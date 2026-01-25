Máxima versatilidad: una aspiradora de líquidos y sólidos para cualquier desafío

La multifuncionalidad es el ADN de nuestra aspiradora de líquidos y sólidos. Estas potentes máquinas "todoterreno" garantizan resultados impecables en cualquier lugar: desde el sótano y el taller hasta el garaje o el jardín.

Son la herramienta ideal para proyectos de renovación, la limpieza a fondo del coche o para recoger rápidamente cristales rotos y agua derramada. No importa si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: estas máquinas de alto rendimiento aspiran incluso grandes cantidades de agua con total fiabilidad, ofreciendo siempre la máxima potencia de succión.