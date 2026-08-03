IMPLEMENTOS O ACCESORIOS MUNICIPALES
Desde pequeños equipos municipales a los grandes vehículos municipales multifunción: los equipos municipales de Kärcher convencen durante todo el año en el duro trabajo diario de mantenimiento de zonas verdes y servicio quitanieves. Gracias a nuestra estrecha colaboración con prestigiosos fabricantes de accesorios, nuestros equipos son, en gran medida, perfectamente compatibles con los suyos. Además, también le ofrecemos una amplia oferta de accesorios perfeccionados y funcionales, entre otros, para la limpieza a alta presión, la eliminación de malas hierbas y el riego.
La versatilidad siempre está en temporada
Como ocurre con muchas otras aplicaciones, la eliminación de malezas y malas hierbas es un negocio estacional. Puede utilizar su equipo de forma flexible y versátil. El eliminador de malas hierbas WRS 200 montado en un equipo municipal multifunción de Kärcher no requiere alimentación externa ni suministro de agua. Por lo tanto, también se puede utilizar en áreas remotas.
Sistema de descalcificación automática
La descalcificación continua y automática es la forma ideal de proteger el quemador contra la calcificación. Se ha demostrado que nuestro detergente de limpieza PressurePro Machine Protector RM 110 prolonga la vida útil del quemador. La dosificación automática del detergente de limpieza es precisa, fiable y ahorra tiempo al usuario.
Disponibilidad operativa rápida
En menos de dos minutos, el quemador de 105 kW calienta el agua a la temperatura máxima de trabajo de 98 ° C. A pesar de esta enorme potencia, el quemador funciona de manera extremadamente eficiente y económica. El consumo de combustible es de solo 6 a 8 litros por hora.
Centro de gravedad bajo del vehículo
El eliminador de maleza WRS se conecta a la parte trasera de nuestro equipo municipal multifunción MIC 42, MIC 50, MIC 70 o al MC 130 a través de un triángulo de acoplamiento. El depósito de agua, que tiene un volumen de hasta 800 litros, se encuentra en el carro trasero y garantiza un centro de gravedad bajo del vehículo. Eso significa mayor seguridad y comodidad de conducción.
Diseño Compacto
El WRS 200 es tan compacto que no añade nada al ancho total del vehículo. La parte trasera del vehículo permanece visible en el retrovisor exterior incluso al conducir en curvas. La maniobrabilidad del vehículo no se ve afectada de ninguna manera y se reduce el riesgo de quedar atrapado en obstáculos. Esto significa que el WRS 200 también se puede utilizar en espacios reducidos sin ningún problema.
Funcionamiento: lógico, rápido y seguro
Un concepto de funcionamiento perfecto debe ser lo más simple y lógico posible para que los errores de funcionamiento y los riesgos para el usuario se puedan descartar desde el principio. Por lo tanto, los elementos de operación y mantenimiento están separados en el equipo para la eliminación de maleza WRS. Todo lo que necesita para el mantenimiento y el servicio se encuentra en el lado izquierdo de la máquina. Los elementos de control para la regulación de la temperatura y la presión, así como el interruptor del quemador, se encuentran en el lado derecho. El usuario siempre puede controlar estas funciones de forma segura desde el borde de la carretera o el pavimento. En la cabina, nuestro sofisticado sistema EASY Operation elimina la necesidad de una pantalla separada, lo que significa que toda la información requerida está en el campo de visión directo del conductor.
Limpieza profesional con alta presión
La limpieza con alta presión tiene muchas aplicaciones en el sector municipal, desde el lavado de vehículos y la limpieza de obras de construcción, hasta la eliminación de grafitis en paredes y bancos de parques. Con una presión de agua de hasta 200 bar, una temperatura del agua de hasta 98 ° C y un tanque de agua de 800 litros, el WRS 200 tiene la potencia y la resistencia para muchas de estas aplicaciones.
Mantenimiento de áreas verdes
Los parterres, los árboles y los arbustos necesitan mucha agua durante la estación cálida. Si no ha llovido durante un largo período de tiempo o solo ha llovido un poco, es fundamental que se regulen. Con el WRS 200 en funcionamiento a baja presión de agua fría, puede regar plantas y áreas verdes fácil y directamente con una lanza de mano.
Eliminar chicle
En el pasado, el proceso de eliminar chicle de superficies duras, como alquitrán, adoquines y adoquines, era una tarea tediosa, lenta y, sobre todo, cara. Con el WRS 200, puede eliminar sin esfuerzo chicle de todas las superficies del suelo en segundos.
Multifunción en su máxima expresión
Ya sea en calles, caminos o césped, ya sea en zonas peatonales, estadios o parques, ya sea en filas o filas: los equipos del sistema Kärcher Municipal están diseñados para uso profesional en las condiciones más duras y pueden hacer frente a una amplia gama de aplicaciones al más alto nivel. .
Reserva una consulta gratuita sin compromiso, uno de nuestros especialistas te asesorará sobre la mejor solución para tus necesidades profesionales.
Haz clic aquí para reservar una consulta vía videollamada gratuita sin compromiso, durante la cual uno de nuestros especialistas te ayudará a encontrar la mejor solución a sus necesidades. Puedes reservar el día y la hora que más te convenga, ¡se te enviará un enlace para conectarte para poder activar la llamada a la hora establecida!