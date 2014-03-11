Hidrolimpiadoras
¿Recuerdas aquella sensación cuando tu coche era nuevo y la entrada de tu casa estaba recién asfaltada? ¿Cuando estrenastes tus muebles de jardín y las paredes de tu jardín no tenían musgo ni rastro de polvo y suciedad? Fueron momentos realmente ¡WOW!. Pero el polvo, la suciedad no son rival para ti ni tu hidrolimpiadora Kärcher. Así que el WOW nunca desaparece... ¡Solo tienes que recuperarlo! Tú y tu Kärcher: ¡una forma divertida y potente de combatir la suciedad! Convierte esos trabajos sucios en un verdadero placer. Recupera el WOW. Tanto si necesitas una limpieza cuidadosa para superficies delicadas, como una limpieza potente, las hidrolimpiadoras de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cada tarea de limpieza.
¡WOW! UNA LIMPIEZA IMPECABLE Y SOSTENIBLE CON KÄRCHER.
Recuerda la emoción de estrenar tu coche, los muebles bajo el sol y esa primera terraza. ¡Todos esos momentos WOW! Con tu hidrolimpiadora Kärcher, convierte el trabajo duro en placer y comprométete con el ahorro de agua. Ahorra en tu limpieza con una hidrolimpiadora hasta un 80% de agua* en comparación con una manguera tradicional. ¡Preservemos juntos nuestro bien común! ¡Salvémosla!
Nuestras Hidrolimpiadoras
La marca de hidrolimpiadoras más vendida del momento
Kärcher ha sido galardonada con un GUINNESS WORLD RECORDS™ como la marca de hidrolimpiadoras más vendida del momento.
Extiende la Garantía de tu Hidrolimpiadora por 5 años
Ampliación gratuita de la garantía de las hidrolimpiadoras Home & Garden
Regístrate ahora en las 4 semanas siguientes a la compra y amplía la garantía de tu hidrolimpiadora Home & Garden a 5 años de forma gratuita.
eco!Booster: Limpia a lo grande y ahorra más agua.
Puede que sea nuestro mayor WOW: el ultraeficiente eco!Booster de Kärcher. Con un rendimiento de limpieza un 50% superior, devuelve el WOW a las superficies delicadas incluso más rápido y sin esfuerzo que el chorro plano estándar de Kärcher. Lo que es especialmente sorprendente es que ofrece un 50% más de eficiencia de agua y energía, ahorrando valiosos recursos. En caso de suciedad muy incrustada, puede retirar el accesorio para limpiar zonas concretas.
Cada gota cuenta
Revive tus espacios exteriores con Kärcher. Nuestras hidrolimpiadoras no solo limpian más rápido y con menos esfuerzo que una manguera tradicional, sino que también ahorran hasta un 80%* de agua. ¡Y con la manguera de aspiración opcional, puedes usar agua de lluvia o de un depósito para un ahorro aún mayor!
* La hidrolimpiadora consume un 80% menos de agua para la tarea de limpieza suponiendo que el caudal de la hidrolimpiadora es el 40% del de una manguera de jardín y se requiere la mitad de tiempo. Los valores pueden variar en función de la aplicación, el alcance y el caudal de agua de la manguera.
Kärcher se compromete con el el ahorro de agua.
Nuestras hidrolimpiadoras ahorran hasta un 80% de agua en comparación con una manguera de jardín tradicional*. Gracias a la manguera de aspiración SH 5, respetuosa con el medio ambiente, es posible aspirar agua de fuentes alternativas como colectores de agua de lluvia o bidones.
Juntos, preservemos el agua, nuestro bien común. ¡Salvémosla!
*Datos calculados a partir de una hidrolimpiadora K4 que consume 420 l/h y comparados con una manguera de jardín de 15 mm y 20 metros que consume 1900 l/h a una presión de agua de 3 bares.
¿Cúal es la correcta para tí?
Nuestra gama de hidrolimpiadoras.
