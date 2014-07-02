Barredoras municipales
Para el uso profesional continuo en grandes superficies de aparcamientos, recintos feriales y zonas industriales. Gracias a la técnica perfeccionada y eficaz de Kärcher siempre obtendrás unos resultados fiables.
Usos habituales de las barredoras municipales Kärcher
Nuestras barredoras son aptas a partir del momento que una calle o superficie municipal precise una limpieza eficiente. A lo largo de todo el año, hay operaciones de barrido típicas que deben ser impulsadas por los diferentes municipios, proveedores de servicios de limpieza y comunidades de propietarios.
Barrido de arena y residuos de sal después del invierno
El invierno termina y los ayuntamientos, los proveedores de servicios de limpieza y comunidades de vecinos necesitan eliminar cualquier rastro del mismo. Los residuos de arena y sal deben eliminarse de los caminos, aparcamientos o bordes de las carreteras. Nuestras barredoras municipales barren de manera eficiente calles, esquinas y callejones estrechos, y garantizan una limpieza perfecta de cara a la primavera.
Barrido de hojas en otoño
En otoño, las hojas y las pequeñas ramas caen al suelo y rápidamente forman obstáculos en las calles y caminos si no se quitan. Para reducir el riesgo de resbalones de ciclistas y peatones y para despejar las calles, las hojas deben barrerse regularmente en otoño. Las barredoras con conductor a bordo con un gran depósito para la suciedadpermiten aplicaciones de limpieza eficientes.
Limpieza de mantenimiento durante todo el año
La basura, las hojas y la suciedad en las calles, caminos, aceras y espacios abiertos deben limpiarse durante todo el año para mantener un paisaje urbano atractivo. Las operaciones regulares de barrido evitan que la basura se acumule en espacios públicos y locales privados.
Eliminación de suciedad pesada
Parte de la suciedad solo se puede eliminar con una limpieza en húmedo. Las superficies muy sucias se limpian en profundidad, pero de forma cuidados con un sistema de lavado o una limpiadora de alta presión. Vías de acceso a obras de construcción, superficies industriales o mercados: los sistemas de lavado eliminan eficazmente la suciedad rebelde de los delicados revestimientos de suelos.
Control de polvo fino en el centro de las ciudades
La contaminación por polvo fino causada por las emisiones de escape, el desgaste de los frenos y los neumáticos se está convirtiendo en un problema cada vez mayor en los centros de las ciudades y en los cruces de carreteras con mucho tráfico. Algunos municipios confían en el lavado nocturno que realizan sus limpiadores de calles para eliminar el polvo fino de las calles con sus máquinas y cumplir con los valores límite. Los sistemas de limpieza en húmedo retienen el polvo y, al hacerlo, limpian suave y eficazmente.
Desinfección de áreas al aire libre
En tiempos en los que la desinfección juega un papel central en la protección del bienestar social, los sistemas de limpieza con agua caliente están haciendo una valiosa contribución a la higiene en general. Con la aplicación correcta de agua caliente y vapor de agua, hasta el 99,999% de los virus envueltos, como los coronavirus o los virus de la influenza, y el 99,99% de las bacterias domésticas típicas se pueden eliminar de las superficies duras.
¿Para qué uso son adecuadas las funciones de barrido y limpieza?
Con nuestras barredoras municipales se pueden implementar diversas funciones, según la finalidad de uso. Ya sea una simple barredora con conductor sentado, una barredora-aspiradora o un equipo municipal para la limpieza de calles en húmedo, como un profesional de vehículos municipales versátil, ofrecemos numerosas funciones para la limpieza de calles.
¿Qué pueden hacer las barredoras municipales?
Barrido al más alto nivel: con 26 CV a 156 CV, las barredoras municipales de Kärcher ofrecen un rendimiento excepcional para todos los propósitos e impresionan gracias a sus excelentes resultados de barrido y limpieza. El volumen de residuos varía desde 1 metro cúbico para máquinas compactas hasta 6 metros cúbicos para la barredora de alto rendimiento. Las cómodas cabinas del conductor, los asientos ergonómicos del conductor y las columnas de dirección ajustables permiten trabajar durante largos períodos sin fatiga ni esfuerzo.
Barredoras-aspiradoras
Una combinación de barrido y aspiración significa que las calles y los caminos se limpian en profundidad. Los cepillos se humedecen con agua para aflojar eficazmente la suciedad y retener el polvo. En la barredora con aspiración, la suciedad húmeda que se recoge de los espacios abiertos y las calles se aspira a través de la amplia boca de aspiración de la bandeja colectora. La suciedad se deposita aquí, mientras que el agua que también se aspira se transfiere de nuevo al sistema de circulación de agua y la barredora aspiradora la reutiliza.
