Aspiradoras
Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad, versatilidad y flexibilidad. Tanto si vives en un piso pequeño, en una casa familiar, sufres de alergias o tienes animales de compañia, Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para satisfacer tus necesidades.
VC 7 Sin Cable yourMax
VC 6 Sin Cable Family
VC 4 Sin Cable Home
ASPIRADORA SIN CABLE
ASPIRADORA CON CABLE
Las aspiradoras VC 7 Sin Cable yourMax, VC 6 Sin Cable Family y VC 4 Sin Cable Home
Tecnología innovadora sensor de polvo
La aspiradora sin cable VC 7 yourMax hace que aspirar sea aún más eficiente, ¡y sin ningún tipo de esfuerzo! El innovador sensor de polvo ofrece una detección automática del polvo y un control de la potencia. El ajuste inteligente de la potencia garantiza un uso eficiente del tiempo de funcionamiento de la batería de hasta 60 minutos. ¡Aspirar no puede ser más fácil o eficiente!
Libertad sin cable, con batería de iones de litio
Las aspiradoras sin cable destacan porque ofrecen una máxima libertad de movimiento, alta potencia de aspiración y bajo peso. Las potentes baterías eliminan el arduo trabajo de limpieza y permiten un trabajo de aspiración impecable, hasta el último rincón. Además, la amplia gama de accesorios hace que las aspiradoras inalámbricas sean aún más versátiles.
Fáciles de usar
La potencia se puede ajustar rápida y fácilmente para adaptarse a cada aplicación de limpieza. El práctico botón de bloqueo significa que no necesitas mantener presionado el botón de encendido, mientras que el modo Boost de refuerzo es perfecto para una limpieza concentrada de manchas.
Boquilla de aspiración para suelos activa
Recogida de suciedad óptima gracias a los rodillos motorizados, así como gran maniobrabilidad y facilidad para aspirar debajo de los muebles. Con boquilla para suelos universal activa tanto para suelos duros como para alfombras.
Gracias a la iluminación LED adicional en la boquilla para suelos de la aspiradora VC 7 sin cable y la VC 6 sin cable, la suciedad es visible y se garantiza una recogida eficaz de la misma."
Múltiples opciones de aplicación
Opciones inteligentes de conexión para una gran variedad de accesorios que aportan aún más versatilidad a la aspiradora a batería.
Práctico diseño del sistema de filtro
El sistema de filtros de 3 niveles, compuesto por filtro de ciclón, filtro de entrada de aire y filtro higiénico HEPA* (VC 7 Sin Cable y VC 6 Sin Cable), garantiza un aire de salida especialmente limpio.
Los filtros son fáciles de limpiar y sustituir, lo que aumenta la vida útil de la aspiradora.
* EN 1822:1998
Vaciado del depósito de polvo con un solo clic
La suciedad se vacía fácil e higiénicamente con solo presionar un botón, para que no tengas que tocarla.
Práctico soporte de pared
Gracias al soporte de pared, el equipo se puede almacenar fácil y rápidamente y está listo en todo momento. El soporte de pared de la VC 7 sin cable yourMax y la VC 6 sin cable ourFamily puede utilizarse de manera simultánea para cargar la batería cómodamente.
VC 7 Sin Cable yourMax
Convierte la aspiración en una gran experiencia de limpieza: la aspiradora VC 7 Sin Cable yourMax es un equipo impresionante con tecnología punta y una equipación completa, además de ser muy cómoda de usar. El innovador sensor de polvo detecta la suciedad y ajusta la potencia de aspiración en consecuencia. Esto garantiza un uso eficiente de la duración de la batería de hasta 60 minutos. El potente motor BLDC de 350 vatios y el voltaje de la batería de 25,2 V eliminan el trabajo duro de pasar la aspiradora. La función boost garantiza la máxima potencia de aspiración con solo presionar un botón. Otros beneficios incluyen el fácil vaciado de depósito de polvo con un solo clic, el diseño ergonómico para limpiar incluso áreas de difícil acceso y las luces LED en la boquilla activa para pisos, que hacen que el polvo sea más visible. La limpieza del filtro no podría ser más sencilla, gracias a la herramienta que se incluye para ello en el suministro y al filtro de repuesto. Gracias a las distintas boquillas, la limpieza es muy sencilla en cualquier lugar: la boquilla para la limpieza de rincones elimina la suciedad de los rincones y grietas, la boquilla 2 en 1 es la herramienta perfecta para limpiar muebles tapizados y tapicería, y el cepillo suave es adecuado para limpiar incluso superficies delicadas. Otras características útiles son el indicador de estado de la batería y el soporte de pared con función de carga.
