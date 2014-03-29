ROBOTS ASPIRADORES

Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher se encargan de aspirar y limpiar el suelo por ti. Con tecnología de limpieza inteligente. Son circulares, planos y se desplazan silenciosamente por las habitaciones de nuestro hogar. Los robots de limpieza siguen sistemáticamente sus patrones de movimiento con un propósito real, evitando cualquier obstáculo a medida que avanzan. De este modo, tendrás una tarea menos en tu lista de tareas. Los suelos duros y las alfombras de pelo corto se limpian automáticamente. No sólo pueden aspirar, sino que además realizan una limpieza en húmedo. Realizan una limpieza impecable hasta incluso los bordes. Limpian y trabajan de forma más intensa las zonas más sucias y superan umbrales bajos y bordes de alfombras con facilidad. Con la app Home Robots, puedes incluso configurar el robot aspirador con función de limpieza en húmedo para que funcione exactamente como y donde lo necesitas. Ideales para la eliminación de pelo en hogares con mascotas.

NUEVOS ROBOTS INTELIGENTES PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS RCV 3 Y RCV 5

PARA QUE GANES TIEMPO SIN ESFUERZO.

Robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Robot, nube y app: 3 elementos, un sistema cohesionado

Los robots aspiradores de Kärcher ofrecen una amplia gama de funciones y opciones de configuración, además de ser muy fáciles de usar. La combinación de robot, nube y control a través de la app para smartphone constituye la base perfecta para obtener los mejores resultados de limpieza. Utiliza las funciones de temporizador y configura los programas de limpieza para adaptarlos a tus necesidades individuales. Y si hay una actualización de seguridad o nuevas funciones disponibles para el robot, la app te lo notificará automáticamente. Descubre nuestras soluciones de limpieza autónomas para tus tareas cotidianas y ahorra tiempo para dedicarlo a lo que te apetezca.

Persona controlando a un robot de limpieza automático

El futuro es ahora: limpieza autónoma, máxima potencia (5000 Pa) y 120 minutos de autonomía.

Poner en marcha el robot aspirador a distancia es muy fácil, gracias a la app para smartphone, para que puedas volver a tener la casa limpia. Nuestros robots aspiradores con función de limpieza en húmedo trabajan por ti. El robot utiliza sistema de navegación láser LiDAR de alta tecnología para establecer inicialmente un plano de tu casa. Cuando empieza a limpiar, sus precisos sensores le permiten saber en todo momento dónde se encuentra, cómo sortear los obstáculos de la habitación o dónde tiene que girar en los escalones o escaleras. El robot aspira y limpia en húmedo de forma totalmente autónoma y regresa a su estación de carga. La función de mapeo en tiempo real permite comprobar el progreso de la limpieza en cualquier momento. El modelo de gama alta, el robot aspirador RCV 5, también cuenta con detección de objetos por IA (inteligencia artificial), por lo que puede rodear automáticamente incluso objetos bajos, como zapatos o cables. Incluso detecta alfombras y las limpia en profundidad en modo aspirador, o las evita por completo en modo de limpieza en húmedo.

Robot aspirando y fregando delante de las escaleras

Tú eliges: adapta el nivel de limpieza y elige entre varios métodos de limpieza

Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher son auténticos todoterreno. Tanto si se trata de una simple limpieza en seco con el aspirador y el cepillo, como si se combina con la función de limpieza adicional del paño de microfibra y el depósito de agua limpia, todo es posible. Y, gracias a la cómoda función de control de la app Home Robots, lo tienes siempre todo a mano. Los ajustes de limpieza, como la potencia de aspiración o el caudal de agua para la función de limpieza en húmedo, se pueden adaptar a las necesidades individuales. Las zonas más sucias pueden pasarse varias veces para una limpieza más en profundidad.

