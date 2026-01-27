La hidrolimpiadora K 2 Universal Edition de Kärcher con lanza turbo de chorro giratorio limpia en un abrir y cerrar de ojos las escaleras con musgo, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín. Este equipo compacto es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el exterior del hogar y el patio. Gracias a su poco peso y al práctico asa de transporte, la limpiadora K 2 Universal Edition puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor ya que permite conectar rapidamente la manguera de alta presión de 3m de longitud tanto a la máquina como a la pistola. Todos los accesorios incluidos de serie pueden almacenarse sin dificultad en la misma K 2 Universal Edition, gracias a los distintos compartimentos destinados para ello, incluido el cable de corriente.