¿Cómo funcionan exactamente las fregadoras-aspiradoras?

Todas las fregadoras-aspiradoras modernas con rodillo o cabezal de cepillo de disco funcionan básicamente de la misma manera. La solución de limpieza se mezcla en el depósito de agua limpia cuando se le añaden los agentes de limpieza o, en el caso de los sistemas de dosificación automática, justo delante del propio cabezal del cepillo. La rotación y la presión de apriete del cepillo trabajan juntas para eliminar la suciedad. Gracias a la potencia de aspiración de la turbina, el agua sucia es absorbida por la escobilla de goma y recogida en el depósito de agua sucia. Las fregadoras, por otro lado, no tienen turbina ni escobilla de goma. Esta es la razón por la que la suciedad suelta se recoge, por ejemplo, con las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher.

Pero no todas las fregadoras de suelos son iguales

Las fregadoras-aspiradoras son como los acoches: todas funcionan igual, pero no todos los modelos son adecuados para todas las aplicaciones. Sin embargo, gracias a los diferentes diseños, tamaños, sistemas de cabezales de cepillos y tecnologías de accionamiento, es muy fácil encontrar una máquina que se adapte exactamente a sus necesidades individuales. Usted sabe qué tamaño tiene la superficie que necesita limpiar y si son espacios vacíos o están llenas de objetos o no. Conoce la estructura y características de sus suelos y su grado de suciedad. Y en Kärcher tenemos la máquina fregadora de suelos adecuada para cada una de sus necesidades.Se lo garantizamos.