Aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería
Libertad sin límites, ya sea en la caseta del jardín, en el coche o en el patio: Los versátiles aspiradores para suciedad sólica y líquida con batería de 18 V/36 V declaran la guerra a cualquier suciedad y combinan las ventajas de los aspiradores para suciedad sólida y líquida con batería. Ya se trate de suciedad sólida o líquida, la batería intercambiable Battery Power de Kärcher permite utilizar los aparatos en cualquier momento, incluso si no hay una toma de corriente cerca. Y, para una flexibilidad aún mayor, las baterías también pueden utilizarse en otros equipos de limpieza de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V o 36 V de Kärcher.
Productos
Aspiradoras sin cables para una libertad absoluta.
Sin cables que lo detengan, la aspiradora WD 3-18 no conoce límites. Gracias a la tecnología en tiempo real que te permite saber siempre cuánta batería y tiempo te quedan. No importa si necesitas aspirador suciedad sólida o líquida, si es gruesa o fina, si necesitas aspirar dentro o fuera del hogar. La potencia de aspiración superior de la gama WD Battery y la eliminación eficaz y sin residuos de la suciedad en todas las superficies del suelo le devolverán el WOW a tus estancias en todo momento.
Características
Batería intercambiable de 18 V. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de la plataforma de baterías de Kärcher.
El estado de la batería se muestra en la pantalla LCD en todo momento (tecnología en tiempo real).
Práctico almacenamiento de accesorios: Almacenamiento de accesorios que ahorra espacio, seguro y de fácil acceso.
Almacenamiento de la manguera en el cabezal del aparato: La manguera de aspiración se puede guardar ahorrando espacio colgándola en el cabezal del aparato.
Zona de almacenamiento: Para guardar de forma segura herramientas y piezas pequeñas como tornillos y clavos.
Función de soplado para lugares de difícil acceso.
Práctico soporte para tubo de aspiración.
Sistema de cierre "Pull & Push": Para abrir y cerrar el depósito de forma rápida, fácil y segura.
Aspiración de líquidos más fácil: para grandes y pequeñas cantidades de líquido.
Asa de transporte ergonómica.
Clips especiales para la tobera de suelos
Ventajas
Siempre listas para usar. Para una máxima libertad de movimiento.
¿Necesitas aspirar un coche sin una toma de corriente cerca? ¿Se ha caído una botella de agua al suelo? Esto no es ningún problema gracias a las aspiradoras WD con batería: Aspiradora para suciedad líquida sin sin cable y aspiradora para suciedad seca en un solo aparato.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Tensión: 18 V
Potencia nominal de entrada: 230 W
Capacidad del recipiente: 7 l
Longitud de la manguera de aspiración: 1,20 m
Autonomía de la batería: Aprox. 10 min*
Peso sin accesorios 3,1 kg
Boquilla para hendiduras: Sí
Boquilla para tapicerías: Sí
Boquilla para suelos: No
Cargador de batería incluido: Cargador estándar Battery Power 18 V
Batería incluida: 18 V/2,5 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah
¿Necesitas darle una pasada de aspiración rápida a tu coche? ¡No hay problema! Gracias a los accesorios especiales para la limpieza interior del coche y a su diseño compacto, la aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher impresiona por su versatilidad y amplía los límites de la limpieza.
WD 2-18 Battery Set
Tensión: 18 V
Potencia nominal de entrada: 225 W
Capacidad del recipiente: 12 l
Longitud de la manguera de aspiración: 1,80 m
Autonomía de la batería: 10 min*.
Peso sin accesorios 3,4 kg
Boquilla para hendiduras: Sí
Boquilla para tapicerías: No
Boquilla para suelos: Sí
Cargador de batería incluido: Cargador estándar Battery Power 18 V
Batería incluida: 18 V/2,5 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power
Compacta y flexible. La aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería WD 2-18, que también se enfrenta sin problemas a la suciedad seca, ofrece una buena potencia de aspiración y una gran versatilidad de aplicación. En comparación con la aspiradora WD 1 Compact más pequeña, la WD 2-18 viene con una boquilla para el suelo y sobre ruedas, y ofrece un depósito para la suciedad más grande de 5 litros.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Tensión: 18 V
Potencia nominal de entrada: 225 W
Capacidad del recipiente: 17 l
Longitud de la manguera de aspiración: 2,0 m
Autonomía de la batería: 20 min*
Peso sin accesorios 3,8 kg/4,1 kg
Boquilla para hendiduras: Sí
Boquilla para tapicerías: No
Boquilla para suelos: Sí
Cargador de batería incluido: Cargador estándar Battery Power 18 V
Batería incluida: 18 V/5,0 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Battery Power de 18 V/5,0 Ah de Kärcher.
Para aún más suciedad, y también para la limpieza con aspiradora en húmedo: La WD 3-18 con robusto contenedor de plástico y la WD 3 18 S con depósito de agua de acero inoxidable. Ofrecen una capacidad adicional de 5 litros en comparación con la WD 2-18 y, con la batería intercambiable de 5,0 Ah incluida en el set, impresionan con el doble de tiempo de funcionamiento ininterrumpido de 20 minutos.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Tensión: 36 V
Potencia nominal de entrada: 300 W
Capacidad del recipiente: 17 l
Longitud de la manguera de aspiración: 2,0 m
Autonomía de la batería: Aprox. 15 min*
Peso sin accesorios 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Boquilla para hendiduras: Sí
Boquilla para tapicerías: No
Boquilla para suelos: Sí
Cargador de batería incluido: Cargador estándar Battery Power 36 V
Batería incluida: 36 V/2,5 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah.
Más libertad de movimiento que nunca, ¡pero con potencia de succión extra! El aspirador en seco y húmedo WD 3 Battery ofrece libertad sin cables sin dejar de disfrutar de una funcionalidad completa. No importa si la suciedad es gruesa, fina, húmeda o seca: la WD 3 Battery puede recogerlo todo.