LAS BARREDORAS DE KÄRCHER: MÁS POTENTES QUE NUNCA
Las barredoras y barredoras-aspiradoras compactas y potentes de Kärcher son unos equipos de limpieza compactos y potentes que le garantizan una máxima limpieza. Con sus cepillos rápidos y su gran rendimiento, permiten una limpieza rápida, en cualquier lugar y momento.
Una única máquina, muchas posibilidades
Las barredoras y barredoras-aspiradoras de Kärcher permiten un uso y trabajo muy flexible y eficiente en la práctica. Su flexibilidad, fácil manejo y resultados de limpieza excelentes hacen que las tareas de barrido sean más fáciles que nunca.
¿Qué es una barredora aspiradora?
Es un equipo que permite un barrido de alto rendimiento. Las barredoras-aspiradoras eliminan la suciedad de todo tipo de las superficies interiores y exteriores. ¿En qué se diferencian de las barredoras? Cuando está en uso, la barredora aspiradora dispersa el polvo con un cepillo giratorio,después aspira el polvo con una turbina de aspiración (ventilador) y lo deposita en un sistema de filtrado.
¿Cómo trabaja una barredora profesional?
Los diferentes modelos requieren principios de barrido diferentes.
El principio del recogedor
El cepillo giratorio gira en la dirección opuesta a la dirección de desplazamiento. En consecuencia, la suciedad se traslada a la parte delantera de la barredora y al contenedor de residuos (recogida directa de suciedad). Las barredoras de empuje y las aspiradoras industriales de Kärcher funcionan de acuerdo con este principio.
Ventajas:
- Barrido con poco polvo debido a velocidades de cepillo más bajas y un "recorrido de barrido" corto
- Menor desgaste de las escobillas
- Ideal para suciedad expansiva y pesada, así como para polvo fino.
El principio del lanzamiento
La suciedad se recoge en la dirección opuesta a la dirección de desplazamiento y se traslada al contenedor de suciedad trasero a través del cepillo giratorio principal. Las barredoras-aspiradoras con operario de pie y las barredoras aspiradoras con operario a bordo o sentado de Kärcher funcionan de acuerdo con este principio.
Ventajas:
- El contenedor permite un nivel de llenado de hasta el 100%
- Ideal para suciedad gruesa y ligera
- Recoge la suciedad gruesa con facilidad mediante una trampilla para suciedad gruesa
- Buena visión general gracias a la posición del asiento delantero
¿Qué barredora-aspiradora es la más adecuada para mí?
El modelo perfecto para cada desafío: desde barredoras manuales hasta barredoras aspiradoras industriales con operario a bordo, las barredoras y barredoras aspiradoras de Kärcher satisfacen las expectativas del cliente en términos de flexibilidad y adaptabilidad. Kärcher también ofrece todos los tipos de accionamientos relevantes para cada área de aplicación: gasolina, diésel, GLP o eléctrica.
Todos nuestros modelos de un vistazo:
Barredoras y barredoras aspiradoras con acompañante
Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².
Barredoras con conductor
Rentables, limpias y eficaces en superficies medianas y grandes: gracias a su amplia variedad, la gama de barredoras-aspiradoras de Kärcher satisfacen todas las necesidades. Por ello, siempre se concede especial importancia a la tecnología más novedosa y orientada al cliente, así como al funcionamiento fácil, acceso y servicio.
¿Cuáles son las áreas de aplicación de las barredoras aspiradoras?
Una misma máquina, para muchas áreas de aplicación: las barredoras aspiradoras se utilizan para superficies interiores y exteriores. Son especialmente útiles para zonas de grandes dimensiones. En comparación con las escobas normales, eliminan la suciedad más resistente, el polvo y los desechos de forma rápida y eficaz, con un esfuerzo mínimo.
Las áreas de aplicación típicas de las barredoras / barredoras-aspiradoras incluyen:
- Almacenes e instalaciones logísticas
- Suerte
- Aparcamientos y rampas de carga
- Industria de alimentos y bebidas
- Instalaciones deportivas y de ocio
- Industria del acero y el metal
- Industria electrónica
- Industria farmacéutica y química
- Industria del transporte y el transporte
- Centros de ferias y congresos
¿Sobre qué tipo de suelos se pueden utilizar las barredoras y barredoras-aspiradoras?
Los diferentes revestimientos de suelo y tipos de suciedad imponen diferentes exigencias a una barredora-aspiradora. El rodillo de barrido principal estándar es la elección habitual y destaca por su flexibilidad y larga vida útil. Sin embargo, el mismo cepillo giratorio no es adecuado para todos los revestimientos de suelo. Por eso, Kärcher ofrece varias soluciones para ayudarle a conseguir unos resultados de limpieza óptimos.
Una visión general de diferentes tipos de cepillos cilíndricos:
Rodillo de barredora principal estándar
- Cerdas de dureza media
- Se utiliza para: suciedad normal de la calle, hojas o entornos polvorientos sobre asfalto.
Cepillo cilíndrico principal, duro
- Cerdas significativamente más duras, algunas de las cuales también tienen inserciones de acero.
- Se utiliza para: superficies rugosas y suciedad rebelde o residuos pesados
Cepillo cilíndrico principal, blando
- Cerdas suaves
- Utilizado para: eliminación de suciedad y polvo fino sobre suelos interiores delicados.
Cepillo cilíndrico principal, antiestático
- Cerdas suaves
- Utilizado para: limpieza eficiente de suelos enmoquetados como, por ejemplo, en recintos feriales o instalaciones deportivas y hoteles.
- Se recomiendan los siguientes modelos para la limpieza de alfombras y césped artificial: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
¿Qué rendimiento por superficie nos ofrecen las barredoras-aspiradoras?
El rendimiento por superficie de una barredora-aspiradora varía y depende del modelo y del equipo en sí. En la siguiente tabla se puede ver una descripción general del rendimiento de limpieza (por hora) de las distintas barredoras.
A modo de comparación: el rendimiento de un cepillo manual tradicional se encuentra entre los 120 y 160 m² (máx.).
Vacuum sweeper
Barredoras - aspiradoras industriales
Area cleaning performance (per hour)
7.200–28.000 m²
Vacuum sweeper
Barredoras-aspiradoras con conductor sentado
Area cleaning performance (per hour)
5.100–13.600 m²
Vacuum sweeper
Barredora-aspiradora con acompañante
Area cleaning performance (per hour)
3.375–4.725 m²
Vacuum sweeper
Barredora-aspiradora con acompañante
Area cleaning performance (per hour)
2.800–3.680 m²
