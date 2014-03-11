Equipos de limpieza Municipales
Nuestras barredoras y vehículos municipales multifunción ofrecen un rendimiento excepcional para cualquier necesidad. Destancan por sus resultados perfectos, por su robustez y posibilidades de uso prácticamente ilimitadas. Para aprovechar todo el potencial de estos equipos, se encuentran disponibles accesorios especiales. Soluciones óptimas para las más diversas aplicaciones. Diseñados y desarrollados en colaboración con reconocidos fabricantes de equipos municipales. La experiencia líder en tecnología de limpieza se combina para una rentabilidad ejemplar, gracias a la utilización óptima de la capacidad de cada uno de los equipos.
Barredoras y equipos municipales multifunción de Kärcher y Holder
La recién fundada Kärcher Municipal GmbH reúne la gama completa de equipos municipales. Bajo esta nueva organización, las marcas Holder y Kärcher se complementan perfectamente entre sí y avanzan con sus respectivas competencias. Para usted, como cliente, esto significa aún más soluciones para aún más aplicaciones en uso durante todo el año. Con una calidad de primera, de una única fuente competente y en más ubicaciones en todo el mundo. Súbase a bordo y confíe en un equipamiento municipal con visión de futuro.
Las barredoras municipales de Kärcher ofrecen un rendimiento excepcional en cualquiera de sus aplicaciones. En superficies grandes, como por ejemplo, en superficies difíciles, carreteras, caminos, aparcamientos, zonas de césped e instalaciones deportivas. Desde la limpieza municipal en primavera, el mantenimiento de las zonas verdes en verano y temporada de hojas, hasta el servicio de invierno. Con los diferentes equipos e implementos, cada una de estas robustas máquinas ofrece una solución optimizada para la aplicación en términos de rendimiento, funcionamiento y economía. Y, por tanto, una inversión que conserva su valor durante muchos años.
El vehículo adecuado para cada aplicación
Barredoras municipales
Para el uso profesional continuo en grandes superficies de aparcamientos, recintos feriales y zonas industriales. Gracias a la técnica perfeccionada y eficaz de Kärcher siempre obtendrás unos resultados fiables.
Accesorios
Mantenimiento de zonas verdes, servicio quitanieves, limpieza en húmedo, barrido o transporte: Kärcher ofrece una amplia gama de accesorios avanzados y eficientes para el uso municipal diario.
Viva la experiencia Kärcher Municipal
Deje que le convenzamos de las ventajas técnicas de nuestros vehículos durante una demostración gratuita. Póngase en contacto con nosotros a través de este formulario.
Sobre nosotros
Quiénes somos: los expertos en equipamiento municipal.
Kärcher Municipal GmbH pone a disposición de los municipios, los sectores de la jardinería y el paisajismo, así como de los proveedores de servicios, una unidad especializada en equipamiento municipal dentro del Grupo Kärcher.
Kärcher Municipal es su socio de sistemas profesional para soluciones de limpieza y conservación del valor en equipamientos municipales. Nuestras soluciones orientadas al cliente nos ayudan a marcar la diferencia.
Además de la producción, el centro de competencia de la empresa en el emplazamiento de Reutlingen alberga todas las funciones centrales esenciales, como el desarrollo, la adquisición, la gestión de productos, el servicio, las ventas, el marketing y la administración. En Schwaikheim, cerca de Winnenden, se encuentra el área de competencia para el desarrollo de sistemas de barrido. El objetivo de Kärcher Municipal GmbH es ofrecer a nuestros clientes un paquete de servicios completo.
Lo que ofrecemos: tecnología para todos los requisitos.
Una amplia y completa cartera de barredoras municipales, así como implementos multifuncionales para la limpieza y el mantenimiento de exteriores municipales.
Con potencias de 26 a 102 CV, nuestras barredoras municipales ofrecen un rendimiento superior para cualquier aplicación, desde el mantenimiento de zonas verdes hasta el servicio de carreteras, desde la limpieza de nieve hasta el riego. El volumen de residuos oscila entre 1 metro cúbico para las máquinas compactas y 6 metros cúbicos para la barredora de alto rendimiento Floor Care de Kärcher. Las cómodas cabinas de conducción, los asientos ergonómicos del conductor y las columnas de dirección ajustables permiten trabajar durante largos periodos sin fatiga.