VC 6 Sin Cable Family
Limpiar en profundidad puede ser así de simple: con la aspiradora VC 6 Sin Cable Family, pasar la aspiradora se convierte en un verdadero placer. Las numerosas funciones inteligentes incluyen el vaciado del depósito de suciedad con un solo clic, una función BOOST de impulso, un diseño ergonómico para limpiar en zonas de difícil acceso y luces LED en la boquilla para suelos activa que hacen que el polvo sea más visible y garantizan una recogida segura de la suciedad.
Otros beneficios incluyen el impresionante tiempo de funcionamiento de la batería de 50 minutos, el volumen de funcionamiento especialmente silencioso, la herramienta de limpieza del filtro separada y una pantalla de estado de la batería fácil de leer que muestra en todo momento el estado de la batería y los mensajes relevantes.
VC 4 Sin cable Home
La máxima libertad de movimiento se combina con la máxima comodidad: la aspiradora VC 4 Sin cable Home con un tiempo de funcionamiento de hasta 30 minutos permite una aspiración fácil y cómoda, sin tener que arrastrar un equipo pesado. Sus numerosas funciones inteligentes hacen que aspirar sea un placer: vaciado del depósito de polvo y suciedad con un solo clic, función de impulso, funcionamiento silencioso, diseño ergonómico y boquilla para suelos activa para garantizar una recogida fiable de la suciedad en suelos duros y moquetas.
Aspiradora con bolsa
VC 2
La aspiradora de trineo VC 2 de Kärcher es perfecta para su uso en los pisos o casas más pequeñas. Puede almacenarse en espacios reducidos y proporciona unos resultados de limpieza extremadamente fiables. Además, nuestra VC 2 convence con numerosas funciones prácticas, como el rebobinado automático del cable, que permite guardar el cable rápidamente después de su uso, el asa de transporte plegable, que facilita subir y bajar escaleras, la posibilidad de variar la potencia en cualquier momento en la misma aspiradora y el compartimento para el almacenamiento de accesorios. El modelo Premium también incluye una boquilla para la aspiración de parquet en el equipo de serie para la limpieza cuidadosa de parquet y suelos duros.
Tecnología de bolsa
Las aspiradoras con bolsa de Kärcher son muy higiénicas, ya que la suciedad y el polvo aspirados quedan atrapados de forma fiable en la bolsa. Cuando la bolsa está llena, se puede sacar rápidamente de la aspiradora y desechar sin entrar en contacto con la suciedad ni generar polvo. Esta característica es especialmente importante para personas alérgicas.
Rebobinado del cable automático
Después de su uso, el cable se puede rebobinar rápida y fácilmente.
Asa de transporte plegable
El asa de transporte plegable permite que la aspiradora sea fácil de transportar, incluso al subir y bajar escaleras.
Poder de adaptación ilimitado en la misma aspiradora
Gran poder de adaptación: la potencia de aspiración de la aspiradora se puede configurar para adaptarse a tus necesidades.
Compartimento para almacenaje de accesorios
Los accesorios se pueden almacenar en la misma aspiradora. De este modo, siempre las tendrás a mano.
Aspiradoras sin bolsa
VC 3
Después de utilizar la aspiradora podrás rebobinar el cable rápida y fácilmente.
Gracias a su tamaño compacto, la nueva aspiradora multiciclón VC 3 de Kärcher es perfecta para pisos y casas pequeñas. No solo aspira suelos duros y alfombras, sino que además, gracias a la boquilla para rincones y al cepillo para polvo suave, produce excelentes resultados incluso en espacios estrechos y en superficies delicadas.
Otra ventaja la representa su filtro higiénico HEPA, que filtra de forma fiable la suciedad más fina, como el polen u otras partículas que provocan alergias, y la práctica posición de aparcamiento. El modelo Premium también incluye una boquilla para parquet, especialmente indicada para la limpieza cuidadosa de parquet y suelos duros.
Tecnología multiciclónica
Las aspiradoras Kärcher con tecnología multiciclónica no recogen la suciedad en bolsas de filtro sino en un depósito para la suciedad transparente. De este modo no solo te ahorras el tener que comprar y colocar costosos filtros de reemplazo, sino que además verás directamente cuándo es necesario vaciar el contenedor.
Posición de estacionamiento
La práctica función de posición de estacionamiento te permite estacionar la aspiradora de forma rápida y segura durante las interrupciones del trabajo.
Depósito para el polvo y la suciedad transparente
Al ser transparente depósito del polvo y suciedad no solo muestra cuándo es necesario vaciarlo, sino que además te permite vaciar su contenido de manera muy fácil y en un instante.
