Revive tus espacios exteriores con Kärcher. Nuestras hidrolimpiadoras no solo limpian más rápido y con menos esfuerzo que una manguera tradicional, sino que también ahorran hasta un 80%* de agua. ¡Y con la manguera de aspiración opcional, puedes usar agua de lluvia o de un depósito para un ahorro aún mayor!



* La hidrolimpiadora consume un 80% menos de agua para la tarea de limpieza suponiendo que el caudal de la hidrolimpiadora es el 40% del de una manguera de jardín y se requiere la mitad de tiempo. Los valores pueden variar en función de la aplicación, el alcance y el caudal de agua de la manguera.