Los beneficios son:
- Largas operaciones de barrido gracias al sistema de circulación de agua.
- Limpieza eficaz.
- También se puede usar bajo la lluvia: el exceso de agua se puede drenar.
Barredoras profesionales para un barrido independiente
Con el barrido, la suciedad se barre fácilmente a ambos lados de la barredora de calles, se mantiene despejado un camino y se limpia rápidamente una superficie. Esto puede realizarse con o sin recogida de residuos. Durante el barrido independiente con recogida de residuos, la suciedad barrida se transporta mecánicamente a la bandeja de recogida. El barrido independiente garantiza una limpieza profunda eficaz, especialmente en el caso de suciedad suelta, como arena.
Los beneficios son:
- Precio de compra atractivo.
- Pocas piezas de desgaste: ventajosa en lo que respecta al mantenimiento.
- Sin costes de eliminación de residuos.
- Funcionamiento sencillo.
Ninguna barredora sin cepillos
Los sistemas de cepillos de nuestras barredoras tienen mucho que ofrecer en lo que respecta al arte de la ingeniería. Usted decide si necesita dos o tres cepillos: gracias a funciones como el control individual del cepillo, la descarga del cepillo, la aleta eléctrica para suciedad gruesa y el ajuste hidráulico del ángulo, se garantiza un resultado de limpieza óptimo mientras que el desgaste de los cepillos de su equipo para la limpieza de calles se mantiene bajo .
Barredora con sistema de dos cepillos
Además del barrido regular en la limpieza de calles, las barredoras con dos cepillos permiten barrer sin residuos los espacios de estacionamiento y las calles estrechas en particular. Los cepillos giratorios de la máquina de limpieza viaria se pueden acercar al bordillo o la pared del edificio y, por lo tanto, garantizan una limpieza especialmente exhaustiva y en profunidad. Además, destacan por su sencillo funcionamiento y bajo coste de desgaste.
Barredora con sistema de tres cepillos
En el sistema de tres cepillos, la barredora frontal está equipada con tres cepillos giratorios. El tercer cepillo se utiliza, por ejemplo, como cepillo de maleza o facilita el barrido de nichos. Permite que el vehículo de limpieza de calles realice un barrido uniforme, incluso a diferentes niveles. Por lo tanto, puede barrer el pavimento mientras la barredora conduce hasta el borde de la calle para limpiar la calle y también elimina la suciedad de allí.
Control de cepillo individual: soltado del cepillo
El control de cepillo individual permite el descenso simultáneo o individual de los cepillos de limpieza. También permite que las barredoras con sistemas de dos cepillos limpien eficazmente esquinas complicadas, curvas cerradas y rotondas. Por lo tanto, muchas aplicaciones para las que de otro modo se necesitaría un tercer cepillo también pueden implementarse utilizando un sistema de dos cepillos. El manejo intuitivo de los cepillos de la barredora también permite el ajuste correcto del ancho de barrido, dependiendo del desperdicio, así como el relieve del cepillo para un soporte óptimo de los cepillos con un desgaste mínimo.
La protección de puesta en marcha protege los cepillos
La protección de arranque evita daños en los cepillos de nuestras barredoras de calles, especialmente cuando se trabaja hasta el borde. Una ballesta y un tanque de presión permiten que el tambor de la barredora evite bordillos y paredes de edificios. El tanque de presión permite guiar el brazo del cepillo de regreso a la posición inicial tan pronto como haya pasado el obstáculo. Esto permite barrer, aceras o curvas cerradas sin daños, sin dejar de trabajar hasta el borde.
BARREDORA MUNICIPAL MC 250: SOLO LO MEJOR A BORDO
Nuestra barredora municipal MC 250 presenta lo mejor en rendimiento de barrido, comodidad y protección del medio ambiente.
Cuando quieres lo mejor
Necesita un rendimiento espectacular. Quieres comodidad y protección del medio ambiente. Todo esto lo puede conseguir con la nueva barredora municipal MC 250. Esta barredora compacta y robusta tiene un motor potente que cumple con los más altos estándares de protección medioambiental.
