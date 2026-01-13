Boquillas y lanzas de riego

Pistolas de riego

Con Kärcher, regar tu jardín se convierte en un placer y una diversión en lugar de un trabajo. ¿Por qué no pruebas nuestra nueva pistola pulverizadora de metal multifuncional? Esta pistola de primera calidad con un diseño sofisticado ofrece cuatro patrones de pulverización. La innovadora tecnología de membrana garantiza que se eviten goteos no deseados tanto al cambiar el patrón de pulverización como después de apagar el caudal de agua.

Ventajas adicionales: el mango se puede ajustar individualmente, tiene un cómodo revestimiento exterior hecho de componentes suaves y se adapta perfectamente a la mano. Los robustos elementos metálicos de la pistola enfatizan aún más la gran calidad de Kärcher y hacen que el producto sea aún más duradero.