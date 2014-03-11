BOMBAS DE JARDÍN
Kärcher dispone de bombas de agua potentes y fáciles de usar para cada necesidad y una gran variedad de situaciones. ¿Desea utilizar agua recuperada de fuentes alternativas en su hogar y jardín para ahorrar la preciada agua potable? Las bombas centrífugas de sobrealimentación de Kärcher transportan de forma fiable el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas o pozos hasta donde sea necesario. Puede adquirir bombas booster de Kärcher tanto para regar su jardín como para uso doméstico, por ejemplo, como bombas domésticas. Si desea vaciar su piscina o estanque de jardín antes de la limpieza de primavera, una bomba sumergible de Kärcher es la solución perfecta. Puede elegir entre modelos para agua clara y modelos para agua sucia. Como fabricante, Kärcher cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y la producción de bombas, incluso para uso profesional. Ahora puede beneficiarse de esta experiencia industrial.
La bomba de jardín perfecta para cada aplicación
Bombas sumergibles
Las bombas sumergibles de Kärcher bombean agua de forma rápida y sencilla, ya sea para recircular el agua o para bombearla. Puede elegir entre los modelos de Kärcher para agua sucia y los modelos para agua clara o solo ligeramente sucia.
Bombas generadoras de presión
Estos productos pueden utilizarse de formas muy versátiles, por ejemplo para regar el jardín, o en interiores para abastecer la lavadora y el inodoro con agua limpia de pozo, subterránea, de lluvia o de manantial.
Bombas sumergiles: drenaje de agua limpia
Con las bombas sumergibles de aspiración plana se puede bombear agua limpia de piscinas, colectores de agua o del suelo tras fugas de lavadoras hasta un nivel de 1 mm.
- Bombas de aspiración plana
- Bombas sumergibles dobles
Bombas sumergibles: para drenaje de agua sucia
Las bombas sumergibles de agua sucia son adecuadas para bombear rápidamente el agua de las inundaciones o el agua de las balsas de jardín o los pozos de excavación.
- Bombas para aguas sucias
- Bombas sumergibles duales
Bombas generadoras de presión: para riego de jardines
Las bombas de riego están diseñadas para utilizar el agua de pozos, cisternas y colectores de agua para regar plantas y césped.
- Bombas de jardín
- Bombas para casa y jardín
- Bombas para barriles
- Bomba de pozo profundo
- Bombas de cisterna
Bombas generadoras de presión: domésticas
Las bombas domésticas transportan agua desde fuentes alternativas para su uso en el hogar (por ejemplo, cisternas de inodoros y lavadoras).
- Bombas domésticas
- Bombas domésticas y de jardín
¡WOW! NUESTRAS BOMBAS DE JARDÍN SON ALUCINANTES.
Queremos ayudarte con nuestras innovadoras bombas de riego. Ofrecen una solución adecuada para cada necesidad y aplicación concreta y te ayudarán a regar tu jardín sin ningún tipo de esfuerzo y de forma sostenible. Las bombas de presión transportan el agua de lluvia y el agua subterránea hasta donde se necesita, tanto en el jardín como en el hogar. Las bombas sumergibles, por el contrario, sirven para eliminar el agua (en caso de alguna inundación o accidente con la lavadora, por ejemplo). Para que no te tengas que preocupar por nada.
Bombas sumergibles
Las potentes bombas sumergibles de Kärcher ofrecen una ayuda rápida y fiable si desea bombear agua limpia o sucia. Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan la acreditada junta de anillo deslizante de cerámica utilizada en aplicaciones profesionales. Este sellado de alta calidad hace que las bombas sean más robustas, prolonga su vida útil y las hace perfectas para un uso exigente dentro y fuera del hogar.
Incluso si necesitaS actuar con rapidez en una situación de inundación, una bomba sumergible es la solución perfecta. Tanto si se trata de una fuga en la lavadora, una lluvia intensa o un desagüe atascado, una bomba sumergible de Kärcher ayuda a eliminar el agua de forma segura y fiable en un instante.
SP Flat
Las bombas sumergibles de aspiración plana de la serie SP Flat aspiran agua ligeramente sucia o clara hasta un nivel de sólo 1 mm. Este tipo de bomba de agua se utiliza, por ejemplo, para bombear el agua de una piscina antes de una limpieza reparadora o para eliminar rápidamente el agua del hogar tras una fuga de la lavadora.
