ROBOTS ASPIRADORES
Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher se encargan de aspirar y limpiar el suelo por ti. Con tecnología de limpieza inteligente. Son circulares, planos y se desplazan silenciosamente por las habitaciones de nuestro hogar. Los robots de limpieza siguen sistemáticamente sus patrones de movimiento con un propósito real, evitando cualquier obstáculo a medida que avanzan. De este modo, tendrás una tarea menos en tu lista de tareas. Los suelos duros y las alfombras de pelo corto se limpian automáticamente. No sólo pueden aspirar, sino que además realizan una limpieza en húmedo. Realizan una limpieza impecable hasta incluso los bordes. Limpian y trabajan de forma más intensa las zonas más sucias y superan umbrales bajos y bordes de alfombras con facilidad. Con la app Home Robots, puedes incluso configurar el robot aspirador con función de limpieza en húmedo para que funcione exactamente como y donde lo necesitas. Ideales para la eliminación de pelo en hogares con mascotas.
NUEVOS ROBOTS INTELIGENTES PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS RCV 3 Y RCV 5
PARA QUE GANES TIEMPO SIN ESFUERZO.
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
Robot, nube y app: 3 elementos, un sistema cohesionado
Los robots aspiradores de Kärcher ofrecen una amplia gama de funciones y opciones de configuración, además de ser muy fáciles de usar. La combinación de robot, nube y control a través de la app para smartphone constituye la base perfecta para obtener los mejores resultados de limpieza. Utiliza las funciones de temporizador y configura los programas de limpieza para adaptarlos a tus necesidades individuales. Y si hay una actualización de seguridad o nuevas funciones disponibles para el robot, la app te lo notificará automáticamente. Descubre nuestras soluciones de limpieza autónomas para tus tareas cotidianas y ahorra tiempo para dedicarlo a lo que te apetezca.DESCUBRE AQUÍ LA APP
El futuro es ahora: limpieza autónoma, máxima potencia (5000 Pa) y 120 minutos de autonomía.
Poner en marcha el robot aspirador a distancia es muy fácil, gracias a la app para smartphone, para que puedas volver a tener la casa limpia. Nuestros robots aspiradores con función de limpieza en húmedo trabajan por ti. El robot utiliza sistema de navegación láser LiDAR de alta tecnología para establecer inicialmente un plano de tu casa. Cuando empieza a limpiar, sus precisos sensores le permiten saber en todo momento dónde se encuentra, cómo sortear los obstáculos de la habitación o dónde tiene que girar en los escalones o escaleras. El robot aspira y limpia en húmedo de forma totalmente autónoma y regresa a su estación de carga. La función de mapeo en tiempo real permite comprobar el progreso de la limpieza en cualquier momento. El modelo de gama alta, el robot aspirador RCV 5, también cuenta con detección de objetos por IA (inteligencia artificial), por lo que puede rodear automáticamente incluso objetos bajos, como zapatos o cables. Incluso detecta alfombras y las limpia en profundidad en modo aspirador, o las evita por completo en modo de limpieza en húmedo.DESCUBRE AQUÍ EL ROBOT RCV 5
Tú eliges: adapta el nivel de limpieza y elige entre varios métodos de limpieza
Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher son auténticos todoterreno. Tanto si se trata de una simple limpieza en seco con el aspirador y el cepillo, como si se combina con la función de limpieza adicional del paño de microfibra y el depósito de agua limpia, todo es posible. Y, gracias a la cómoda función de control de la app Home Robots, lo tienes siempre todo a mano. Los ajustes de limpieza, como la potencia de aspiración o el caudal de agua para la función de limpieza en húmedo, se pueden adaptar a las necesidades individuales. Las zonas más sucias pueden pasarse varias veces para una limpieza más en profundidad.DESCUBRE AQUÍ EL ROBOT RCV 3
Robot aspirador RCV 3: el modelo básico
Aspira y limpia en húmedo: nuestro modelo básico puede hacer ambas cosas
Gana tiempo para ti, para disfrutar de lo que realmente importa, mientras nuestros robots de limpieza se encargan de aspirar y limpiar. Nuestro modelo básico, el robot aspirador RCV 3, limpia de forma autónoma, sistemática y totalmente fiable todos los suelos duros domésticos habituales y las moquetas de pelo bajo, incluso cuando no estás en casa. Con la app Home Robots puedes configurar y adaptar la limpieza a tus necesidades y a tu hogar. Tú decides qué se limpia y cuándo. Define programas de limpieza específicos para cada habitación. Programa zonas prohibidas o «No-Go», si hay ciertas áreas en las que el robot aspirador no debe entrar. O utiliza la función de limpieza puntual o focalizada para dirigirlo a los puntos que necesitan más atención. Todas las habitaciones están mapeadas con el sistema de navegación LiDAR de precisión y sensores ultrasensibles que detectan escalones y caídas elevadas para mayor seguridad durante los recorridos de limpieza.
