MÁXIMA POTENCIA PARA HOGARES GRANDES Y PEQUEÑOS.

Las nuevas aspiradoras a batería no solo tienen un diseño muy chulo. Además, su estudiado diseño ergonómico facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles. Para que puedas tener un hogar impecable de arriba a abajo. Para aspirar durante largos periodos de tiempo, basta con utilizar el botón de bloqueo, lo que le ahorrará el esfuerzo de mantener pulsado el botón de encendido. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tiene que seguir comprando costosas bolsas para el polvo. Y, en lugar de tener que quitar y cambiar la bolsa, sólo tienes que vaciar el filtro de polvo pulsando un botón. Con la VC 4 sin cable myHome puedes limpiar hogares pequeños sin apenas esfuerzo. Para espacios más grandes, la VC 6 sin cable ourFamily es la elección correcta. Su motor sin escobillas, aún más potente, y la iluminación LED de la boquilla para suelos le ayudan a limpiar hasta 50 minutos para que toda tu casa vuelva a tener un aspecto estupendo.

Quien valore el máximo confort y la tecnología innovadora se decantará por el VC 7 sin cable yourMax. Aspirar es aún más fácil y eficiente con su innovador sensor de polvo. La detección automática del polvo y el control de la potencia permiten un tiempo de funcionamiento aún mayor, de hasta 60 minutos.