Robot de Kärcher limpiando huellas

Robot aspirador RCV 3: el modelo básico

Aspira y limpia en húmedo: nuestro modelo básico puede hacer ambas cosas

Gana tiempo para ti, para disfrutar de lo que realmente importa, mientras nuestros robots de limpieza se encargan de aspirar y limpiar. Nuestro modelo básico, el robot aspirador RCV 3, limpia de forma autónoma, sistemática y totalmente fiable todos los suelos duros domésticos habituales y las moquetas de pelo bajo, incluso cuando no estás en casa. Con la app Home Robots puedes configurar y adaptar la limpieza a tus necesidades y a tu hogar. Tú decides qué se limpia y cuándo. Define programas de limpieza específicos para cada habitación. Programa zonas prohibidas o «No-Go», si hay ciertas áreas en las que el robot aspirador no debe entrar. O utiliza la función de limpieza puntual o focalizada para dirigirlo a los puntos que necesitan más atención. Todas las habitaciones están mapeadas con el sistema de navegación LiDAR de precisión y sensores ultrasensibles que detectan escalones y caídas elevadas para mayor seguridad durante los recorridos de limpieza.


Datos técnicos

  • Potencia de aspiración: 2500 Pa
  • Autonomía: 120 min
  • Depósito de la suciedad 2 en 1 (330 ml) incl. depósito de agua limpia (170 ml)
  • Depósito para la suciedad seca: 500 ml
Características del RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

Robot aspirador RCV 5 – más potente e inteligente

Tan completo como el robot aspirador RCV 3, pero con inteligencia artificial

Si quieres estar segur@ de que el robot aspirador no se come los zapatos ni los cables que haya por ahí tirados, utiliza la inteligencia artificial del robot de limpieza RCV 5. Nuestro modelo de gama alta elimina todas las complicaciones de la limpieza de suelos. Además del sistema de navegación LiDAR, este robot aspirador con función de limpieza en húmedo cuenta con un sistema láser doble y una cámara para detectar y sortear con fiabilidad hasta el último obstáculo. Su modo silencioso de funcionamiento también convierte al RCV 5 en el compañero de hogar perfecto. Este asistente de limpieza robótico puede aspirar o realizar una limpieza en húmedo de suelos duros, según el programa seleccionado. Para la limpieza intensiva de alfombras, también dispone de una función Auto Boost que proporciona potencia extra para eliminar el polvo de los tejidos. Mientras esté en modo de limpieza en húmedo, el robot aspirador no pasará por encima de las alfombras. Controlar al robot aspirador RCV 5 también es sencillo, gracias a la app Home Robots.


Datos técnicos:

  • Potencia de aspiración: 5000 Pa
  • Autonomía: 120 min
  • Depósito de la suciedad seca: 330 ml
  • Depósito de agua limpia: 240 ml
  • Nivel acústico: 67 db
Características del RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

Limpieza autónoma: la app Home Robots lo hace realidad

La app Kärcher Home Robots te permite acceder a todas las funciones importantes de tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo. La limpieza autónoma ofrece un montón de nuevas características, tales como el establecimiento de tiempos de limpieza y la creación de mapas de limpieza - sin importar dónde te encuentres. Si aún estás fuera de casa y quieres empezar una limpieza antes de llegar a casa, ¡puedes hacerlo! Solo tienes que activar el robot desde la aplicación de tu smartphone y podrás estar deseando volver a una casa limpia. La app Kärcher Home Robots está disponible de forma gratuita en Apple Store o Google Play Store. Simplemente descárgala y empieza tu primera limpieza autónoma de inmediato.

Protección de datos

Protección de datos

Toda la transferencia de datos entre la app Home Robots de tu smartphone y tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo se realiza a través de una nube a servidores ubicados únicamente en Alemania. Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una gran importancia a la protección de datos y pone el máximo cuidado en garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en este sentido. Se proporcionan actualizaciones regulares de software y seguridad para garantizar que su app esté siempre al día y sus datos estén siempre seguros.

Configuración de las zonas de limpieza

Configuración de las zonas de limpieza

Los robots aspiradores con función de limpieza en húmedo de Kärcher limpian de forma autónoma y sistemática. A través de la app se pueden configurar "zonas prohibidas" para que el robot no limpie determinadas zonas. Si, por el contrario, hay zonas que deben aspirarse pero no limpiarse en húmedo, también existe la posibilidad de establecer "zonas de no limpieza en húmedo". Y si hay que saltarse habitaciones enteras, se puede impedir que el robot las atraviese estableciendo las llamadas "paredes virtuales". Todo ello se configura de forma fácil e intuitiva a través de la app.