Cuando se trata de limpieza y mantenimiento, siempre puedes confiar en nuestras hidrolimpiadoras. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer. ¿Un diseño excepcionalmente compacto? ¿O un diseño ligero, cómodo, portátil y sin cables? Cada gama de hidrolimpiadoras tiene sus propios puntos fuertes. Perfectamente adaptadas a las necesidades individuales.
Smart Control
Estas hidrolimpiadoras pueden con todo. Con integración de la app Home & Garden, Bluetooth y detalles de equipamiento inteligentes, como la pistola de gatillo Smart Control y la lanza pulverizadora multichorro 3 en 1.
Power Control
Limpiar con suavidad y eficacia nunca ha sido tan fácil con una buena dosis de potencia, la ayuda que proporciona la app Home & Garden y dispositivos potentes, como la pistola de gatillo Power Control con pantalla o la lanza pulverizadora Vario Power.
Standard
Todo lo que necesitas para una limpieza eficaz: manejo sencillo, potencia suficiente para una gran variedad de tareas de limpieza y opciones de almacenamiento inteligentes para los accesorios incluidos.
Classic
Los usuarios a los que les gustan las cosas compactas y portátiles encontrarán aquí su ayudante perfecto. Ocupa poco espacio, es fácil de guardar y siempre está listo para trabajar. Con un ingenioso compartimento integrado para la manguera.
Battery
Los usuarios a los que les gustan las cosas compactas y portátiles encontrarán aquí a su aliado perfecto. Ocupa poco espacio, es fácil de guardar y siempre está listo para trabajar. Con un ingenioso compartimento integrado para la manguera.
Clases de rendimiento de las hidrolimpiadoras.
No todo el mundo necesita la máxima potencia. Por eso hemos definido diferentes clases de rendimiento. El resultado: la hidrolimpiadora adecuada para cada uso.
SMART CONTROL
La primera hidrolimpiadora conectada a una App
¡Esto es clase premium! Los aparatos Smart Control de Kärcher son las primeras hidrolimpiadoras con control por app. Sea lo que sea lo que necesite limpiar, el asesor de aplicaciones inteligentes muestra el ajuste correcto y lo envía directamente desde su smartphone al producto de Kärcher. Siempre la presión adecuada, siempre los accesorios adecuados, para unos resultados de limpieza óptimos.
Consultor de aplicaciones
El asesor de aplicaciones de la aplicación da consejos prácticos y trucos para muchas situaciones de limpieza y objetos de limpieza, como el nivel de presión óptimo para el objeto que se va a limpiar, y envía el ajuste correcto al dispositivo.
Modo Boost
Los dispositivos Smart Control disponen de un modo Boost para una potencia extra. Se aplica una mayor presión durante 30 segundos, lo que significa que la suciedad más incrustada deja de ser un problema. El modo Boost puede activarse a través de la pistola o de la aplicación.
Todo lo que necesitas
Con detalles de equipamiento inteligentes como la pistola de gatillo Smart Control, la lanza pulverizadora multichorro 3 en 1 y el sistema de detergente Plug 'n' Clean, darás la bienvenida a cualquier nuevo reto de limpieza y lo afrontarás con total tranquilidad.
Power Control
Así es la limpieza con alta presión moderna
Para limpiar se necesita la tecnología adecuada. Y las hidrolimpiadoras de la gama Power Control ofrecen mucha. Potencia total, lanzas inteligentes y accesorios resistentes. Como la pistolaPower Control, por ejemplo, que te muestra la regulación de la presión directamente en la pantalla y te permite cambiar fácilmente del modo presión al modo detergente, simplemente girando la lanza pulverizadora. O la App Home & Garden que te muestra qué tecnología hará que tu hidrolimpiadora sea aún más suave y eficiente.
Standard
El nuevo estándar
Las hidrolimpiadoras de nuestra gama Standard son tan funcionales y centradas en lo esencial como sugiere la simplicidad de su diseño. La gama incluye equipos para satisfacer todas las necesidades, desde ligeros y compactos para los que se inician en la limpieza con alta presión, hasta modelos de gran potencia con motores refrigerados por agua para tareas de limpieza exigentes. Lo que significa que todo el mundo puede experimentar el factor WOW.
