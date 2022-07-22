Aspiradoras para suciedad sólida y líquida a batería

WD 1 Compact Battery Set

Tensión: 18 V

Potencia nominal de entrada: 230 W

Capacidad del recipiente: 7 l

Longitud de la manguera de aspiración: 1,20 m

Autonomía de la batería: Aprox. 10 min*

Peso sin accesorios 3,1 kg

Boquilla para hendiduras: Sí

Boquilla para tapicerías: Sí

Boquilla para suelos: No

Cargador de batería incluido: Cargador estándar Battery Power 18 V

Batería incluida: 18 V/2,5 Ah

* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah

¿Necesitas darle una pasada de aspiración rápida a tu coche? ¡No hay problema! Gracias a los accesorios especiales para la limpieza interior del coche y a su diseño compacto, la aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher impresiona por su versatilidad y amplía los límites de la limpieza.