Datos técnicos
- Potencia de aspiración: 2500 Pa
- Autonomía: 120 min
- Depósito de la suciedad 2 en 1 (330 ml) incl. depósito de agua limpia (170 ml)
- Depósito para la suciedad seca: 500 ml
Características del RCV 3
Robot aspirador RCV 5 – más potente e inteligente
Tan completo como el robot aspirador RCV 3, pero con inteligencia artificial
Si quieres estar segur@ de que el robot aspirador no se come los zapatos ni los cables que haya por ahí tirados, utiliza la inteligencia artificial del robot de limpieza RCV 5. Nuestro modelo de gama alta elimina todas las complicaciones de la limpieza de suelos. Además del sistema de navegación LiDAR, este robot aspirador con función de limpieza en húmedo cuenta con un sistema láser doble y una cámara para detectar y sortear con fiabilidad hasta el último obstáculo. Su modo silencioso de funcionamiento también convierte al RCV 5 en el compañero de hogar perfecto. Este asistente de limpieza robótico puede aspirar o realizar una limpieza en húmedo de suelos duros, según el programa seleccionado. Para la limpieza intensiva de alfombras, también dispone de una función Auto Boost que proporciona potencia extra para eliminar el polvo de los tejidos. Mientras esté en modo de limpieza en húmedo, el robot aspirador no pasará por encima de las alfombras. Controlar al robot aspirador RCV 5 también es sencillo, gracias a la app Home Robots.
Datos técnicos:
- Potencia de aspiración: 5000 Pa
- Autonomía: 120 min
- Depósito de la suciedad seca: 330 ml
- Depósito de agua limpia: 240 ml
- Nivel acústico: 67 db
Características del RCV 5
Limpieza autónoma: la app Home Robots lo hace realidad
La app Kärcher Home Robots te permite acceder a todas las funciones importantes de tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo. La limpieza autónoma ofrece un montón de nuevas características, tales como el establecimiento de tiempos de limpieza y la creación de mapas de limpieza - sin importar dónde te encuentres. Si aún estás fuera de casa y quieres empezar una limpieza antes de llegar a casa, ¡puedes hacerlo! Solo tienes que activar el robot desde la aplicación de tu smartphone y podrás estar deseando volver a una casa limpia. La app Kärcher Home Robots está disponible de forma gratuita en Apple Store o Google Play Store. Simplemente descárgala y empieza tu primera limpieza autónoma de inmediato.
Protección de datos
Toda la transferencia de datos entre la app Home Robots de tu smartphone y tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo se realiza a través de una nube a servidores ubicados únicamente en Alemania. Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una gran importancia a la protección de datos y pone el máximo cuidado en garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en este sentido. Se proporcionan actualizaciones regulares de software y seguridad para garantizar que su app esté siempre al día y sus datos estén siempre seguros.
Configuración de las zonas de limpieza
Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher limpian de forma autónoma y sistemática. A través de la app se pueden configurar "zonas prohibidas" para que el robot no limpie determinadas zonas. Si, por el contrario, hay zonas que deben aspirarse pero no limpiarse en húmedo, también existe la posibilidad de establecer "zonas de no limpieza en húmedo". Y si hay que saltarse habitaciones enteras, se puede impedir que el robot las atraviese estableciendo las llamadas "paredes virtuales". Todo ello se configura de forma fácil e intuitiva a través de la app.