Rebobinado automático del cable
Después de su uso, el cable se puede rebobinar rápida y fácilmente.
Boquilla para suelos desmontable
Opción de acoplar accesorios adicionales para una limpieza óptima en cada zona del hogar.
Sistema de filtro sin bolsa con limpieza de filtro integrada
El sistema de filtro sin bolsa de la aspiradora compacta no solo evita tener que comprar costosos filtros de repuesto, sino que además hace que vaciar el filtro sea rápido y fácil: simplemente extrae la caja del filtro de la aspiradora de mano, abre la tapa y vacía la suciedad. Podrás aspirar un área de hasta 150 m² antes de que sea necesario vaciar el filtro.
Kärcher ha pensado especialmente en la limpieza del filtro en el VC 5: el acto de desenroscar el filtro también lo limpia automáticamente, y luego el polvo suelto se puede vaciar fácilmente.
El segundo filtro en la caja del filtro, el filtro de larga duración, solo debe vaciarse de polvo fino cada dos meses y puede lavarse con agua corriente si es necesario.
El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1995) proporciona una tercera etapa de filtración. Atrapa de forma fiable el polvo más fino, como el polen y las partículas que provocan alergias.
Aspiradora manual
La mejor ayuda para tus tareas diarias
La suciedad no tiene ninguna posibilidad contra nuestra aspiradora manual a batería: la CVH 2 es ligera, compacta, fácil de manejar y especialmente adecuada como ayuda fiable para la limpieza diaria en la cocina, el salón, el dormitorio y el coche.
¿Muesli debajo de la mesa? ¿Arena para gatos en el baño? ¿Suciedad persistente en las alfombras?
Tu poderoso solucionador de problemas hará que todo eso sea cosa del pasado. La aspiradora manual recargable reúne un diseño compacto y un rendimiento potente, lo que permite aspirar migas más grandes, en cualquier lugar, en cualquier momento y con la máxima movilidad
Limpieza interior de vehículos
El fácil manejo se une a la gran potencia de aspiración: la aspiradora manual abatería limpia superficies, salpicaderos, asientos de automóviles y alfombras, además de áreas de difícil acceso en muy poco tiempo.
Boquilla para juntas y grietas 2-en-1
Desde estanterías y teclados de ordenador hasta juntas y grietas: la boquilla combinada plegable es especialmente adecuada para superficies delicadas y zonas de difícil acceso.
Limpieza fácil
Desenrosca, retira el filtro y vacíalo: el contenedor de residuos de plástico se puede quitar fácilmente y enjuagar con agua limpia.
Característica premium: Motor Power
El motor BLDC es impresionante gracias a su tecnología de motor sin escobillas, lo que hace que el dispositivo sea más ligero, duradero y potente. Esto significa que puede eliminar la suciedad rápidamente y sin dejar residuos.
*En el CVH 3
Característica premium: Práctica estación de carga
Guárdala con estilo, carga de manera eficiente. Utiliza la estación compacta y moderna para almacenar y cargar la aspiradora manual ahorrando espacio. Esto significa que la aspiradora está al alcance de la mano y listo para usar en cualquier momento.
Aspiradora con filtro de agua
DS 6
La aspiradora DS 6 con filtro de agua no solo garantiza suelos limpios, sino que también garantiza un aire de salida más limpio y libre de polvo hasta en un 99.5% . Esto mejora notablemente el aire y, con ello, el clima interior. Bueno para todos, no solo para las personas alérgicas.
Cómo funciona la aspiradora con filtro de agua
A diferencia de las aspiradoras con bolsa de filtro estándar, la DS 6 Con Filtro de Agua, funciona con el poder natural del agua. El agua en el filtro se arremolina a alta velocidad por la fuerte potencia de aspiración. La suciedad aspirada se filtra muy eficazmente del aire mediante este remolino de agua y se une inmediatamente al baño de agua. El resultado es un aire de salida extremadamente limpio. Lo suficientemente limpio incluso para las personas alérgicas. Debido a que ya no hay bolsas de filtro en las que se puedan multiplicar los alérgenos, incluso las excreciones de ácaros del polvo se eliminan con el agua después de su uso. Otro beneficio para las personas alérgicas es que ya no se genera polvo cuando se vacía la aspiradora.
1. Filtración principal eficaz en el filtro de agua transparente. Toda la suciedad gruesa queda atrapada de forma segura aquí. No se puede generar más polvo y se conserva la potencia de aspiración.
2. El filtro intermedio es lavable y por lo tanto duradero. Filtra las diminutas partículas transportadas por el aire del aire húmedo condensado.
