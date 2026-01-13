Boquillas y lanzas de riego
El riego óptimo solo se puede conseguir con una regulación de agua en función de las plantas de tu jardín. Gracias a su amplia gama de boquillas y lanzas de riego para jardín, Kärcher garantiza la solución adecuada para cada necesidad. El patrón de riego y la cantidad de agua se pueden regular con precisión de planta a planta, en función de la necesidad de cada una. De este modo garantizamos un riego ejemplar y evitamos que se desperdicie agua . La cantidad exacta de agua llega exactamente allí donde se necesita. Y con nuestra boquilla Waterbooster Kärcher WBS 3, además de regar, también puedes eliminar suciedad de forma rápida y sin esfuerzo.
La boquilla adecuada para cualquier necesidad
Nuestra nueva gama boquillas y lanzas de riego Kärcher te ofrece la solución adecuada para cada necesidad de riego que tengas en tu jardín. Podrás regar fácilmente los arbustos de flores y plantas, limpiar tu terraza o incluso lavar todo el mobiliario de jardín. Conseguirás eliminar incluso la suciedad más gruesa, graciasa la regulación de los diferentes chorros de pulverización. De este modo, las boquillas son ideales tanto para el riego de tus plantas, como para otras tareas de limpieza.
Áreas de aplicación de nuestras boquillas y lanzas de riego:
Boquilla de limpieza WBS 3
Con la innovadora pistola de limpieza Kärcher WBS 3 con chorro giratorio podrás eliminar de forma rápida la suciedad ligera y superficial de las macetas, muebles y otros objetos de tu jardín.
Videos
Áreas de aplicación de nuestras boquillas WBS 3
Consigue eliminar la suciedad de manera rápida y muy fácil con nuestra nueva boquilla WBS 3 de Kärcher y su innovador chorro de agua giratorio, que reduce el tiempo de limpieza a la mitad en compración con una pistola pulverizadora convencional.
Pistolas de riego
Con Kärcher, regar tu jardín se convierte en un placer y una diversión en lugar de un trabajo. ¿Por qué no pruebas nuestra nueva pistola pulverizadora de metal multifuncional? Esta pistola de primera calidad con un diseño sofisticado ofrece cuatro patrones de pulverización. La innovadora tecnología de membrana garantiza que se eviten goteos no deseados tanto al cambiar el patrón de pulverización como después de apagar el caudal de agua.
Ventajas adicionales: el mango se puede ajustar individualmente, tiene un cómodo revestimiento exterior hecho de componentes suaves y se adapta perfectamente a la mano. Los robustos elementos metálicos de la pistola enfatizan aún más la gran calidad de Kärcher y hacen que el producto sea aún más duradero.
Regulación flexible de la empuñadura
El mango giratorio se puede ajustar de manera óptima para adaptarse a las preferencias de cada persona.
A prueba de goteos
La tecnología de doble sellado garantiza que no haya goteos al cambiar el patrón de pulverización y después de apagar la pistola.
