre nuestras herramientas para exteriores a batería?
¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 900 17 00 68 ó 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.