Hoja de seguridad de producto
Aquí puede descargar fácilmente todas las fichas de datos de seguridad de sustancias y mezclas.Hoja de seguridad de producto
La barredora municipal de alto rendimiento: nuestra MC 600
Nuestra barredora municipal MC 600 es una barredora de arrastre de 6m3 que permite una limpieza total con una elevada filtración de las partículas de polvo y ofreceel máximo confort para los operarios.
La mejor tecnología a bordo: la barredora MC 250
Nuestra barredora municipal MC 250 presenta lo mejor en rendimiento de barrido, comodidad y protección del medio ambiente. La barredora compacta y robusta tiene un motor potente que cumple con los más altos estándares de protección ambiental. El concepto de funcionamiento lógico es intuitivo. La cabina grande, espaciosa, claramente dispuesta y cómoda ofrece el máximo confort durante todo el año. Con una velocidad de conducción de 60 km / h, suspensión hidroneumática y acceso rápido a todos los componentes de servicio, puede completar su trabajo de manera más rápida y eficiente que nunca.
Vídeos de aplicación
MC 130
MC 250 – ¡cuando quieres lo mejor!
MIC 35/MIC 42 - Funcionamiento en invierno
Funciones bien pensadas, perfectamente adaptadas a sus necesidades
Los equipos municipales de Kärcher y Holder se pueden diseñar con varios accesorios, tanto funcionales como prácticos. Opciones como cámara de visión trasera, radio con reproductor de CD, MP3, Bluetooth y sistema de manos libres, asiento cómodo y espejo retrovisor calefactado sirven para mejorar la seguridad del conductor y facilitarle las cosas. El sistema perfectamente regulado y ajustado, que incluye porta-implementos, implementos y accesorios, ofrece un alto grado de funcionalidad y rendimiento. La alta disponibilidad garantizada de repuestos con tiempos de entrega mínimos y existencias a largo plazo garantizan la disponibilidad operativa y la eficiencia económica a largo plazo.
Equipamiento completo y confortable.
Desde el porta-bebidas hasta el porta-documentos, desde el cómodo asiento con suspensión neumática hasta la radio con reproductor de CD: los detalles prácticos e inteligentes del equipamiento hacen que el trabajo sea especialmente agradable para el conductor.
Configurada para cumplir con sus requisitos
Los extras individuales, como la manguera de arrastre, el sistema de circulación de agua, la transmisión de tracción y el sistema hidráulico amplían la gama de aplicaciones y aumentan la eficiencia.
Máxima flexibilidad gracias a los innumerables implementos
Kärcher le ofrece el implemento adecuado para cada tarea: cepillos de rodillo frontales, sistemas de cepillos con y sin cepillos laterales y sistema de aspiración para la limpieza exterior. Segadoras, maleza y brazo de riego hidráulico para el mantenimiento de áreas verdes. Quitanieves, quitanieves y esparcidores montados en la parte superior para el servicio durante el invierno. Limpiadoras de alta presión y sistemas de lavado para la limpieza en húmedo.
Máxima fiabilidad
Solo las piezas originales de Kärcher tienen la calidad de Kärcher. Esto se aplica a los cepillos laterales y al aceite del motor y al líquido hidráulico, y también, por supuesto, a todas las demás piezas de desgaste, repuestos, lubricantes y materiales operativos. Nada es mejor y más fiable qu eel original.
Asesoramiento telefónico experto.
Simpático. Competente. Solución orientada. Los profesionales al teléfono de Kärcher están muy familiarizados con todas las máquinas, los componentes accesorios y los detergentes de limpieza para poder ofrecerle un asesoramiento competente por teléfono.
Mantener el rendimiento y el valor
Rendimiento siempre máximo: con nuestros acuerdos de servicio, sus máquinas de limpieza Kärcher están siempre listas para su uso, gracias a inspecciones periódicas, mantenimiento o el pack de servicio de mantenimiento completo.
Soluciones de limpieza para aplicaciones municipales
Nuestras soluciones de aplicación para el área municipal brindan el concepto de solución ideal para cada necesidad y para cada estación, ya sea hielo y nieve, mantenimiento de áreas verdes o aplicaciones especiales, así como barrido y aspirado.