Classic
Potencia y simplicidad: Nuestras hidrolimpiadoras Classic, compactas e inteligentes, para una limpieza eficiente en cualquier lugar
Nuestras hidrolimpiadoras Classic son la prueba de que no hace falta ser grande para conseguir grandes cosas. Estas hidrolimpiadoras sencillamente hacen lo que se supone que deben hacer: limpiar increíblemente bien. Para asegurarse de ello, están diseñados de forma tan inteligente y compacta que pueden transportarse a cualquier lugar donde los necesite y guardarse ahorrando espacio, ya sea en el maletero del coche o, una vez terminado el trabajo, en una estantería del sótano. Y también son increíblemente fáciles de usar. En resumen, las hidrolimpiadoras perfectas para cualquiera que simplemente quiera limpiar con alta presión.
Battery
Sin necesidad de tener que tener una toma de corriente cerca: Nuestra gama Battery
Limpia con alta presión, aunque no tengas una toma de corriente cerca: Con nuestra hidrolimpiadora a batería. Apta para muchas áreas de aplicación diferentes, como coches pequeños, motos, bicicletas, pequeñas embarcaciones y otras pequeñas tareas de limpieza en el hogar. Gracias al tiempo de funcionamiento de la batería de hasta 14 minutos, puedes limpiar con total independencia de una conexión eléctrica. Mientras limpias, la pantalla analógica de la pistola de alta presión te mostrará siempre el modo seleccionado.
Limpieza en movimiento: En cualquier rincón, en cualquier instante.
¿Buscas una limpieza más móvil? Con las innovadoras hidrolimpiadoras de baja y media presión de Kärcher, ahora puedes deshacerte de la suciedad directamente en el lugar, sin tener que llevarla a casa. Equipadas con batería y depósito de agua, o mediante una manguera de aspiración, nuestras soluciones son completamente independientes de las conexiones de agua y electricidad, brindándote la libertad de limpiar donde lo necesites.
La App de Home & Garden
¿Para qué sirve la potencia si no es inteligente? ¡Para absolutamente nada! Ésta es la razón por la que las hidrolimpiadoras de la gama Smart Control no solo son realmente potentes, sino que además cuentan con la enorme experiencia de Kärcher.
A través de Bluetooth, puedes conectar fácilmente tu hidrolimpiadora a presión Smart Control con tu Smartphone mediante la app Home & Garden. Y con los consejos de nuestros expertos, podrás devolver el WOW a las cosas que rara vez limpias o que limpias por primera vez, como un experto.Más información sobre la App de Home & Garden
Accesorios y detergentes
El poder del pack completo: La clave está en la combinación perfecta de aparato, los accesorios y detergentes. Con esta fórmula imbatible, incluso la suciedad más resistente se queda sin opción. Contar con los accesorios adecuados no solo amplifica el número de aplicaciones posibles, sino que también eleva la eficacia, rapidez y comodidad en cada tarea de limpieza.
Accesorios para hidrolimpiadoras
Kärcher ofrece una amplia gama de accesorios y detergentes, lo que significa que podemos resolver todos tus problemas de limpieza, por muy específicos que sean. Nuestros accesorios se conectan fácilmente a cualquier hidrolimpiadora gracias a nuestro sencillo sistema de bayoneta.
Detergentes para Hidrolimpiadoras
Los detergentes de última generación de Kärcher incorporan un impresionante mecanismo de acción 3 en 1, exclusivo y eficaz. Más allá de ofrecer una potencia de limpieza impecable, estos versátiles detergentes garantizan un cuidado suave y una protección confiable, al mismo tiempo que ahorran tiempo y esfuerzo a los usuarios. Kärcher refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de materias primas renovables y naturales, destacando el innovador concepto de botella inteligente. Ya sea para acoplar (Plug 'n' Clean), llenar el depósito de detergente o como recipiente para la aspiración a través de una manguera de aspiración de detergente, los nuevos detergentes son compatibles con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher.
Explore nuestro buscador de detergentes para descubrir más opciones diseñadas.