Variedad de modos de limpieza

Variedad de modos de limpieza

Nuestra app Home Robots ofrece muchas más funciones que el programa básico de limpieza autónoma. Aspirar, limpiar en húmedo o una combinación de ambos programas de limpieza: con la app, lo tendrás todo al alcance de la mano, lo que te permitirá definir fácilmente el modo de limpieza para habitaciones o zonas específicas. También puedes configurar numerosos parámetros según sus necesidades individuales, desde la potencia de aspiración al aspirar hasta el caudal de agua al limpiar en húmedo

Esquema de limpieza 2.0

Esquema de limpieza 2.0

Con la función de temporizador de la app Home Robots, puedes crear tu propio programa de limpieza para tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo de Kärcher. Esto te permite especificar no solo los días y las horas a las que deseas que trabaje el robot, sino también qué zonas debe limpiar con qué programa de limpieza durante ese tiempo. Como todas las habitaciones están asignadas, puedes ajustar la configuración de limpieza para cada habitación por separado.

Limpieza puntual y limpieza de zonas

Limpieza puntual y limpieza de zonas

Cuando se caen migas al suelo o aparece otro tipo de suciedad, hay dos soluciones flexibles. Para la suciedad en un punto muy específico, puedes utilizar la app para establecer una ubicación concreta para la limpieza puntual. Y para zonas más grandes de suciedad, puedes incluso utilizar la app para establecer el tamaño de la superficie a limpiar para una limpieza de mantenimiento rápida pero específica.

Activación y desactivación de funciones

Activación y desactivación de funciones

Una amplia gama de funciones, como el Auto Boost, la detección de alfombras o la funcionalidad AI, pueden activarse o desactivarse una a una para adaptarse a las necesidades o preferencias del usuario. Por ejemplo, la función Auto Boost puede desactivarse en alfombras y moquetas para mantener la limpieza a una potencia de aspiración baja cuando la suciedad es leve. Esto ahorra energía y prolonga el tiempo de limpieza antes de que el robot tenga que volver a su estación de carga.

Estadísticas de los accesorios

Estadísticas de los accesorios

Las exigencias a las que se ven sometidos un robot aspirador con función de limpieza en húmedo varían de un hogar a otro, en función de factores como el tamaño de la zona a limpiar, el nivel de suciedad y la frecuencia de las pasadas de limpieza. Por ello, el ritmo de desgaste de los accesorios varía enormemente. Por eso, la app Home Robots te muestra el grado de desgaste, por ejemplo de los cepillos, y te indica cuándo debes sustituir los accesorios. Esto garantiza que el robot esté siempre perfectamente equipado para rendir al máximo y que los resultados de limpieza no dejen nada que desear.

Historial de limpieza

Historial de limpieza

Cada limpieza se registra en tiempo real en la app Home Robots y luego se guarda. Esto proporciona información interesante sobre la vida de tu robot de limpieza. ¿Cuándo estuvo el dispositivo en qué habitación, qué distancias recorrió y cuántos metros cuadrados de suelo aspiró o limpió en húmedo? De este modo, podrás seguir de cerca las actividades de tu robot aspirador con función de limpieza en húmedo, incluso cuando estés fuera de casa.

Otras funciones

Otras funciones

La app Home Robots te da acceso a todas las funciones importantes de tu robot de limpieza. Esto incluye un montón de funciones adicionales que pueden resultar útiles en una situación u otra. Por ejemplo, la app puede utilizarse como mando a distancia para el robot, por ejemplo, si necesitas dirigirlo a una posición especialmente complicada. El smartphone también puede utilizarse para configurar el idioma y el volumen de la voz o para responder a las preguntas más frecuentes.

Puesta en marcha inicial y mantenimiento

Accesorios

FAQ's: preguntas más frecuentes y respuestas sobre la gama de robots aspiradores

Preguntas sobre el robot:

Todos los suelos duros convencionales y alfombras de pelo corto. Cuando utilices el robot en suelos de madera, recuerda retirar la placa de la mopa del robot después de la limpieza en húmedo para evitar dañar la madera.

