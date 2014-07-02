Bombas de presión
Las bombas de jardín de Kärcher son perfectas para regar tu jardín de forma económica. En lugar de utilizar agua potable, cada vez más cara y valiosa, la gama de bombas para jardín BP Garden permite utilizar agua de pozo, agua subterránea o agua de lluvia. Para suministrar agua a su hogar, no busques más: nuestra gama de bombas para el hogar, BP Home, y nuestras bombas para el hogar y el jardín, BP Home & Garden. Pueden utilizar agua recuperada para descargar el inodoro y abastecer la lavadora. Nuestra bomba para barril BP Barrel, la bomba para cisterna BP Cistern y la bomba para pozo profundo BP Deep Well son ideales para su uso directo en el agua.
Tipos de bombas de riego
Todas nuestras bombas convencen por sus potentes caudales con un consumo eficiente de energía, sus eficaces medidas de seguridad y su fácil manejo. Equipadas con filtros, son aptas incluso para agua sucia y disponen de protección contra funcionamiento en seco, sobretensión y sobrecalentamiento, según la aplicación. Las bombas para el hogar y el jardín pueden conectarse y desconectarse con un cómodo interruptor de pedal, mientras que las bombas para cisternas y pozos profundos se conectan y desconectan fácilmente desde la posición de pie.
Bombas Home & Garden
Tanto si se trata de regar el jardín como de suministrar agua a la lavadora o al inodoro, las bombas para el hogar y el jardín de la gama BP Home & Garden, duraderas, silenciosas e inteligentes, ofrecen una comodidad adicional, ya que se conectan y desconectan automáticamente cuando se necesita agua. También se conocen como bombas de refuerzo electrónicas. Las bombas multietapa ofrecen un rendimiento, una eficacia y un funcionamiento silencioso fantásticos, en función de las necesidades. Con el mismo caudal, requieren un motor de menor potencia que las bombas de chorro convencionales, lo que supone un ahorro energético de alrededor del 30%. Además, la presión de funcionamiento constante de las bombas garantiza un riego fiable del jardín.
Bombas de Jardín
Las potentes bombas BP Garden de Kärcher son ideales para transportar agua desde fuentes de agua alternativas como cisternas o colectores de agua. El práctico interruptor de pedal proporciona una comodidad adicional. Estas bombas de jardín se caracterizan por su extraordinaria potencia, que permite, por ejemplo, conectar aspersores en el jardín.
Bombas para el Hogar
Con la probada calidad de Kärcher, nuestras potentes bombas domésticas de la serie BP Home transportan agua de forma totalmente automática desde fuentes alternativas como pozos y cisternas, proporcionando agua recuperada a bajo coste para uso doméstico en lavadoras, para la cisterna del inodoro y para otras aplicaciones. Lo que resulta extremadamente práctico es la forma en que las bombas domésticas se conectan y desconectan automáticamente según sea necesario y disponen de un recipiente de compensación de presión integrado.
Bombas de Barril
Gracias a la bomba de presión BP Barril con interruptor de encendido/apagado integrado en la abrazadera de montaje del barril, los jardines se pueden regar de forma cómoda, eficaz y rentable con agua de lluvia. Las ventajas son evidentes: se acabó levantar pesadas regaderas. No más consumo de valiosa agua potable. No más facturas de agua innecesariamente elevadas. Ni siquiera se necesita una toma de corriente con el modelo que funciona a batería.
Bombas para cisternas y pozos profundos
Se puede acceder a fuentes de agua como cisternas, pozos profundos y depósitos de agua gracias a las duraderas bombas de acero inoxidable para pozos profundos de la serie BP Deep Well. Las bombas se instalan directamente en el agua y están protegidas por un prefiltro. Sus dimensiones compactas y la alta presión de trabajo conseguida con la ayuda de la hidráulica multietapa convierten a las bombas en la solución ideal para pozos estrechos y profundos. Equipadas con un presostato que incluye protección contra sobrecorriente y un cable de alimentación extralargo, las bombas también pueden utilizarse para el suministro de agua de servicio en el hogar.
La bomba de cisterna BP está diseñada para su uso en cisternas, barriles o pozos anchos en el jardín. Se utiliza principalmente para regar el jardín.
Bomba de barril a batería
Riego cómodo y económico: la bomba de barril a batería flexible facilita el uso del agua de lluvia recogida, sin necesidad de un suministro de agua o electricidad independiente.
Videos
Bombas de barril
BP 6.000 Garden
Preguntas frecuentes sobre las bombas generadoras de presión para el hogar y el jardín
Nuestras bombas generadoras de presión tienen un rango de potencia de motor de entre 400 y 1150 W. Pero, ¿qué bomba de jardín deberías comprar? No importa cuántos aparatos quieras conectar en tu casa o jardín, Kärcher tiene el modelo perfecto para cada necesidad. Aquí encontrarás las respuestas de nuestros expertos de Kärcher.
Accesorios
No importa si se trata del lado de aspiración o de presión: con la combinación adecuada de accesorios de alta calidad de Kärcher, nuestras bombas se pueden poner en funcionamiento de forma rápida, sencilla y segura. Gracias al principio de estanqueidad radial de los accesorios PerfectConnect, su montaje es extraordinariamente sencillo y ofrecen una estanqueidad altamente fiable para garantizar un funcionamiento sin problemas.
Versátiles y seguras
Las mangueras de aspiración BP pueden transportar agua desde cualquier lugar: desde tuberías de PE o directamente desde "fuentes de agua abiertas", como colectores de agua, por ejemplo.
Conexión fácil
Con los adaptadores y conexiones de Kärcher podrá unir mangueras y bombas de forma segura y sin problemas.
Protección óptima
Los filtros protegen las bombas de la suciedad y los atascos, al tiempo que garantizan un rendimiento sin trabas. Kärcher ofrece el filtro adecuado para cada aplicación.
Perfectamente equipadas
Los accesorios adecuados, desde la protección contra el funcionamiento en seco hasta el presostato electrónico, garantizan un funcionamiento cómodo y seguro.
Encontrarás los accesorios adecuados para tu bomba en la página del producto de cada bomba.
Cálculo de la capacidad de una bomba
Cómo determinar la bomba adecuada:
1. Dibuje la curva de funcionamiento adecuada para la manguera utilizada (1/2" o 3/4") en el diagrama con las curvas de funcionamiento de la bomba. Comience con la altura de entrega deseada para su aplicación (en el diagrama de ejemplo: 5 m).
2. Defina el valor de consumo para su aplicación (en nuestro ejemplo: 1000 l/h a 2 bar). Para determinar el punto de funcionamiento de la aplicación, defina primero el punto inicial del valor de consumo en la curva de funcionamiento de la manguera utilizada (véanse los puntos iniciales en el ejemplo).
3. Convierta ahora la presión de funcionamiento de su aplicación en la altura de suministro (1 bar = 10 m). Añada la altura de impulsión a su punto inicial y dibuje el punto de funcionamiento resultante para su aplicación.
La curva de rendimiento de la bomba situada sobre el punto de funcionamiento muestra la bomba ideal para su aplicación. En nuestro ejemplo, la BP 3 Home & Garden es adecuada cuando se utiliza una manguera de 3/4" y la BP 5 Home & Garden cuando se utiliza una manguera de 1/2". Seleccione siempre la bomba inmediatamente superior para disponer de más reservas de potencia.
Cada consumidor/aplicación requiere un punto de funcionamiento determinado. Para el cálculo se pueden utilizar los siguientes ejemplos orientativos (los datos varían en función de la altura de impulsión y de la sección transversal de la línea/manguera):
- Aspersor: aprox. 1000 l/h a 2 bar (altura de impulsión de 20 m)
- Tobera: aprox. 750 l/h a 2 bar (altura de impulsión de 20 m)
- Cisterna del inodoro: aprox. 400 l/h a una presión mínima de 0,5 bares (idealmente 1 bar [10 m de altura de descarga])
- Lavadora: aprox. 800 l/h a una presión mínima de 0,5 bares (idealmente 1 bar [10 m de altura de descarga])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barril
BP Cistern
BP Battery
Extensión de Garantía
Aquí puedes ampliar a 5 años la garantía de tu bomba de jardín BP Garden, BP Home, BP Home & Garden y SP Dirt, SP Dual y SP Flat.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre nuestras bombas de jardín?
¡Contáctanos sin compromiso!
Explícanos tu duda o consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Explícanos tus necesidades de limpieza.
Si lo prefieres también puedes llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darte el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de tus necesidades de limpieza.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.