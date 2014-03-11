Sistemas de lavado de vehículos

Servicios de lavado para vehículos y camiones: económicos y sostenibles. Nuestro enfoque se centra en soluciones altamente eficientes para el lavado y limpieza tanto interior como exterior de turismos y vehículos comerciales, brindando resultados de limpieza fiables y de alto rendimiento. Nuestra amplia gama de productos incluye puentes de lavado para vehículos, estaciones de lavado para vehículos industriales, sistemas de aspirado y lavado en autoservicio, soluciones digitales, sistemas de reciclaje de agua y detergentes de limpieza.

Cada uno de nuestros servicios se adapta a medida de sus necesidades específicas, garantizando un lavado de vehículos que se ajusta perfectamente a sus requerimientos. Con una trayectoria sólida como fabricantes de instalaciones de lavado, puede confiar en nosotros como su socio experimentado y de confianza. Nuestro equipo de expertos en instalaciones de lavado estará encantado de asesorarle en todo momento. ¡Confíe en nosotros para mantener sus vehículos impecables!"