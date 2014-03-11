¿Qué barredora-aspiradora es la más adecuada para mí?

El modelo perfecto para cada desafío: desde barredoras manuales hasta barredoras aspiradoras industriales con operario a bordo, las barredoras y barredoras aspiradoras de Kärcher satisfacen las expectativas del cliente en términos de flexibilidad y adaptabilidad. Kärcher también ofrece todos los tipos de accionamientos relevantes para cada área de aplicación: gasolina, diésel, GLP o eléctrica.

Todos nuestros modelos de un vistazo: