Fregadoras-aspiradoras compactas

Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.

0 Productos
Kärcher
03 PROF - 185446 - BR 30-1 C Bp Pack

Fregadora sin cable BR 30/1 C Bp

Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.

Ir a producto