Variedad de modos de limpieza
Nuestra app Home Robots ofrece muchas más funciones que el programa básico de limpieza autónoma. Aspirar, limpiar en húmedo o una combinación de ambos programas de limpieza: con la app, lo tendrás todo al alcance de la mano, lo que te permitirá definir fácilmente el modo de limpieza para habitaciones o zonas específicas. También puedes configurar numerosos parámetros según sus necesidades individuales, desde la potencia de aspiración al aspirar hasta el caudal de agua al limpiar en húmedo
Esquema de limpieza 2.0
Con la función de temporizador de la app Home Robots, puedes crear tu propio programa de limpieza para tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo de Kärcher. Esto te permite especificar no solo los días y las horas a las que deseas que trabaje el robot, sino también qué zonas debe limpiar con qué programa de limpieza durante ese tiempo. Como todas las habitaciones están asignadas, puedes ajustar la configuración de limpieza para cada habitación por separado.
Limpieza puntual y limpieza de zonas
Cuando se caen migas al suelo o aparece otro tipo de suciedad, hay dos soluciones flexibles. Para la suciedad en un punto muy específico, puedes utilizar la app para establecer una ubicación concreta para la limpieza puntual. Y para zonas más grandes de suciedad, puedes incluso utilizar la app para establecer el tamaño de la superficie a limpiar para una limpieza de mantenimiento rápida pero específica.
Activación y desactivación de funciones
Una amplia gama de funciones, como el Auto Boost, la detección de alfombras o la funcionalidad AI, pueden activarse o desactivarse una a una para adaptarse a las necesidades o preferencias del usuario. Por ejemplo, la función Auto Boost puede desactivarse en alfombras y moquetas para mantener la limpieza a una potencia de aspiración baja cuando la suciedad es leve. Esto ahorra energía y prolonga el tiempo de limpieza antes de que el robot tenga que volver a su estación de carga.
Estadísticas de los accesorios
Las exigencias a las que se ven sometidos un robot aspirador con función de limpieza en húmedo varían de un hogar a otro, en función de factores como el tamaño de la zona a limpiar, el nivel de suciedad y la frecuencia de las pasadas de limpieza. Por ello, el ritmo de desgaste de los accesorios varía enormemente. Por eso, la app Home Robots te muestra el grado de desgaste, por ejemplo de los cepillos, y te indica cuándo debes sustituir los accesorios. Esto garantiza que el robot esté siempre perfectamente equipado para rendir al máximo y que los resultados de limpieza no dejen nada que desear.
Historial de limpieza
Cada limpieza se registra en tiempo real en la app Home Robots y luego se guarda. Esto proporciona información interesante sobre la vida de tu robot de limpieza. ¿Cuándo estuvo el dispositivo en qué habitación, qué distancias recorrió y cuántos metros cuadrados de suelo aspiró o limpió en húmedo? De este modo, podrás seguir de cerca las actividades de tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo, incluso cuando estés fuera de casa.
Otras funciones
La app Home Robots te da acceso a todas las funciones importantes de tu robot de limpieza. Esto incluye un montón de funciones adicionales que pueden resultar útiles en una situación u otra. Por ejemplo, la app puede utilizarse como mando a distancia para el robot, por ejemplo, si necesitas dirigirlo a una posición especialmente complicada. El smartphone también puede utilizarse para configurar el idioma y el volumen de la voz o para responder a las preguntas más frecuentes.
Puesta en marcha inicial y mantenimiento
Accesorios
FAQ's: preguntas más frecuentes y respuestas sobre la gama de robots aspiradores
Preguntas sobre el robot:
Preguntas sobre el rendimiento de limpieza:
Preguntas sobre la app:
Preguntas sobre el mantenimiento del producto:
Solución de problemas:
