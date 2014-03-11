Bombas sumergibles

Las potentes bombas sumergibles de Kärcher ofrecen una ayuda rápida y fiable si desea bombear agua limpia o sucia. Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan la acreditada junta de anillo deslizante de cerámica utilizada en aplicaciones profesionales. Este sellado de alta calidad hace que las bombas sean más robustas, prolonga su vida útil y las hace perfectas para un uso exigente dentro y fuera del hogar.

Incluso si necesitaS actuar con rapidez en una situación de inundación, una bomba sumergible es la solución perfecta. Tanto si se trata de una fuga en la lavadora, una lluvia intensa o un desagüe atascado, una bomba sumergible de Kärcher ayuda a eliminar el agua de forma segura y fiable en un instante.