Home of WOW
Las ventajas de una hidrolimpiadora: Porque una hidrolimpiadora no es lo mismo que una Kärcher
Desde hace más de 70 años, Kärcher perfecciona el arte de la limpieza con alta presión y ofrece a los clientes una experiencia de limpieza de alto nivel, gracias a su continua innovación. Hay una gran variedad de razones para utilizar una hidrolimpiadora de Kärcher. ¡Únete a nosotros en el Hogar del WOW!
La tecnología que va más allá
Rendimiento excepcional para ahorrar hasta un 50% de tiempo, agua y energía
Calidad que se ve y se siente
Calidad de marca fiable, totalmente probada para su correcto funcionamiento y rendimiento
Experiencia que genera confianza
Pionero y líder del mercado en la industria de la limpieza
Sostenibilidad que ayuda a la humanidad y al medio ambiente
Apoyando la economía circular y reduciendo los contaminantes a lo largo de toda la cadena de valor
Productos tan diversos como su vida
El dispositivo adecuado para cada necesidad; el accesorio adecuado para cada aplicaciónMás información
Areas de aplicación de una hidrolimpiadora
Las hidrolimpiadoras te ofrecen la mejor solución para cada tarea de limpieza.
Según muestra la experiencia, los campos de aplicación siguientes se presentan en la limpieza del hogar y el jardín:
- Bicicletas
- Equipos y herramientas para el jardín
- Muebles de jardín, terrazas o balcones
- Vallas y senderos de jardines pequeños o baldosas
- Motocicletas y scooters
- Coches compactos
- Escaleras externas y senderos de jardín grandes
- Coches de clase media y coches familiares
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas y vehículos todoterreno
- Piscinas y grandes superficies de terrazas
- Toda la casa y fachadas
Know-how: Consejos de limpieza y cuidado para el exterior del hogar
Hemos elegido algunos ejemplos prácticos para mostrarte cómo conseguir los mejores resultados con tu hidrolimpiadora. Nuestra sección de Consejos incluye consejos detallados e información sobre la limpieza y el mantenimiento de zonas exteriores.Kärcher know-how
Mossy pavement slabs and paving stones
Dado que el musgo no sólo se deposita en capas gruesas sobre la superficie de la losa, sino también en los poros de las losas de piedra y los adoquines, el chorro de suciedad es ideal para eliminarlo. Genera un chorro rotativo en el que se combina la potencia de limpieza de un chorro puntual concentrado con el rendimiento por superficie de un chorro plano.
Vehículos
Parabrisas, pintura, llantas... Los vehículos tienen varias superficies para las que una limpiadora a presión es ideal. Una limpieza regular no sólo ayuda a mantener limpio el vehículo, sino también a conservar su valor.
Patios y terrazas de madera
Los patios de madera ofrecen un espacio exterior cálido y acogedor para su hogar. El crecimiento orgánico y la intemperie pueden estropear este efecto. El uso de limpiadores de superficies y detergentes adecuados garantiza que las lavadoras de alta presión mantengan las superficies de madera limpias y duraderas a lo largo del tiempo.
Baldosas y adoquines de piedra
¡Adiós al Fregado! Con las hidrolimpiadoras de Kärcher, decirle adiós a la suciedad y el desgaste de las baldosas de piedra es rápido y eficaz. Para esta aplicación, recomendamos nuestras limpiadoras de superficies T-Racer y Power Scrubber, diseñadas especialmente para hacer que el proceso sea fácil y eficiente
Mobiliario de jardín
Haz frente a las antiestéticas manchas en los muebles de jardín causadas por la contaminación o por el invierno pasado con los accesorios adecuados para hidrolimpiadoras. Para la suciedad más incrustada, recomendamos utilizar el cepillo de lavado de Kärcher junto con el detergente de Kärcher.
Superficies acristaladas y persianas
Con el detergente y los accesorios adecuados, como la lanza pulverizadora telescópica, nunca ha sido tan fácil limpiar las superficies acristaladas. Elimina desde el polen hasta la contaminación atmosférica, para disfrutar de una visión clara en un abrir y cerrar de ojos.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.