SP Dirt
Las bombas para aguas sucias permiten bombear aguas residuales muy sucias y lodosas. Incluso las partículas más grandes, con un tamaño de grano de hasta 30 mm, no suponen ningún problema. Esto significa que estos productos se recomiendan para bombear estanques de jardín o para proporcionar ayuda rápida en caso de inundaciones o si se llenan los pozos de excavación.
SP Dual
Versátil con función 2 en 1: Las bombas SP Dual combinan la aspiración plana de hasta 1 mm con la opción de bombear agua sucia con tamaños de partícula de hasta 20 mm. La cesta filtrante situada en la base de la carcasa puede adaptarse a cualquier aplicación de forma rápida y sencilla. La SP Dual es perfecta para bombear agua de sótanos inundados, estanques de jardín y piscinas.
Bombas generadoras de presión
El agua del grifo es preciosa y costosa. Por eso, en muchos sentidos, merece la pena utilizar agua de fuentes alternativas. Los propietarios de jardines pueden elegir el tipo de bomba adecuado para recoger el agua de lluvia de cisternas y colectores y utilizarla para regar plantas y césped.
BP Garden
Estas bombas están diseñadas para regar el césped con aspersores y las plantas con boquillas o lanzas pulverizadoras. Para ello se puede utilizar agua recuperada de fuentes alternativas, como colectores de agua y cisternas. El interruptor ergonómico de encendido y apagado se acciona con el pie para mayor comodidad, por lo que no es necesario agacharse.
BP Home
Las bombas BP Home le permiten abastecer su hogar con agua recuperada de pozos, cisternas y fuentes similares, por ejemplo para la cisterna del inodoro o la lavadora.
Las bombas se conectan y desconectan automáticamente en función de las necesidades.
Incorporan una válvula antirretorno, un indicador de presión en el dispositivo y un recipiente de compensación de presión.
BP Home & Garden
Una solución completa con presión constante para suministrar agua regenerada de forma fiable al hogar y para regar el jardín utilizando fuentes alternativas y naturales.
Cuando se necesita agua, estas bombas se encienden automáticamente y vuelven a apagarse automáticamente después.
Las bombas multietapa de la gama ofrecen aún más potencia. Con el mismo caudal, requieren alrededor de un 30% menos de energía que las bombas convencionales. El interruptor de pedal ergonómico hace que agacharse para encender y apagar la bomba sea cosa del pasado.
BP Barrel
Las bombas de barril BP facilitan el trabajo de utilizar el agua de un depósito de agua para regar el jardín.
El funcionamiento de las bombas es sencillo. El interruptor de encendido/apagado está montado directamente en el borde del depósito, lo que facilita su uso.
La versión inalámbrica de la bomba, alimentada por pilas de 18 V, puede utilizarse sin necesidad de acceder a una toma de corriente. Gracias a su delgado diseño, las bombas BP Barrel caben fácilmente en contenedores IBC.
BP Cistern
Estas bombas se colocan directamente en el agua de cisternas, barriles o pozos para el riego de jardines y cumplen una amplia gama de requisitos. Una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión protege a largo plazo el mecanismo de la bomba. La bomba es cómoda y segura: si no puede funcionar correctamente cuando el nivel de agua es bajo, la bomba se desconecta automáticamente.
BP Deep Well
Gracias a su pequeña sección transversal, las bombas para pozos profundos BP pueden utilizarse en las estrechas aberturas y pozos de los pozos profundos. Se utilizan para bombear agua desde niveles más profundos. La hidráulica multietapa proporciona la presión necesaria.
Las bombas tienen una carcasa de acero inoxidable, ya que están sumergidas continuamente cuando se utilizan.
Equipadas con un presostato adicional, las bombas también pueden utilizarse para el suministro de agua doméstica.
Prolonga aquí la garantía de tus bombas de jardín
Extensión de garantía para Bombas de jardín de Kärcher
¡Prolonga aquí la garantía de tus bombas de jardín BP Garden y BP Home & Garden por cinco años más!
> IR EXTENSIÓN DE GARANTÍA
¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre nuestras bombas de jardín?
¡Contáctanos sin compromiso!
Explícanos tu duda o consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Explícanos tus necesidades de limpieza.
Si lo prefieres también puedes llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darte el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de tus necesidades de limpieza.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.