Fregadoras-aspiradoras compactas
Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.
0 Productos
Fregadora sin cable BR 30/1 C Bp
Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.