Puente de lavado CW 3 Klean!Star
Saque el máximo partido a su sitio con nuestro puente de lavado Klean Star.
Atención perfecta más beneficio.
Rápidos. Eficaz. Elegante. Nuestra Klean Star es la solución perfecta para todos aquellos que buscan una máquina polivalente de alta calidad. El alto rendimiento y la máxima eficacia están garantizados, así como un diseño moderno y unos resultados de lavado excelentes.
Características y ventajas
Programas de lavado rápido
- K!Contour de alta presión que sigue el contorno limpia junto con el lavado con cepillo en una sola pasada.
- La aplicación de ayuda al secado o cera desde la parte trasera permite un programa de lavado y secado en sólo dos pasadas
Función de ahorro de agua integrada
- Limpieza que ahorra recursos y, al mismo tiempo, es muy eficaz gracias a la función de ahorro de agua integrada de serie.
Dimensiones variables
- K!Adjust se adapta a cualquier lavadero gracias a su ajuste de altura
- Anchuras de paso ampliadas para adaptarse a todos los vehículos
AMPLIAS OPCIONES DE PRESTACIONES
K!Design
El puente de lavado Klean Star viene de serie con puertas retroiluminadas por LED y la opción de una pantalla LED de fase de lavado, que sin duda captará la atención de sus clientes. El semáforo LED puede instalarse a la derecha, a la izquierda o a ambos lados, según se prefiera.
K!Foam
Para una aplicación eficaz de la espuma del pre-limpiador, se coloca una manta de espuma sobre todo el vehículo para el pre-limpiado. En combinación con la cubierta trasera LED, su vehículo experimenta un emotivo baño de espuma.
CareTouch
Pulido perfecto para su coche con los cepillos CareTouch. Hemos elegido CareTouch para los cepillos de techo y laterales del Klean Star para garantizar que la suciedad se elimine de la superficie del vehículo con la máxima suavidad.
K!Planet
El lavallantas planetario patentado de altura regulable con alta presión integrada garantiza una limpieza intensiva de la llanta y el paso de rueda. La limpieza funciona según el mismo principio que un cepillo de dientes eléctrico, con tres discos de cepillo giratorios que cambian rítmicamente su sentido de rotación.
K!Contour
La alta presión que sigue todo el contorno funciona junto con el lavado con cepillo en una sola pasada, por lo que es nuestra recomendación para los programas de lavado rápido.
K!Dry
Con nuestro secador de techo K!Dry de tres etapas, con giro de 85° y seguimiento de contornos, conseguirá un secado perfecto en todas las direcciones gracias a la corriente de aire optimizada patentada y al accionamiento giratorio de las boquillas sin pérdidas y con caudal optimizado.
K!Connect: el sistema de gestión online
Abra nuevas oportunidades para la empresa y el control de todas sus máquinas y centros.
Detergentes adecuados
VehiclePro Klear!PreWash RM 890
es un limpiador previo potente y al mismo tiempo suave, que elimina rápidamente los insectos adheridos, la grasa, los aceites y la suciedad de emisión.
VehiclePro Klear!Rim RM 896
es un limpiador de llantas extremadamente potente y suave para eliminar el polvo de los frenos, el desgaste de los neumáticos y los depósitos de sal. Es adecuado para todas las llantas revestidas de aluminio y acero.
VehiclePro Klear!Foam RM 892
es una espuma activa altamente eficaz e intensiva para disolver aceites, grasas y suciedad mineral. Al mismo tiempo, favorece la capacidad de deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo.
VehiclePro Klear!Brush RM 891
es un champú para cepillos con efecto limpiador, compatible con la cera, que elimina eficazmente la grasa, los aceites, la suciedad de emisión y los insectos adheridos. Aumenta la capacidad de deslizamiento de los cepillos y favorece el proceso de autolimpieza.
VehiclePro Foam Polish RM 837
es el conservante de larga duración y la cera de espuma con "efecto reparador" para su CW 3 Klean!Star. Crea un alto brillo perfecto y radiante y protege eficazmente la pintura de la suciedad de la carretera, la lluvia ácida, los insectos, la sal de la carretera y otras condiciones ambientales.
VehiclePro Klear!Glow RM 894
es una cera muy eficaz que mantiene el brillo de la pintura y forma una capa conservante resistente a la intemperie que protege los vehículos frente a las condiciones ambientales externas.
VehiclePro Klear!Dry RM 893
es un eficaz coadyuvante de secado. La película de agua se desgarra de forma explosiva y extensa, lo que permite un excelente resultado de secado.
VehiclePro Klear!Shine RM 895
es una cera de alta gama que forma una capa conservante resistente a la intemperie y de larga duración que protege los vehículos frente a las condiciones ambientales externas. La combinación especial de ingredientes activos produce un alto brillo de espejo, así como una hidrofobización a largo plazo con un sensacional efecto perlado.
TRATAMIENTO DE AGUAS: ACCIONES, NO SOLO PALABRAS.
Todo el mundo habla de protección del medio ambiente y sostenibilidad. Esta es nuestra contribución.
WRB Bio
Water treatment through natural processes using microorganisms results in outstanding reclaim water quality and saves up to 98% fresh water. Thanks to this high process efficiency and degradation capacity of the bacteria, virtually all the water can be reused. Other benefits for you include the compact design and the lower service costs.
WRP Car Wash
With this system, you save up to 85% of fresh water. It recycles oil-free waste water efficiently and cost-effectively with a hydrocyclone. You can reuse the recycled water for all wash programmes. This modular and flexible system provides you with the optimal solution for almost every site.
WRP 8000
Oil-free waste water is recycled efficiently and cost-effectively thanks to proven sand filtration. This type of water treatment facilitates freshwater savings of up to 85%. The treated water is suitable for reuse in all wash programmes. Thanks to the modular concept, the system adapts to your site conditions, providing a tailored solution to your requirements.
By professionals, for professionals: Who is the Klean!Star suitable for?
The Klean!Star gantry car wash is perfect for anyone who wants their car wash to fulfil the most important requirements of a car wash business.