En general, la luz no afecta al comportamiento del robot, aunque las sombras oscuras pueden activar la detección de objetos en el RCV 5.

Asegúrate de que la estación de carga está enchufada. Recomendamos colocar la estación de carga contra una pared con 1,5 m de espacio libre hacia delante y 0,5 m hacia la izquierda y la derecha.

Si la estación de carga se mueve durante la limpieza, el robot puede tener problemas para localizarla una vez que haya terminado.

No. El voltaje máximo transportado por los contactos de carga está dentro del rango de voltaje seguro para el cuerpo humano.

Asegúrate de que la toma de corriente está alimentada y totalmente en contacto con la fuente de alimentación de la estación de carga. Comprueba también que los contactos de carga del robot están en contacto con los de la estación de carga. Si los métodos anteriores no resuelven los problemas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Antes de que el robot empiece a limpiar, gira sobre su eje dos veces para calibrarse. Este proceso se ejecuta por defecto. Si a pesar de ello el robot se mueve de forma descoordinada, comprueba lo siguiente:

  • El sensor de caída está cubierto de polvo o suciedad, lo que provoca una señal de error. Limpia el sensor de caída con un paño de algodón ligeramente humedecido.
  • La rueda tiene algo atascado, lo que provoca que el robot se mueva en círculos. Retira el objeto extraño de la rueda.
  • El sensor de colisión está defectuoso. Toca y presiona los sensores de colisión de la parte frontal y lateral del robot para comprobar si la placa puede retroceder automáticamente.
  • Si los métodos anteriores no resuelven los problemas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
  • Recarca la batería si no ha utilizado el robot durante un tiempo. Carga el robot en la estación de carga durante 3-5 horas.
  • El tiempo de funcionamiento de la batería disminuye cuando llega al final de su vida útil.
  • Si los métodos anteriores no resuelven los problemas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
  • La batería está demasiado baja para la limpieza programada.
  • No se ha guardado la hora de limpieza programada. Por favor, comprueba si la tarea de limpieza se ha guardado o corresponde a tus necesidades.
  • Si los métodos anteriores no resuelven el problema, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

En primer lugar, comprueba si el sensor de caída del robot está cubierto de polvo. Si el problema persiste después de limpiar el sensor, es posible que haya un fallo en el propio sensor. Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

  • Comprueba el nivel de la batería. Si es demasiado bajo, carga el robot y vuelve a intentarlo.
  • El robot no se encenderá si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 35 °C.

Mantén pulsado el botón de encendido. El robot no debe estar en la estación de carga.

  • Asegúrate de que hay suficiente espacio libre alrededor de la estación de carga (0,5 m a cada lado y 1,5 en la parte delantera) y de que los contactos de carga están libres de polvo y otros objetos extraños.
  • La temperatura ambiente puede ser demasiado baja (menos de 0 °C) o demasiado alta (más de 35 °C).

Sí, puedes encender el robot pulsando el botón de encendido. Sin embargo, algunas de las funciones solo pueden utilizarse con una conexión Wi-Fi activa, a través de la app.

  1. Abre la aplicación Google Home.
  2. Pulsa "Configurar dispositivo" y selecciona "Servicio de Google".
  3. Busca "Habilidades".
  4. Accede a tu cuenta.
  5. Selecciona el dispositivo según las instrucciones.
  1. Abre la aplicación Alexa y pulsa "Más" para llegar a Habilidades y juegos.
  2. Busca las "Habilidades".
  3. Pulsa "Activar".
  4. Conéctate a tu cuenta.
  5. Completa la conexión con tu cuenta.
  6. Pulsa "Buscar dispositivos" y selecciona el dispositivo según las instrucciones.

RCV 3:
Pulsa el botón de inicio durante 5 segundos. Suelta el botón de inicio cuando oigas un pitido y, a continuación, pulsa el botón de inicio durante otros 5 segundos. Cuando oigas un pitido, el sistema se habrá restablecido. La información del usuario y los registros de limpieza se borran, pero la versión y el mantenimiento de los accesorios permanecen inalterados.

