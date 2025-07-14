MC 250 E!ectric: ¡Fuerza, Energía y Equipo para una Limpieza Impecable!

LA NUEVA E-FICIENCIA:

La MC 250 E!ectric inicia una nueva era en la limpieza urbana sostenible. Su eficiente accionamiento eléctrico ofrece rendimiento de barrido superior, cero emisiones y un modo silencioso. Perfecta para centros urbanos.

Con gran autonomía, la MC 250 E!ectric trabaja un turno completo a plena potencia. Su motor eléctrico de alto par, motores eficientes para hidráulica y turbina, y una batería de 78 kWh aseguran máxima eficiencia.

Funciona de forma silenciosa, constante y sin emisiones, con hasta 10 horas de autonomía. Alcanza 60 km/h para un rápido desplazamiento y se carga rápidamente con 22 kW.