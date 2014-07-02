Bombas de presión

Cálculo de la capacidad de una bomba

Cómo determinar la bomba adecuada:

1. Dibuje la curva de funcionamiento adecuada para la manguera utilizada (1/2" o 3/4") en el diagrama con las curvas de funcionamiento de la bomba. Comience con la altura de entrega deseada para su aplicación (en el diagrama de ejemplo: 5 m).

2. Defina el valor de consumo para su aplicación (en nuestro ejemplo: 1000 l/h a 2 bar). Para determinar el punto de funcionamiento de la aplicación, defina primero el punto inicial del valor de consumo en la curva de funcionamiento de la manguera utilizada (véanse los puntos iniciales en el ejemplo).

3. Convierta ahora la presión de funcionamiento de su aplicación en la altura de suministro (1 bar = 10 m). Añada la altura de impulsión a su punto inicial y dibuje el punto de funcionamiento resultante para su aplicación.

La curva de rendimiento de la bomba situada sobre el punto de funcionamiento muestra la bomba ideal para su aplicación. En nuestro ejemplo, la BP 3 Home & Garden es adecuada cuando se utiliza una manguera de 3/4" y la BP 5 Home & Garden cuando se utiliza una manguera de 1/2". Seleccione siempre la bomba inmediatamente superior para disponer de más reservas de potencia.

Cada consumidor/aplicación requiere un punto de funcionamiento determinado. Para el cálculo se pueden utilizar los siguientes ejemplos orientativos (los datos varían en función de la altura de impulsión y de la sección transversal de la línea/manguera):