Fregadora-aspiradora BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.
Nuestra nueva y muy compacta fregadora a batería BR 30/1 C Bp Pack es la opción ideal para la limpieza higiénica de suelos en todo tipo de suelos duros, incluidas baldosas y los pavimentos de seguridad. Gracias a la tecnología de rodillos de microfibra, impresiona por sus resultados de limpieza hasta un 20 % mejores y los tiempos de secado hasta un 60 % más cortos en comparación con la limpieza manual de suelos. Accionada por una potente batería de iones de litio de 18 voltios de Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack es especialmente adecuada para la limpieza de mantenimiento en áreas pequeñas en oficinas, tiendas, consultas y bufetes, hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales. También se puede utilizar junto con el limpiador desinfectante Kärcher RM 732 para desinfectar suelos.
Características y ventajas
Excelente resultado de limpiezaResultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual. Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. Aumenta la calidad de la limpieza y el nivel de higiene.
Tiempos de secado cortosSecado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual. Los tiempos de secado cortos reducen el riesgo de resbalones debido al suelo mojado. Aumento de la productividad y reducción de costes gracias a los tiempos de limpieza más cortos.
Alto nivel de higieneRecogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. El proceso de limpieza higiénico aumenta la seguridad en el trabajo. Menor riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos.
Posición de estacionamiento con bloqueo
- Los rodillos húmedos no tocan el suelo en la posición de estacionamiento.
- Acelera el secado de los rodillos.
Batería de iones de litio
- Compatible con los equipos de la plataforma a batería de 18 V de Kärcher Battery Universe.
- Larga vida útil y autonomía, tiempos de carga cortos, posibilidad de carga intermedia.
- Hasta un 25 % más de productividad de que los equipos con cable.
Función de barrido previo integrada con cepillo
- Reduce y evita quitar el polvo o aspirar.
- Reduce el tiempo de limpieza hasta un 50 %.
- Reduce los costes totales de servicio y los costes de limpieza hasta un 50 %.
Diseño compacto y muy robusto
- Componentes metálicos duraderos y de alta calidad.
- Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Adecuado para la desinfección de suelos con el limpiador desinfectante RM 732
- Evita o reduce la transmisión de patógenos, incluido el SARS-CoV-2.
- Permite condiciones ambientales higiénicamente limpias.
- Un alto nivel de higiene en el lugar de trabajo reduce el número de bajas por enfermedad.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|1 / 0,7
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|3
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 200 (3,0 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 60
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|39 / 65
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|500 - 650
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|40
|Consumo de agua (ml/min)
|30
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 55
|Capacidad de absorción (W)
|70
|Peso total permitido (kg)
|12
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|340 x 305 x 1200
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para su uso en oficinas, consultas, bufetes, hoteles y restaurantes
- Para la limpieza de suelos en comedores, escuelas y hospitales
- Ideal para oficinas, comercios, hoteles, consultas y despachos, cantinas, hospitales o escuelas