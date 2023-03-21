¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de limpiar los muebles de jardín?

Antes de hablar sobre los productos de cuidado y de los accesorios que se deberían tener a mano mientras se limpian los muebles de jardín, así como de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el cuidado de los diferentes tipos de materiales, hay que empezar con la información básica.

El propósito de limpiar los muebles de jardín no es dejarlos como nuevos. Principalmente, hay que evitar que la suciedad más resistente, como el musgo o los líquenes, ataquen el material del mobiliario y perjudiquen su durabilidad. Por tanto, la regla general es: poner más atención en el cuidado de los muebles de jardín para disfrutar de ellos el mayor tiempo posible.

Para limpiar los muebles de jardín se pueden utilizar los siguientes accesorios y productos de cuidado: