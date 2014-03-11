Fregadoras y Fregadoras-Aspiradoras
La decisión de realizar una inversión en una fregadora de suelos profesional debe merecer la pena. Y le garantizamos que la merece. ¿Por qué? Porque en comparación con la limpieza manual, las fregadoras-aspiradoras de suelos reducen el esfuerzo y trabajo, al mismo que los costes de material. Y al mismo tiempo, aumentan la calidad y eficiencia de la limpieza.
Descubra un nuevo concepto de limpieza de suelos con las fregadoras y fregadoras-aspiradoras de Kärcher.
La solución de limpieza rentable para cualquier aplicación
En comparación con la limpieza manual de suelos, las fregadoras-aspiradoras son más rápidas, más rentables y más completas cuando se trata de fregar todo tipo de recubrimientos de suelos. Una fregadora-aspiradora le ahorra tiempo y detergentes de limpieza. De este modo consigue proteger tanto a los empleados como a su bolsillo. Además, nuestras fregadoras son fáciles de usar y requieren poco mantenimiento. Tenemos el diseño adecuado para cada aplicación, cada uno ideal para el tipo y tamaño de su suelo y sus necesidades. Ya se trate de una pequeña empresa, un pub o un restaurante, un gran supermercado o un centro comercial, o una superficie muy grande en un aeropuerto o una nave de producción, las fregadoras-aspiradoras son la solución de limpieza más eficiente para todos los suelos, ya sean de 30 o 30.000 m².
¿Cómo funcionan exactamente las fregadoras-aspiradoras?
Todas las fregadoras-aspiradoras modernas con rodillo o cabezal de cepillo de disco funcionan básicamente de la misma manera. La solución de limpieza se mezcla en el depósito de agua limpia cuando se le añaden los agentes de limpieza o, en el caso de los sistemas de dosificación automática, justo delante del propio cabezal del cepillo. La rotación y la presión de apriete del cepillo trabajan juntas para eliminar la suciedad. Gracias a la potencia de aspiración de la turbina, el agua sucia es absorbida por la escobilla de goma y recogida en el depósito de agua sucia. Las fregadoras, por otro lado, no tienen turbina ni escobilla de goma. Esta es la razón por la que la suciedad suelta se recoge, por ejemplo, con las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher.
Pero no todas las fregadoras de suelos son iguales
Las fregadoras-aspiradoras son como los acoches: todas funcionan igual, pero no todos los modelos son adecuados para todas las aplicaciones. Sin embargo, gracias a los diferentes diseños, tamaños, sistemas de cabezales de cepillos y tecnologías de accionamiento, es muy fácil encontrar una máquina que se adapte exactamente a sus necesidades individuales. Usted sabe qué tamaño tiene la superficie que necesita limpiar y si son espacios vacíos o están llenas de objetos o no. Conoce la estructura y características de sus suelos y su grado de suciedad. Y en Kärcher tenemos la máquina fregadora de suelos adecuada para cada una de sus necesidades.Se lo garantizamos.
¿Qué fregadora de suelos utilizar para cada tipo de suelos?
Una fregadora-aspiradora con cabezal de cepillo giratorio es especialmente adecuada para una limpieza profunda y exhaustiva de suelos estructurados y muy sucios gracias a sus altas velocidades de cepillado y una mayor presión de contacto por cm². Esta tecnología de cabezal de cepillo también ofrece ventajas sustanciales cuando se trata de suciedad gruesa, ya que los rodillos que giran en sentido contrario absorben las partículas, que luego se devuelven al contenedor de suciedad gruesa. Esto significa que el barrido previo como paso de trabajo previo ya no es necesario
Las fregadoras-aspiradoras con cabezales de cepillo de disco se utilizan generalmente para limpieza de mantenimiento y suciedad ligera. Estas fregadoras de suelos son especialmente populares para suelos lisos y áreas sensibles al ruido, como en hospitales o en el sector de la hostelería y la gastronomía.
Entonces, ¿qué fregadora-aspiradora es la más adecuada para usted?
Nuestras fregadoras de suelos están disponibles en diferentes tamaños y vienen con muchas opciones de configuración para una amplia gama de aplicaciones. Nuestros accesorios especialmente diseñados le ayudan a hacer más que solo limpiar. Otras soluciones de limpieza especiales y fregadoras más sencillas completan nuestra gama. Aquí no solo encontrará toda la información sobre las categorías individuales, sino también la fregadora-aspiradora que más se adapte a sus necesidades.
Fregadoras-aspiradoras compactas
Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.
Fregadora-aspiradora con acompañante
Las fregadoras-aspiradoras con acompañante son ideales para una limpieza eficaz en superficies de tamaño mediano, como tiendas, piscinas, salas, pasillos y entradas de diversas instalaciones.
Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie
La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.
Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco
Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.
¿Qué fuente de energía necesitan nuestras fregadoras?
Dependiendo del tamaño y el modelo, las fregadoras-aspiradoras de Kärcher funcionan conectadas a la red eléctrica, con baterías o con motor. En la selección del tipo de fuente de energía también influye el tipo de aplicación de limpieza que se le va a dar al equipo. Dependiendo de esta aplicación habremos de decidirnos por un tipo de tecnología de accionamiento u otra.
Únicamente disponibles en las clases compactas y en las fregadoras-aspirador con conductor de pie, las máquinas alimentadas por la red (es decir, con cable) son asequibles e ideales para limpiar áreas interiores más pequeñas fuera del horario comercial.
Las fregadoras de suelos que funcionan con baterías ofrecen la máxima flexibilidad y evitan peligros de tropiezos. Grandes y pequeñas: Kärcher ofrece versiones a batería en todos los diseños.
Recomendamos nuestras versiones de motor de combustión ecológicas (diésel o GLP) para grandes áreas exteriores o interiores bien ventiladas. Las máquinas fregadoras de suelos con motor de combustión de Kärcher solo están disponibles en el diseño de fregadora- aspiradora con conductor sentado.
¿Fregadoras-aspiradoras con o sin tracción integrada?
La comodidad, el peso y la facilidad de uso son factores cruciales a la hora de decidir si la máquina debe equiparse con o sin accionamiento de tracción integrado. Una fregadora-aspiradora más ligera con un volumen del tanque de hasta aprox. 50 litros se puede operar fácilmente sin tracción. Recomendamos la tracción integrada en los modelos más grandes, ya que no es posible operar una máquina de ese tamaño usando su propio peso corporal durante períodos de tiempo más largos sin cansarse.
Las máquinas fregadoras de suelos sin motores de tracción utilizan la rotación de los cepillos para mover la máquina hacia adelante. La cantidad de esfuerzo requerido por el operador para hacerlo se mantiene al mínimo.
El motor de tracción activo y regulable de una máquina limpiadora de suelos con accionamiento de tracción, en cambio, mueve la máquina hacia delante, posibilitando periodos de funcionamiento muy largos sin cansarse.
Una fregadora de suelos hecha a su medida
Una fregadora de suelos de Kärcher también se puede utilizar para aplicaciones especiales, como la cristalización o la eliminación de revestimientos, si está equipada con los accesorios adecuados. Además de garantizarnos que la disponibilidad de todas las piezas de desgaste sea un hecho, también ofrecemos una amplia gama de almohadillas, cepillos de disco y de rodillo, labios de succión, escurridores, baterías y cargadores de baterías, equipando su máquina para sus requisitos de limpieza exactos. También se encuentran disponibles varios kits de accesorios, como nuestro kit Home Base, para transportar fácilmente las herramientas de limpieza manual. De modo que recibe una fregadora-secadora que se adapta a sus necesidades exactas.
LA NUEVA FREGADORA-ASPIRADORA CON ACOMPAÑANTE B 50 W
La misma alta calidad unida a la nueva tecnología.
Innovadora, robusta y fácil de manejar. La fregadora de empuje para suelos impecablemente limpios. Disponible con una selección de baterías de gel/AGM de mantenimiento cero o baterías de iones de litio para su uso en limpiezas profundas rápidas y eficientes o limpiezas de mantenimiento. Fácil manejo y mayor variedad de funciones e información disponible a través de la aplicación para smartphone.
Suelos limpios en un abrir y cerrar de ojos
NUESTRA NUEVA FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO B 260 RI
Aquí es donde la robusta potencia industrial se une a un potente rendimiento de aspiración: la fregadora-aspiradora B 260 RI ofrece una limpieza sin concesiones cuando es necesario.