RCV 5:
Mantén pulsado el botón de reinicio durante 3 segundos. Cuando oigas un pitido, el sistema se habrá restablecido. La información del usuario y los registros de limpieza se borran, pero la versión y el mantenimiento de los accesorios no se modifican.

En su primer uso, el robot limpiador y aspirador recorre la habitación para calibrarse y crear un mapa de la zona. No limpia mientras lo hace. Este proceso de calibración puede repetirse en nuevas zonas a través de la aplicación.

Preguntas sobre el rendimiento de limpieza:

Desaconsejamos encarecidamente la limpieza de suelos en los que se haya acumulado agua. La aspiración de líquido podría dañar el robot.

Apaga inmediatamente el robot y seca el recipiente, los componentes del conjunto del filtro y la boca de aspiración. Una vez secos los componentes, vuelve a colocarlos y reinicia el robot. Si el robot sigue sin funcionar, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Comprueba si el depósito de polvo está lleno, ya que puede provocar que se escape la suciedad. Vacía el depósito de polvo antes de que se llene demasiado.

Comprueba el nivel de la batería. Si está baja, carga el robot y vuelve a intentarlo.

  • Asegúrate de que el robot no está en modo "No molestar", ya que esto le impedirá limpiar.
  • El robot no reanudará la limpieza si se ha colocado manualmente en la estación de carga.
  • El contenedor de polvo está lleno. Vacíalo.
  • El filtro está obstruido. Límpialo.
  • Hay un objeto extraño atrapado en el cepillo. Retíralo.

Retira el soporte de la toallita y selecciona "Aspirar" en la app.

El depósito de agua sólo debe llenarse con agua.

El robot puede limpiar debajo de los muebles sólo si hay espacio suficiente entre el suelo y los muebles.

Preguntas sobre la app:

Encontrarás el código QR de la aplicación "Kärcher Home Robots" en el manual de usuario. Escanéalo con tu smartphone para descargar la aplicación.

Comprueba si tu red Wi-Fi funciona a 2,4 GHz. Si tu red Wi-Fi es de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), prueba a configurarla a 2,4 GHz.

Asegúrate de que el robot está lo más cerca posible del router.

Sí, puedes utilizar la aplicación para configurar habitaciones individuales y seleccionarlas para su limpieza en el mapa.

Coloca el robot y la estación de carga en una zona nueva. Abre la lista de mapas en la app y selecciona la opción de crear un mapa nuevo.

Asegúrate de que el robot está conectado a la red y se encuentra dentro del alcance de la WLAN.

Sí, puedes controlar el robot a distancia mediante la aplicación.

Preguntas sobre el mantenimiento del producto:

No. Una vez que el robot está completamente cargado, pasa al modo de carga suplementaria para evitar la sobrecarga. Asegúrate también de que ningún niño juegue con el robot, aunque esté completamente cargado.

Sí. Una vez que el robot de limpieza está completamente cargado, cambia al modo de carga suplementaria de baja corriente para evitar la sobrecarga. Asegúrese también de que ningún niño juegue con el robot, aunque esté completamente cargado. Si no vas a utilizar el robot de limpieza durante un tiempo, te recomendamos que lo apagues y lo guardes en su embalaje.

Solución de problemas:

Por favor, comprueba y retira el objeto extraño de alrededor del radar o mueve el robot a otro lugar para reiniciarlo.

Limpia el sensor de caída del robot y vuelve a intentarlo (encontrarás información sobre la ubicación del sensor en el manual del usuario).

Por favor, mueve el robot de limpieza a otro lugar e inténtalo de nuevo.

Prueba a presionar el sensor de colisión y comprueba si hay objetos extraños. Reinicia el robot después de haber eliminado los objetos extraños.

Si el robot de limpieza está demasiado caliente o demasiado frío, no vuelvas a utilizarlo hasta que la temperatura haya vuelto a la normalidad.

Reinicia el dispositivo o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Apaga el robot de limpieza y reinícialo.

Un objeto extraño podría quedar atrapado en el cepillo, el cepillo lateral o la rueda izquierda/derecha. Apaga el robot de limpieza y retira cualquier objeto extraño.

