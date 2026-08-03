Funcionamiento: lógico, rápido y seguro

Un concepto de funcionamiento perfecto debe ser lo más simple y lógico posible para que los errores de funcionamiento y los riesgos para el usuario se puedan descartar desde el principio. Por lo tanto, los elementos de operación y mantenimiento están separados en el equipo para la eliminación de maleza WRS. Todo lo que necesita para el mantenimiento y el servicio se encuentra en el lado izquierdo de la máquina. Los elementos de control para la regulación de la temperatura y la presión, así como el interruptor del quemador, se encuentran en el lado derecho. El usuario siempre puede controlar estas funciones de forma segura desde el borde de la carretera o el pavimento. En la cabina, nuestro sofisticado sistema EASY Operation elimina la necesidad de una pantalla separada, lo que significa que toda la información requerida está en el campo de visión directo del conductor.