3. El filtro especial HEPA 12 atrapa el 99,5 % del polen, las esporas de hongos, las bacterias y las excreciones de ácaros del polvo.
Potente filtro de agua
El filtro de agua no solo garantiza que el aire expulsado sea especialmente limpio, sino que también es fácil de vaciar y mantener limpio gracias a su práctico diseño.
Tubo de aspiración telescópico variable
El tubo de aspiración telescópico variable se puede ajustar para adaptarse a la altura del usuario, para mayor comodidad al aspirar.
Rebobinado automático del cable
Después de su uso, el cable se puede rebobinar rápida y fácilmente.
Práctica posición de estacionamiento
Si necesitas tomarte un descanso de trabajo, podrás estacionar la aspiradora rápida y fácilmente.
Limpieza fácil
El filtro de agua extraíble es fácil de llenar y limpiar.
Posición de estacionamiento para almacenamiento vertical
La DS 6 también se puede almacenar verticalmente para ahorrar espacio.
Práctico almacenamiento de accesorios
Todos los accesorios se pueden guardar de forma ordenada al alcance de la mano en el compartimento de accesorios.
Asa de transporte ergonómica
El asa de transporte ergonómica de la aspiradora DS 6 facilita el transporte de un lugar a otro.
Filtro intermedio lavable
Filtro intermedio lavable para una larga vida útil y unos resultados de limpieza óptimos.
Tenemos algo para combatir el polvo y los pelos de mascotas.
Una gran cantidad de polvo
¿De dónde viene este polvo? ¿Quién no se ha preguntado esto más de una vez cuando mira alrededor de la habitación? La casa se acaba de limpiar y, sin embargo, al cabo de poco tiempo ya hay una finísima capa de polvo sobre los muebles, las plantas, los libros y el suelo. La realidad es que dentro de una habitación el polvo se levanta continuamente y se distribuye por todas las superficies. No podemos evitarlo, pero al menos es posible solucionarlo rápidamente. Con ayuda de los nuevos modelos de aspiradora a batería, podrá eliminar el desagradable polvo doméstico sin esfuerzo y con la máxima libertad de movimiento en limpiezas puntuales.
¿De qué se compone realmente el polvo?
Desde las escamas de piel muerta y las fibras de la alfombra, el polen y los pelos de nuestras mascotas hasta el polvo más fino: el polvo es una «mezcla variopinta» de partículas de diferentes tamaños que se mezclan y combinan entre sí. Según el tamaño y el peso de las partículas, el aire circulante arrastra el polvo a todos los rincones o lo transporta permanentemente sin asentarse.
Gran parte de la suciedad la llevamos a las habitaciones con nuestros zapatos. Por esta razón, las rejillas, los felpudos de coco y textiles o los perfiles de goma actúan como «zonas de retención de la suciedad» que atrapan gran parte de la suciedad."
Limpiar más menudo con mascotas
En los hogares con perros, gatos, cobayas o conejos no basta con una gran limpieza general una vez a la semana: puede haber huellas de patitas con barro en el suelo, restos de comida al lado del comedero y los desagradables pelos se encuentran por toda la casa. En este caso, la limpieza debe realizarse con regularidad y rapidez en limpiezas puntuales. Nuestras aspiradoras a batería son rápidamente accesibles y se enfrentan sin esfuerzo a cualquier reto (de limpieza), incluso en lugares de difícil acceso. De este modo, podrás limpiar tu hogar de forma rápida, flexible y según tus necesidades.
¡Declárale la guerra al pelo de tus mascotas!
Como dueño de un animal de compañía, este problema te resultará familiar: el pelo de tu mascota se dispersa rápidamente por toda la casa aunque hayas acabado de barrer y fregar. Estos pelos se adhieren especialmente a las alfombras y felpudos. Un cepillo convencional no resulta útil en estos casos, puesto que no logran eliminar eficazmente el pelo fino. Existe el equipo perfecto para acudir al rescate: la nueva aspiradora a batería de Kärcher. La boquilla para suelos activa elimina de manera muy eficaz el pelo de animales en los revestimientos de suelo textiles.
¿Arena para gatos esparcida por el suelo? ¡Sin problema!
Los gatos entierran sus cacas y orina, por lo que es posible que una gran cantidad de arena se salga de la caja. Esta es una tarea de limpieza de la que nuestras aspiradoras se encargan rápidamente, puesto que los pequeños granos se pueden aspirar de manera muy sencilla y sin gran esfuerzo. Esta labor es muy recomendable ya que, si los gránulos se pisan sin cuidado, pueden rayar los revestimientos del suelo.