El concepto de funcionamiento lógico es intuitivo. En la cabina espaciosa, ordenada y cómoda, puede disfrutar del máximo confort durante todo el año y tomar el control de inmediato. Y con una velocidad de conducción de 60 km / h, suspensión hidroneumática y acceso rápido a todos los componentes de servicio, puede completar todo el trabajo de manera más rápida y eficiente que nunca.
¡Vuélvase loco con esta barredora!
Pedimos a expertos de los municipios que probaran varios vehículos e incorporamos sus comentarios directamente en el desarrollo de nuestra barredora municipa MC 250. Esto nos permitió convertir la MC 250 en lo que es: la solución óptima para cualquier municipio.
Tecnología de vanguardia allá donde mire
Dinámica de conducción redefinida
MC 250 Express: 60 km/h
Con una velocidad máxima de conducción de 60 km / h, la barredora municipal MC 250 le lleva al siguiente nivel de funcionamiento de forma rápida y segura. Sin ser un obstáculo para los demás usuarios de la vía en el tráfico fluido.
Experiencia de conducción y comodidad ejemplar
Ya sea que esté barriendo o durante el transporte, su barredora profesional MC 250 garantiza una experiencia de conducción segura en todo momento, brindándole la comodidad de conducción de un automóvil. Para que eso suceda, equipamos la MC 250 con suspensión hidroneumática en ambos ejes y una suspensión independiente en las ruedas delanteras.
Máxima maniobrabilidad
Cuando activa la dirección en todas las ruedas conmutable durante el funcionamiento, puede girar en una carretera con dos carriles con su MC 250 de una vez. Usted se beneficia principalmente de esta extrema maniobrabilidad en el centro de la ciudad.
Entre y siéntase como en casa
Aquellos que pasan sus horas de trabajo casi en su totalidad en un vehículo deben sentirse aliviados con la máxima ergonomía y comodidad. El equipo municipal MC 250 le ofrece una estación de trabajo moderna, que apoya la concentración en la actividad y el área circundante y protege la salud del conductor.
Cabina cómoda y espaciosa
La espaciosa cabina de dos plazas ofrece una amplia estación de trabajo con una agradable sensación de amplitud, incluso para personas altas, con un cómodo espacio para las piernas. El cómodo asiento del conductor del fabricante premium König está certificado. La máquina, que tiene una cabina especialmente agradable para la espalda y una comodidad para sentarse como la que encontraría en un camión, recibió el sello de calidad AGR otorgado por un cuerpo independiente de médicos y fisioterapeutas.
Visión: perfecta
El parabrisas muy grande e inclinado de la barredora municipal MC 250 le ofrece una visión perfecta del entorno de trabajo y reduce la luz solar directa. Las grandes ventanas correderas en ambos lados que se pueden abrir hacia adelante y hacia atrás facilitan el ajuste del espejo lateral y los compartimentos abiertos.
El funcionamiento: lo mejor
La pantalla central integrada en el buje del volante contribuye de forma importante a la seguridad laboral. El panel de control ergonómico le ofrece un concepto de funcionamiento coherente y autoexplicativo con símbolos fáciles de entender, como el botón Eco de Kärcher: con solo presionar un botón, la MC 250 se mueve automáticamente a la posición de trabajo. Esto ahorra tiempo y garantiza la seguridad.
Dos y hasta tres veces mejor
Hay buenas soluciones y muy buenas soluciones. Si prefiere soluciones perfectas, la barredora municipal MC 250 es perfecto para usted. Ofrece mucho más y hace que todo sea mucho mejor de lo que ha conocido hasta ahora.
Con su barredora municipal MC 250, no solo tiene una barredora moderna, sino la solución ideal para todos los trabajos de limpieza en el área del centro de la ciudad. Quedará muy impresionado con los resultados, especialmente en términos de comodidad y seguridad. Numerosos implementos opcionales abren aplicaciones adicionales, como por ejemplo, la limpieza y fumigación durante los servicios de invierno, limpieza en húmedo, limpieza a alta presión y eliminación de malas hierbas. Siempre fiable, seguro, eficiente y con unos resultados superiores.
Sistema de barrido de última tecnología
Diseñamos el sistema de barrido utilizando tecnología CFD. De esta manera, nos hemos asegurado de que el ventilador eficiente y de alta calidad genera el vacío perfecto, el caudal de aire pasa de manera óptima en el contenedor, el tubo de succión y la boca de succión, y la suciedad se puede recoger de manera eficiente. Los efectos secundarios positivos incluyen un nivel de ruido agradable y un bajo consumo de combustible.
