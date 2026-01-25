Limpiar más menudo con mascotas

En los hogares con perros, gatos, cobayas o conejos no basta con una gran limpieza general una vez a la semana: puede haber huellas de patitas con barro en el suelo, restos de comida al lado del comedero y los desagradables pelos se encuentran por toda la casa. En este caso, la limpieza debe realizarse con regularidad y rapidez en limpiezas puntuales. Nuestras aspiradoras a batería son rápidamente accesibles y se enfrentan sin esfuerzo a cualquier reto (de limpieza), incluso en lugares de difícil acceso. De este modo, podrás limpiar tu hogar de forma rápida, flexible y según tus necesidades.

¡Declárale la guerra al pelo de tus mascotas!

Como dueño de un animal de compañía, este problema te resultará familiar: el pelo de tu mascota se dispersa rápidamente por toda la casa aunque hayas acabado de barrer y fregar. Estos pelos se adhieren especialmente a las alfombras y felpudos. Un cepillo convencional no resulta útil en estos casos, puesto que no logran eliminar eficazmente el pelo fino. Existe el equipo perfecto para acudir al rescate: la nueva aspiradora a batería de Kärcher. La boquilla para suelos activa elimina de manera muy eficaz el pelo de animales en los revestimientos de suelo textiles.



¿Arena para gatos esparcida por el suelo? ¡Sin problema!

Los gatos entierran sus cacas y orina, por lo que es posible que una gran cantidad de arena se salga de la caja. Esta es una tarea de limpieza de la que nuestras aspiradoras se encargan rápidamente, puesto que los pequeños granos se pueden aspirar de manera muy sencilla y sin gran esfuerzo. Esta labor es muy recomendable ya que, si los gránulos se pisan sin cuidado, pueden rayar los revestimientos del suelo.