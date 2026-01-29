Robot aspirador con limpieza en húmedo RCV 5
El robot aspirador RCV 5 aspira y limpia en húmedo de forma totalmente autónoma con la ayuda de la inteligencia artificial. Equipado con precisa navegación por LiDAR, sistema de láser doble y cámara. Permite evitar facilmente los obstáculos.
El robot de limpieza inteligente RCV 5 limpia sistemáticamente de forma autónoma los suelos duros y las alfombras. La suciedad seca se transporta de forma rápida mediante el cepillo giratorio, el cepillo lateral para las esquinas y la turbina deposita la suciedad directamente en el depósito (integrado en el robot). El sensor ultrasónico detecta alfombras que, con la función Auto-Boost, pueden limpiarse aún mejor con una potencia de aspiración máxima. Además de aspirar, el robot aspirador RCV 5 limpia en húmedo. En el modo de limpieza en húmedo no se circula de forma automática por las alfombras. Mediante el control a través de la App Home Robots, el RCV 5 realiza un recorrido de exploración y crea automáticamente un mapa de las habitaciones detectando el entorno (LiDAR). Para cada espacio pueden establecerse los parámetros de limpieza individuales: dónde debe aspirarse o limpiar en húmedo o dónde no debe limpiarse. Gracias al sistema de doble láser con cámara, el modelo superior RCV 5 también reconoce y evita los obstáculos planos, como cables, calcetines o zapatos. Los sensores adicionales impiden las caídas, por ejemplo, en tramos de escaleras. Para la limpieza, el RCV 5 se inicia rápidamente a través de la App Home Robots, según el horario programado previamente o pulsando un botón en el equipo. Si el robot aspirador necesita ayuda, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Características y ventajas
Limpieza en húmedoPara unos resultados de limpieza aún mejores, el robot aspirador RCV 5 también puede limpiar en húmedo. En caso necesario, se utiliza la unidad de limpieza en húmedo con paño de microfibra, se llena el depósito de agua limpia y ya se puede empezar. El robot de limpieza RCV 5 se puede utilizar solo para la limpieza en seco, solo para la limpieza en húmedo o bien con ambas posibilidades en el modo de limpieza combinado.
Navegación precisa con inteligencia artificialCon la navegación LiDAR rápida y robusta, el robot escanea y mapea con precisión las habitaciones, garantizando la mejor orientación para trayectos de limpieza fiables incluso en la oscuridad. Al estar equipado con sensor de láser doble y cámara, el robot es capaz de detectar incluso objetos pequeños o planos que son demasiado bajos para la navegación por LiDAR (por ejemplo, zapatos, medias o cables). Si el sistema de cámara y de láser doble detecta obstáculos, los incorpora al mapa. El robot las esquiva con una maniobra de navegación inteligente y evita así quedarse atascado o sufrir daños.
Detección de alfombras y función Auto-BoostEl RCV 5 detecta moquetas de forma automática con un sensor ultrasónico y las dibuja en el mapa en la App Home Robots. Si se activa la limpieza en húmedo, el robot evita las moquetas detectadas y las rodea. La función Auto-Boost amplía en caso necesario la potencia de aspiración en las moquetas para un resultado de limpieza aún mejor.
Sensores de caída
- Los sensores de caída impiden eficazmente que el robot aspirador RCV 5 pueda caer por las escaleras o en descansillos.
- Los sensores escanean el suelo, si se detecta un tramo más alto, el control recibe una señal y ordena al robot aspirador que dé la vuelta.
Protección de datos y actualizaciones
- Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una especial importancia a la protección de datos y cumple estrictamente con las leyes en vigor.
- Todo el tráfico de datos entre la aplicación Home Robots de su smartphone y el robot aspirador y de limpieza se realiza a través de una nube con servidores que se encuentran en Alemania.
- Las actualizaciones regulares mejoran y amplían el rendimiento del robot aspirador y la aplicación. Además, la seguridad del sistema se adapta continuamente a los requisitos actuales.
Indicaciones por voz
- Siempre bien informado: el robot aspirador RCV 5 proporciona indicaciones importantes o informa del estado actual a través de la salida de voz.
- Si el robot aspirador RCV 5 necesita ayuda o mantenimiento, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Cómodo control desde la aplicación con WLAN
- Con la App Home Robots pueden configurarse individualmente múltiples ajustes.
- Control y configuración independientes de la ubicación del robot de limpieza RCV 5 a través de la App Home Robots. Incluso desde fuera de casa.
- Emisión de informaciones sobre el estado actual del equipo y visualización del avance de la limpieza a través de la App Home Robots.
Mapeado preciso con múltiples posibilidades de adaptación
- En la App Home Robots pueden almacenarse varios mapas, por ejemplo, para los diferentes pisos.
- Se pueden definir zonas por las que no se deba transitar ni limpiar (por ejemplo, rascadores para gatos, la zona de juegos en una habitación infantil u obstáculos que el robot de aspiración no pueda sortear).
- Definición de zonas seleccionadas que, en caso necesario, por ejemplo, deban atravesarse varias veces, deban limpiarse con un modo de aspiración más intensivo o en húmedo con más agua.
Adaptación de los parámetros de limpieza
- Definición de diferentes parámetros de limpieza a través de la aplicación, para determinadas zonas o estancias (por ejemplo, potencia de aspiración o cantidad de agua, número de travesías por superficie).
Función de temporizador
- Fijación de los tiempos de limpieza y elaboración de planes de limpieza a través de la App Home Robots.
- El robot aspirador RCV 5 inicia los trayectos de limpieza de forma autónoma en función de los plazos establecidos.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad de la batería (Ah)
|5,2
|Autonomía por recarga (min)
|120
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h)
|85
|Depósito para la suciedad (ml)
|330
|Depósito de agua limpia (ml)
|240
|Potencia de aspiración (Pa)
|5000
|Intensidad acústica (dB/A)
|66
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg)
|3,9
|Peso de la estación de carga (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Altura robot aspirador (mm)
|97
|Diámetro del robot (mm)
|350
|Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm)
|135 x 150 x 99
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos de limpieza.
- Cepillo circular lateral: 2 x
- Filtro: 2 x
- Herramienta de limpieza
- Unidad de limpieza
- Paño: 2 x
- Depósito para la suciedad
- Depósito de agua limpia
- Estación de carga
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Sensores de caída
- Sensor de alfombras
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Sensor láser y cámara
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modos de limpieza: Limpieza en seco/ Limpieza en húmedo/ Limpieza combinada (húmedo y seco)/ Automático/ Spot
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Moquetas de pelo corto
