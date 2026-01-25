Aspiradoras de líquidos y sólidos
¿Necesitas una aspiradora para tu taller de bricolaje? ¿O necesitas aspirar el coche? ¿Suciedad seca y sólida? ¿O necesitas aspirar líquidos? Ya sea para el coche o el taller, y sin importar si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa, las aspiradoras de líquidos y sólidos de Kärcher son la solución definitiva dentro y fuera de casa. Estas todoterreno convencen por su máxima potencia de succión y una construcción robusta. Gracias a sus funciones inteligentes y su amplia gama de accesorios, se convierten en el aliado perfecto para cualquier desafío en el hogar, el jardín o tu zona de bricolaje.
BUILT FOR LIFE
Descubre la evolución de la aspiradora de líquidos y sólidos con la avanzada serie Kärcher WD Control, diseñada para redefinir la limpieza sin esfuerzo. Gracias al innovador control remoto 2 en 1, disfrutarás de una libertad inigualable y una gestión total de la potencia directamente desde la empuñadura.
Calidad Kärcher: Diseñada para toda la vida.
Máxima versatilidad: una aspiradora de líquidos y sólidos para cualquier desafío
La multifuncionalidad es el ADN de nuestra aspiradora de líquidos y sólidos. Estas potentes máquinas "todoterreno" garantizan resultados impecables en cualquier lugar: desde el sótano y el taller hasta el garaje o el jardín.
Son la herramienta ideal para proyectos de renovación, la limpieza a fondo del coche o para recoger rápidamente cristales rotos y agua derramada. No importa si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: estas máquinas de alto rendimiento aspiran incluso grandes cantidades de agua con total fiabilidad, ofreciendo siempre la máxima potencia de succión.
Rendimiento superior: donde las aspiradoras convencionales se detienen
Experimenta una potencia de succión y un rendimiento de limpieza inigualables. Allí donde una aspiradora doméstica común llega a su límite, la aspiradora de líquidos y sólidos de Kärcher demuestra su verdadero potencial. Gracias a la combinación perfecta entre equipo y accesorios, garantizamos una recogida de suciedad óptima para un resultado rápido y profundo.
Además, son el aliado perfecto para el bricolaje: al conectarse directamente para la aspiración en tareas de serrado o lijado, nuestras máquinas eliminan instantáneamente el polvo y las virutas. Así, no solo mantienes tu entorno de trabajo limpio, sino que reduces drásticamente la carga de suciedad en el aire.
Máxima comodidad: diseño compacto y sin contacto con la suciedad
Llevamos la ergonomía a un nuevo nivel. Gracias a su diseño compacto, nuestra aspiradora de líquidos y sólidos se guarda en cualquier lugar ocupando el mínimo espacio, permitiendo además almacenar la manguera y los accesorios directamente en el equipo.
El uso es más cómodo e higiénico que nunca: nuestros innovadores sistemas de filtrado te permiten trabajar de forma continua y vaciar el depósito sin entrar en contacto con la suciedad. Todo ello unido a la robustez y alta calidad de Kärcher, que garantizan una larga vida útil incluso en las condiciones más exigentes.
Kärcher FILT!elligence™: el sistema inteligente de control de filtro
La tecnología Kärcher FILT!elligence™ revoluciona el mantenimiento de tu equipo supervisando constantemente la potencia de succión en los modelos WD 7 Control P S. Gracias a su indicador LED rojo, el sistema te avisa al instante si hay una reducción en el rendimiento, permitiéndote saber exactamente cuándo es necesario limpiar o cambiar el filtro.
Este sistema de control inteligente no solo garantiza resultados de limpieza óptimos en todo momento, sino que también protege el motor y prolonga la vida útil de tu aspiradora de líquidos y sólidos.
Control remoto 2 en 1: Tecnología Bluetooth para una limpieza sin interrupciones
El control remoto 2 en 1 para la serie WD Control redefine la comodidad en el trabajo. Gracias a su conexión vía Bluetooth, puedes encender y apagar tu aspiradora de líquidos y sólidos a varios metros de distancia, sin necesidad de desplazarte hasta el equipo.
Descubre la libertad del control manual o activa el modo automático para herramientas eléctricas de batería. Esta tecnología garantiza un flujo de trabajo continuo, eficiente y, sobre todo, libre de polvo.
Características
Nuestro Highlight: WD 7 Control P S.
Kärcher FILT!elligence™: sistema inteligente de control de filtro para la WD 7 Control P S
El sistema Kärcher FILT!elligence™ te ofrece una supervisión total en tiempo real. Sus indicadores LED te avisan con precisión cuando es necesario realizar la limpieza del filtro o sustituir tanto el filtro de pliegues planos como la bolsa de filtro. Así, mantienes siempre el máximo rendimiento de tu equipo de forma sencilla y eficiente.
2-in-1 Remote Control
- Encendido y apagado manual: Controla tu equipo a distancia con total comodidad.