La potente función de fregado se utiliza para un fregado en profundidad, la función de barrido optimizada e integrada elimina las partículas de suciedad más grandes y evita que se atasque la barra de aspiración. Esto convierte a la B 260 RI en la compañera perfecta para el fregador de suelos eficiente de grandes superficies de suelo tanto en la industria como en la logística.
La B 260 RI ha sido desarrollada para las aplicaciones más duras: grandes superficies como naves de producción o centros comerciales son un juego de niños para esta potente fregadora. Conozca ahora las ventajas de una limpieza sin concesiones.
El detergente de limpieza adecuado para su fregadora-aspiradora
Independientemente del tipo de suelo, del equipo para fregar el suelo o del nivel de suciedad, Kärcher ofrece una amplia gama de agentes de limpieza desarrollados para satisfacer perfectamente sus necesidades y requisitos. Nuestros detergentes no solo son económicos en el uso y muy efectivos contra todo tipo de suciedad, sino que además son respetuosos con el medio ambiente y lo suficientemente suaves como para cumplir con los últimos estándares en investigación.
KIT DE PULVERIZACIÓN DE DESINFECTANTE DE KÄRCHER
Reducción eficiente de gérmenes para unos mayores requisitos de higiene: Con nuestro Kit de pulverización de desinfectante de Kärcher.
Nuestro kit de accesorios para fregadoras-aspiradoras para la desinfección de superficies con un pulverizador le ayuda a alcanzar un nivel de limpieza completamente nuevo con poco dinero y poco material. La aplicación de un desinfectante adecuado a través de la lanza pulverizadora o la boquilla manual puede reducir eficazmente la cantidad de gérmenes en pisos, paredes y muebles.
Siguiendo las pautas aplicables, es posible lograr una desinfección profesional en aerosol utilizando un desinfectante adecuado. Los accesorios son adecuados para su uso en estaciones de tren, aeropuertos, oficinas y edificios comerciales, centros de retiro y cuidados, guarderías, escuelas, piscinas e instalaciones deportivas. Actualmente es posible configurarlo en las fregadoras-aspiradoras B 150 R y B 200 R.
Eficiencia del futuro: barrer y fregar en un solo paso
Nuestras fregadoras y barredoras aspiradoras limpian espacios reducidos y grandes áreas de manera más eficiente.
- Ahorre tiempo y costes
- Limpiar grandes áreas rápida y minuciosamente
- Efectivo contra la suciedad
Ahora aún mejor
Eficiente, duradera y económica: la nueva fregadora-aspiradora de suelos con conductor sentado B 110 R le facilita aún más la limpieza de grandes áreas, como supermercados, aeropuertos y almacenes. Gracias a sus componentes mejorados, ahora ofrece un resultado de limpieza aún mejor para una máxima comodidad y eficiencia.
Un diseño brillante
Compactas, maniobrables, cómodas: nuestras fregadoras-aspiradoras con operario sentado pueden fregar fácilmente grandes áreas a partir de 1500 m² como las que se encuentran en almacenes, por ejemplo, aparcamientos o centros comerciales. La posición elevada del asiento asegura una buena visión general de las áreas que se deben limpiar en todo momento. Sin embargo, si las cosas se ponen difíciles, el pequeño radio de giro garantiza una maniobrabilidad increíble. Gracias al panel de control claramente distribuido, el funcionamiento de las fregadoras es intuitivo, así que siéntese y listo.
Limpieza rápida y flexible
Limpieza rápida y flexible con fregadoras-aspiradoras compactas.
Los obstáculos y las áreas llenas de objetos ya no son un problema a la hora de limpiar: las fregadoras-aspiradoras compactas limpian áreas pequeñas y medianas, como en restaurantes, cocinas, tiendas y hoteles, en un instante. Su maniobrabilidad las hace fáciles de conducir. Ahora incluso los pasajes o pasillos más estrechos se pueden limpiar fácilmente. Los diferentes modelos consiguen resultados óptimos en una amplia variedad de superficies y devuelven el brillo a todos los revestimientos de suelos. Gracias a su tecnología de labio de aspiración, los suelos no solo están limpios, sino también secos y se pueden pisar inmediatamente después.
