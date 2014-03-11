Equipos de limpieza Municipales

Quiénes somos: los expertos en equipamiento municipal.

Kärcher Municipal GmbH pone a disposición de los municipios, los sectores de la jardinería y el paisajismo, así como de los proveedores de servicios, una unidad especializada en equipamiento municipal dentro del Grupo Kärcher.

Kärcher Municipal es su socio de sistemas profesional para soluciones de limpieza y conservación del valor en equipamientos municipales. Nuestras soluciones orientadas al cliente nos ayudan a marcar la diferencia.

Además de la producción, el centro de competencia de la empresa en el emplazamiento de Reutlingen alberga todas las funciones centrales esenciales, como el desarrollo, la adquisición, la gestión de productos, el servicio, las ventas, el marketing y la administración. En Schwaikheim, cerca de Winnenden, se encuentra el área de competencia para el desarrollo de sistemas de barrido. El objetivo de Kärcher Municipal GmbH es ofrecer a nuestros clientes un paquete de servicios completo.

Lo que ofrecemos: tecnología para todos los requisitos.

Una amplia y completa cartera de barredoras municipales, así como implementos multifuncionales para la limpieza y el mantenimiento de exteriores municipales.

Con potencias de 26 a 102 CV, nuestras barredoras municipales ofrecen un rendimiento superior para cualquier aplicación, desde el mantenimiento de zonas verdes hasta el servicio de carreteras, desde la limpieza de nieve hasta el riego. El volumen de residuos oscila entre 1 metro cúbico para las máquinas compactas y 6 metros cúbicos para la barredora de alto rendimiento Floor Care de Kärcher. Las cómodas cabinas de conducción, los asientos ergonómicos del conductor y las columnas de dirección ajustables permiten trabajar durante largos periodos sin fatiga.