- Modo automático por vibración: Activación y desactivación automática del aspirador mediante la detección de vibraciones, ideal para su uso con herramientas eléctricas de batería.
Toma de corriente integrada
Gracias a la toma de corriente integrada, el aspirador se enciende y se apaga automáticamente al accionar cualquier herramienta eléctrica conectada. Además, este sistema garantiza una limpieza total al aspirar directamente el polvo y las virutas producidas al cepillar, serrar o lijar, manteniendo tu zona de trabajo siempre impecable.
Power Control: regulación precisa de la potencia
Gracias al sistema Power Control, puedes regular la potencia de succión del equipo de forma continua y sin niveles mediante el interruptor giratorio (de mínimo a máximo). Esta función te permite adaptar la fuerza de la aspiradora de líquidos y sólidos a cada superficie o tarea específica con total precisión.
Mantén la máxima potencia de succión con solo pulsar un botón: nuestro sistema de limpieza lanza potentes chorros de aire por impulsos que desplazan la suciedad del filtro directamente al depósito.
Además, gracias a la tecnología patentada de extracción, podrás retirar el filtro de pliegues planos en segundos. La caja del filtro se despliega hacia afuera para que puedas extraerlo sin entrar en contacto con la suciedad y sin necesidad de abrir la carcasa de la aspiradora de líquidos y sólidos.
Aplicaciones
Las robustas aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher no se detienen. Eliminan la suciedad seca con la misma eficacia que la suciedad húmeda. ¡Incluso grandes cantidades de líquido no son un problema!
Limpieza interior de vehículos
Limpia tu coche en profudidad con una aspiradora para suciedad sólida y líquida WD de Kärcher. Su extensa gama de accesorios te permite limpiar entre los asientos y en los lugares de difícil acceso.
Obras en casa
Las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher también pueden aspirar escombros gruesos. El innovador sistema de filtrado y la gran potencia de aspiración constante simplifican el proceso de limpieza y permiten trabajar con un bajo consumo de energía. Incluso los escombros mojados o líquidos no representan un problema.
Taller de bricolaje
Cómoda eliminación de polvo para carpintería y trabajos en el taller de bricolaje. En los modelos con toma de corriente incorporada, los equipos eléctricos se pueden enchufar directamente a la aspiradora para suciedad sólida y líquida, que aspira las virutas de madera automáticamente en cuanto se comienza a aserrar.
Líquidos y restos de fragmentos
Con nuestras aspiradoras para suciedad sólida y líquida podrás aspirar fácilmente restos de cristales de botellas rotas, pequeños charcos o suciedad húmeda líquida. Aspiración sin problemas sin bolsa de filtro.
Agua o restos de líquidos derramados
Los charcos grandes tienen diversas causas, pero siempre se pueden eliminar completamente con una aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher. El depósito grande garantiza que pueda aspirar durante largos períodos, así como recoger grandes acumulaciones de agua de forma rápida y sin esfuerzo.
Garden
Una aspiradora para suciedad sólida y líquida se puede convertir en una gran aliada, incluso en el jardín. Aspira fácilmente ramitas pequeñas, grava, hojas o sóplalas a un lado usando la función de soplador.
Zonas exteriores
Los patios, garajes, entradas de casas y escaleras se pueden limpiar en un abrir y cerrar de ojos utilizando una aspiradora para suciedad sólida y líquida.
Áreas interiores
Las aspiradoras para suciedad sólida y líquida WD de Kärcher se pueden usar como aspiradoras normales y ofrecen los mejores resultados de limpieza, gracias a accesorios especiales como, por ejemplo, la boquilla para alfombras.
Nomenclatura
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Cómo funciona la limpieza del filtro de la aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher?
¿Cómo se reemplaza un filtro de cartucho (WD 2 – WD 3)?
¿Cómo se reemplaza un filtro plegado plano (WD 4 - WD 6)?
¿Cómo se coloca una bolsa de filtro en las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher (WD 2 - WD 6)?
¿Cómo se guarda la manguera en la aspiradora para suciedad sólida y líquida de Kärcher (WD 3 - WD 6)?
Aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería
Las potentes aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería de Kärcher garantizan una limpieza en profundidad allí donde las aspiradoras para suciedad sólida y líquida con cable no pueden llegar o en zonas de difícil acceso: en el coche, en la cochera, en la casa de verano o en el jardín. Y siempre con la misma funcionalidad que una aspiradora con cable. Sin cable, sin límites.
Accesorios para aspiradoras de suciedad sólida y líquida: más prácticos, más completos
Disponemos de una gama completa de accesorios, especialmente desarrollados para las aspiradoras de suciedad sólida y líquida de Kärcher. Utilizados en combinación con las aspiradoras, dan rienda suelta a una eficiencia de limpieza impresionante y amplían la gama de aplicaciones.