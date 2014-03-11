Sistemas de lavado de vehículos
Servicios de lavado para vehículos y camiones: económicos y sostenibles. Nuestro enfoque se centra en soluciones altamente eficientes para el lavado y limpieza tanto interior como exterior de turismos y vehículos comerciales, brindando resultados de limpieza fiables y de alto rendimiento. Nuestra amplia gama de productos incluye puentes de lavado para vehículos, estaciones de lavado para vehículos industriales, sistemas de aspirado y lavado en autoservicio, soluciones digitales, sistemas de reciclaje de agua y detergentes de limpieza.
Cada uno de nuestros servicios se adapta a medida de sus necesidades específicas, garantizando un lavado de vehículos que se ajusta perfectamente a sus requerimientos. Con una trayectoria sólida como fabricantes de instalaciones de lavado, puede confiar en nosotros como su socio experimentado y de confianza. Nuestro equipo de expertos en instalaciones de lavado estará encantado de asesorarle en todo momento. ¡Confíe en nosotros para mantener sus vehículos impecables!"
Puentes de lavado
La satisfacción de los clientes garantiza el éxito. Nuestros puentes de lavado ofrecen una limpieza económica, con una tasa de pasadas eficiente, y aseguran un resultado óptimo, tanto para usted como para sus clientes.
Estaciones de lavado para vehículos industriales
En la limpieza de vehículos industriales son necesarias instalaciones que estén a la altura de cualquier reto, ya se trate de automóviles, autobuses o vehículos municipales. Con nuestras estaciones de lavado para vehículos industriales, cada día redescubrirá la eficiencia profesional.
Instalaciones de lavado en autoservicio
Una auténtica experiencia (de limpieza): nuestras instalaciones de lavado en autoservicio son una apuesta segura. Las sofisticadas soluciones de sistema aseguran el éxito de su negocio e impresionan a sus clientes.
Aspiradores en autoservicio y equipos para zonas de servicio
Con nuestros aspiradores en autoservicio y equipos para zonas de servicio, la actividad en sus instalaciones incrementa de forma inmediata, asegurando con ello unos atractivos ingresos.
Sistemas de activación para puentes de lavado
Sistemas de activación para puentes de lavado, combinan personalización y comodidad. La solución perfecta para cada instalación, garantizando un funcionamiento sencillo e intuitivo.
Soluciones digitales
Con nuestras soluciones digitales, podrá gestionar y optimizar sin esfuerzo sus instalaciones de lavado de vehículos en cualquier momento y lugar.
Sistemas de reciclaje de agua
Un lavado limpio con la conciencia tranquila. Al utilizar nuestros sistemas de reciclaje de agua, está invirtiendo en sostenibilidad económica. Nuestros sistemas garantizan una gestión responsable del agua dulce y los productos de limpieza.
Detergentes de limpieza
Nuestros vanguardistas detergentes de limpieza garantizan unos resultados extraordinarios. Al utilizarlos, no sólo ahorrará costes, sino que también preservará valiosos recursos.
Nuestras soluciones de lavado de vehículos: adaptadas a sus necesidades específicas
Son adecuadas para diferentes target groups, cliente diferentes con necesidades y requisitos diversos. La limpieza no sólo crea una impresión positiva, sino que también garantiza la seguridad y preserva el valor. En Kärcher, creemos firmemente que donde hay voluntad, hay un camino. Ofrecemos una solución adecuada para cada necesidad, adaptada individualmente a sus requisitos específicos.
Nuestros puentes de lavado de vehículos y sistemas de lavado en autoservicio ofrecen una solución de limpieza ideal y rentable. Son perfectamente adecuados para su uso en instalaciones de lavado, gasolineras, concesionarios, talleres y agencias de alquiler de coches. Por otro lado, los sistemas de lavado de vehículos industriales garantizan una flota reluciente para empresas de logística, operadores de autobuses o autoridades locales.
Un socio fiable para su éxito.
Con nuestras décadas de experiencia en el campo del lavado de vehículos, tenemos un gran conocimiento sobre las necesidades de este sector, lo que realmente importa y lo que seguirá importando en el futuro. Esto le permite a usted y a sus clientes disfrutar de las siguientes ventajas:
Marca
Con nosotros, tendrá a su lado a un socio experimentado, con décadas de experiencia y conocimientos que le guiará hacia el éxito. Como empresa sólida y fabricante de éxito de sistemas de lavado de vehículos, estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución de limpieza perfecta. Gracias a la excelente reputación de nuestra marca, le ayudamos a aumentar sus ingresos y colaboramos con usted para alcanzar sus objetivos. Su éxito es nuestra misión.
Calidad
Nuestra calidad demostrada es la clave de su éxito. La avanzada tecnología de nuestros productos ha demostrado su fiabilidad. Cuando vea el nombre de Kärcher, puede confiar en que encarna el compromiso inquebrantable de Kärcher con la calidad. Nuestro sello de calidad cumple sus promesas. Lo mismo se aplica a nuestros sistemas de lavado de vehículos y sus respectivos accesorios. Es hora de crear su historia de éxito: Con nuestros sistemas, siempre estará perfectamente equipado.
Consultoría
Le ayudamos a tener éxito, desde el principio. Kärcher le apoya desde el primer minuto en la elección del sistema de lavado de vehículos adecuado, hasta su completa implementación. Como proveedor integral de nuestras soluciones completas de limpieza, le acompañamos desde el análisis inicial del emplazamiento hasta la comercialización con éxito y la instalación final. Incluso después de la puesta en marcha, puede confiar en nuestro servicio de primera clase.
Servicio
Un lavado limpio, un servicio impecable. Le garantizamos la máxima calidad durante toda la vida útil del producto. Además, le proporcionamos el servicio adecuado. Nuestro servicio de atención al cliente de Kärcher y nuestros servicios de asistencia, formados en fábrica, garantizan el funcionamiento impecable de su instalación a largo plazo. Si algo no funciona como esperaba, le apoyamos con la solución adecuada y estamos a su disposición en cualquier momento.
Financiación
Pulimos sus finanzas a la perfección. En nuestra empresa, recibirá soluciones de financiación estandarizadas y personalizadas adaptadas a sus necesidades y requisitos.
Sostenibilidad
Un vehículo limpio representa y da una buena sensación. Sin embargo, en el lavado de vehículos, se trata de mucho más que de unos excelentes resultados de limpieza. Se trata de un funcionamiento sostenible y responsable de nuestros sistemas, asumiendo así la responsabilidad de operadores y clientes. El objetivo: un uso eficiente de los recursos de agua, energía y productos de limpieza.
