Cuando quieres lo mejor

Necesita un rendimiento espectacular. Quieres comodidad y protección del medio ambiente. Todo esto lo puede conseguir con la nueva barredora municipal MC 250. Esta barredora compacta y robusta tiene un motor potente que cumple con los más altos estándares de protección medioambiental.

El concepto de funcionamiento lógico es intuitivo. En la cabina espaciosa, ordenada y cómoda, puede disfrutar del máximo confort durante todo el año y tomar el control de inmediato. Y con una velocidad de conducción de 60 km / h, suspensión hidroneumática y acceso rápido a todos los componentes de servicio, puede completar todo el trabajo de manera más rápida y eficiente que nunca.