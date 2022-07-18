Aspiradoras a batería
Las aspiradoras a batería están siempre listas para su uso inmediato e impresionan por su máxima libertad de movimiento, su potente rendimiento y su autonomía de hasta 60 minutos. Su estudiado diseño ergonómico facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles, para que tu casa quede impecable de arriba a abajo. El polvo y la suciedad se eliminan en un instante. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tendrá que seguir comprando costosas bolsas para el polvo.
MÁXIMA POTENCIA PARA HOGARES GRANDES Y PEQUEÑOS.
Las nuevas aspiradoras a batería no solo tienen un diseño muy chulo. Además, su estudiado diseño ergonómico facilita la aspiración, incluso debajo de los muebles. Para que puedas tener un hogar impecable de arriba a abajo. Para aspirar durante largos periodos de tiempo, basta con utilizar el botón de bloqueo, lo que le ahorrará el esfuerzo de mantener pulsado el botón de encendido. Y hablando de ahorro: el sistema sin bolsa significa que tampoco tiene que seguir comprando costosas bolsas para el polvo. Y, en lugar de tener que quitar y cambiar la bolsa, sólo tienes que vaciar el filtro de polvo pulsando un botón. Con la VC 4 sin cable myHome puedes limpiar hogares pequeños sin apenas esfuerzo. Para espacios más grandes, la VC 6 sin cable ourFamily es la elección correcta. Su motor sin escobillas, aún más potente, y la iluminación LED de la boquilla para suelos le ayudan a limpiar hasta 50 minutos para que toda tu casa vuelva a tener un aspecto estupendo.
Quien valore el máximo confort y la tecnología innovadora se decantará por el VC 7 sin cable yourMax. Aspirar es aún más fácil y eficiente con su innovador sensor de polvo. La detección automática del polvo y el control de la potencia permiten un tiempo de funcionamiento aún mayor, de hasta 60 minutos.
VC 7 Sin Cable yourMAX
Práctico soporte de pared con cargador
Sistema de filtros bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla de suelo activa con iluminación LED
Indicación intuitiva de los resultados y de la carga
Tecnología de sensor de polvo
VC 6 Sin Cable ourFAMILY
Práctico soporte de pared con cargador
Sistema de filtros bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla de suelo activa con iluminación LED
Información intuitiva y visualización de la carga
VC 4 Sin Cable myHOME
Práctico soporte de pared
Sistema de filtrado bien pensado
Accesorios fáciles de cambiar
Boquilla activa para el suelo
Ponle emoción a la limpieza, ¡pero sobre todo comodidad!
En el hogar se genera mucha suciedad cada día, incluyendo migas de comida, pelos de mascotas y polvo fino de la casa. Por eso, de vez en cuando necesita la ayuda de un compañero de limpieza rápido y flexible. Nuestros aspiradores a batería están listos para su uso inmediato y eliminan la suciedad de los muebles, los suelos y todas las superficies en un instante, sin mayor dificultad. Gracias a su diseño compacto y ligero, nuestros potentes aspiradores también son fáciles de manejar y guardar. Con nuestros aspiradores a batería también tendrá la máxima libertad de movimiento, sin la molestia de tener que arrastrar un aparato grande o desenchufar repetidamente el cable de alimentación y volver a enchufarlo en otro lugar. También puede llegar a zonas de difícil acceso, como el borde del sofá o debajo de las estanterías. Y con los versátiles accesorios, los aspiradores a batería pueden convertirse rápida y fácilmente en aspiradores de mano.
Aspiradora manual sin cable
Aspiradora manual CVH 2
Potente rendimiento: la CVH 2 a batería es ligera, compacta y, por lo tanto, está siempre a mano para los pequeños trabajos de limpieza en la cocina, el salón y el dormitorio o el interior del vehículo. La suciedad, como las migas, el pelo y el polvo, no tiene ninguna posibilidad gracias a su gran potencia de aspiración. El sistema de filtro de dos etapas, fácil de limpiar, garantiza un aire de salida muy limpio.