Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition
K 2 Universal Edition: hidrolimpiadora para la eliminación eficaz de suciedad menos resistente. Para usos de limpieza ocasionales en el exterior del hogar.
La hidrolimpiadora K 2 Universal Edition de Kärcher con lanza turbo de chorro giratorio limpia en un abrir y cerrar de ojos las escaleras con musgo, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín. Este equipo compacto es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el exterior del hogar y el patio. Gracias a su poco peso y al práctico asa de transporte, la limpiadora K 2 Universal Edition puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor ya que permite conectar rapidamente la manguera de alta presión de 3m de longitud tanto a la máquina como a la pistola. Todos los accesorios incluidos de serie pueden almacenarse sin dificultad en la misma K 2 Universal Edition, gracias a los distintos compartimentos destinados para ello, incluido el cable de corriente.
Características y ventajas
Compartimento para cable integradoEl cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Almacenaje de accesorios confortableLa manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Sistema Quick ConnectPara una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Dimensiones compactas y poco peso
- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|110 / 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,4
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|182 x 280 x 390
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón