El futuro es ahora: limpieza autónoma, máxima potencia (5000 Pa) y 120 minutos de autonomía.

Poner en marcha el robot aspirador a distancia es muy fácil, gracias a la app para smartphone, para que puedas volver a tener la casa limpia. Nuestros robots aspiradores con función de limpieza en húmedo trabajan por ti. El robot utiliza sistema de navegación láser LiDAR de alta tecnología para establecer inicialmente un plano de tu casa. Cuando empieza a limpiar, sus precisos sensores le permiten saber en todo momento dónde se encuentra, cómo sortear los obstáculos de la habitación o dónde tiene que girar en los escalones o escaleras. El robot aspira y limpia en húmedo de forma totalmente autónoma y regresa a su estación de carga. La función de mapeo en tiempo real permite comprobar el progreso de la limpieza en cualquier momento. El modelo de gama alta, el robot aspirador RCV 5, también cuenta con detección de objetos por IA (inteligencia artificial), por lo que puede rodear automáticamente incluso objetos bajos, como zapatos o cables. Incluso detecta alfombras y las limpia en profundidad en modo aspirador, o las evita por completo en modo de limpieza en húmedo.