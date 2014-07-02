PUENTES DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Nuestros puentes de lavado de vehículos permiten una limpieza económica, garantizan un rendimiento eficaz y consiguen un resultado óptimo, tanto para usted como para sus clientes. Confíe en la calidad y durabilidad de nuestros puentes de lavado, respaldados por nuestra experiencia y conocimientos en el sector. La satisfacción de los clientes es nuestra prioridad, y estamos seguros de que nuestras soluciones mejorarán significativamente su negocio de lavado de vehículos. ¡Únase a nuestra base de clientes satisfechos y experimente el éxito en el lavado de vehículos!"
Decida usted mismo qué sistema se adapta mejor a sus necesidades y a las de sus clientes.
CW 1 Klean!Fit
Sin complicaciones. Robusto. Fiable.
La solución perfecta para concesionarios y empresas de alquiler de coches que utilizan el túnel de lavado del portal principalmente para su propio servicio.
CW 3 Klean!Star
Rápido. Eficaz. Elegante.
La solución flexible que cumple los requisitos más importantes de cualquier negocio de lavado de coches.
CW 5 Klean!Star iQ
Inteligente. Preciso. ¡WOW!
La solución impresionante para los operadores que desean mejorar la experiencia de lavado de sus clientes.
Un aliado confiable para alcanzar el éxito.
Con décadas de experiencia en el campo del lavado de vehículos, hemos adquirido un profundo conocimiento sobre las necesidades de este sector, identificando lo que realmente importa y lo que seguirá siendo relevante en el futuro. Esta experiencia nos permite ofrecerle y brindarles a sus clientes las siguientes ventajas: