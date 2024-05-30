eco!Booster
Quizás nuestro mayor «WOW» de todos los tiempos: el eco!Booster ultraeficiente de Kärcher. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior*, devuelve el «WOW» a las superficies delicadas de forma más rápida y sin esfuerzo que con una boquilla de chorro plano convencional. ¡Sencillamente genial! La eficiencia de consumo de agua** y energética** también son un 50 % superiores. Esto permite ahorrar valiosos recursos de agua y energía. En caso de suciedad muy persistente, el accesorio puede retirarse para limpiar zonas de forma selectiva.
Rápidamente indispensable: La capacidad de limpiar incluso las superficies delicadas de forma potente y eficaz hace del eco!Booster una auténtica solución todoterreno.
Professional
ADEMÁS DE AHORRAR TIEMPO, LO CAMBIA TODO.
El eco!Booster de Kärcher aumenta la eficiencia y la sostenibilidad de la limpieza, gracias a la mejora del rendimiento de limpieza en un 50 %. Esta solución es ideal para la limpieza de grandes superficies verticales y delicadas, así como para eliminar la suciedad tanto ligera como muy resistente y adherida.
50 % de mayor de rendimiento de limpieza
Resultados «WOW» con mayor rapidez: el eco!Booster establece nuevos estándares para la limpieza de superficies delicadas. La eliminación de la suciedad es significativamente mayor que con el chorro plano anterior y muy uniforme. Así se elimina la suciedad de forma especialmente eficaz.
50% de ahorro energético
Mayor rendimiento de limpieza, menor consumo energético: el eco!Booster permite limpiar la misma superficie con la misma hidrolimpiadora en mucho menos tiempo.
50% de ahorro de agua
Solución potente contra la suciedad y rentable para los recursos: la limpieza rápida y en profundidad con el eco!Booster ahorra agua.
Rendimiento en superficie un 50 % superior
eco!Booster establece nuevos estándares en cuanto a la limpieza de superficies delicadas. Gracias al rendimiento en superficie un 50 % superior, además de tiempo, podrá ahorrar agua y energía.
* En comparación con el rendimiento de limpieza de la boquilla de chorro plano.
** Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano.
Descubra el eco!Booster adecuado para tu hidrolimpiadora
Nuestras variantes de eco!Booster se han desarrollado para las distintas hidrolimpiadoras de agua fría y caliente, por lo que están equipadas con diferentes tamaños de boquilla. Para asegurarte de que eliges la variante adecuada para su equipo profesional, puedes hacer uso de nuestro práctico localizador de productos. Solo tienes que hacer clic en el botón a continuación, seleccionar tu modelo de hidrolimpiadora y obtendrás una propuesta de producto adecuada.Utilizar ahora el localizador de productos