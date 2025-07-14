MC 250 E!ectric: ¡Fuerza, Energía y Equipo para una Limpieza Impecable!
Con la MC 250 E!ectric, la barredora municipal eléctrica definitiva, tus calles se mantendrán impecables de forma más silenciosa y eficaz que nunca. Di adiós a las emisiones locales de CO2 y da la bienvenida a la limpieza urbana sostenible. Disfruta de una gran autonomía, un rendimiento de limpieza superior y la máxima comodidad para los operarios. La MC 250 E!ectric es la barredora eléctrica sin emisiones que tu ciudad necesita.
MC 250 E!ectric: Potencia, Autonomía y un Funcionamiento Tan Silencioso que Apenas la Notarás
LA NUEVA E-FICIENCIA:
La MC 250 E!ectric inicia una nueva era en la limpieza urbana sostenible. Su eficiente accionamiento eléctrico ofrece rendimiento de barrido superior, cero emisiones y un modo silencioso. Perfecta para centros urbanos.
Con gran autonomía, la MC 250 E!ectric trabaja un turno completo a plena potencia. Su motor eléctrico de alto par, motores eficientes para hidráulica y turbina, y una batería de 78 kWh aseguran máxima eficiencia.
Funciona de forma silenciosa, constante y sin emisiones, con hasta 10 horas de autonomía. Alcanza 60 km/h para un rápido desplazamiento y se carga rápidamente con 22 kW.
Carga Rápida y Siempre Lista
La MC 250 E!ectric está siempre lista para la acción. Su cargador de a bordo soporta potencias de hasta 22 kW, permitiéndote conectarla a cargadores de pared y estaciones de carga con enchufes estándar Tipo 2. ¿El resultado? Una carga completa en solo 4 horas aproximadamente.
¡Psst! Limpieza silenciosa para todos
Con la MC 250 E!ectric, los despertares indeseados son cosa del pasado. Esta barredora limpia las calles de forma tan silenciosa que puedes operar sin problemas por la noche, de madrugada, y en zonas sensibles al ruido como escuelas u hospitales. ¡Máxima eficacia sin molestar!
Más allá: Energía recuperada para mayor autonomía
La MC 250 E!ectric va más lejos, literalmente. Gracias a su avanzado sistema de recuperación de energía, puede reutilizar parte de la energía generada durante la conducción. Esta tecnología aumenta significativamente la autonomía, especialmente con una conducción previsora, y el nivel de recuperación es totalmente ajustable.
CONDUCCIÓN SIEMPRE PERFECTA.
Barrido y Conducción Ejemplares: ¡Máxima Productividad con la MC 250 E!ectric!
La MC 250 E!ectric garantiza una jornada de trabajo productiva gracias a su rendimiento de limpieza superior y a su elevada velocidad de transporte. Con ella, siempre conducirás bien, ya sea barriendo o yendo al siguiente punto.
Esto es posible por sus componentes de alta calidad tanto en el accionamiento como en el chasis. Por ejemplo, su suspensión ofrece un gran confort de conducción en cualquier terreno y una experiencia de conducción segura. Además, la dirección a las cuatro ruedas facilita las maniobras en los espacios más reducidos. Su dinámica de conducción te recordará a la de un turismo: ágil, maniobrable y sencillamente superior.
CUANTO MÁS GRANDE, MEJOR.
Una Capacidad Sorprendente: El Enorme Depósito de Suciedad es Otro de los Aspectos Destacados de la MC 250 E!ectric
El depósito de suciedad más grande de su gama
La MC 250 E!ectric destaca con el depósito de suciedad de acero inoxidable más grande de su gama, ¡con un volumen de 2,5 metros cúbicos! Esto te permite trabajar más tiempo sin interrupciones, aumentando la eficiencia. Y lo mejor: lo logra con un ancho de solo 1,30 metros y una altura inferior a 2 metros. ¡Un rendimiento realmente sensacional!
Vaciado Sencillo y Eficiente
Vaciar el depósito es pan comido con la MC 250 E!ectric. Su altura de vaciado de 1.600 milímetros permite descargar cómodamente la suciedad en contenedores estándar, remolques o plataformas, ahorrándote un tiempo valioso. Con la MC 250 E!ectric, tu equipo puede concentrarse en limpiar la ciudad, no en ir y venir al almacén.
Versatilidad: Espacio para Accesorios Adicionales
La MC 250 E!ectric ofrece una solución práctica y bien diseñada. Su depósito de suciedad se apoya en patas, liberando espacio para otros accesorios. ¿Necesitas un barril de agua para tareas de limpieza húmeda o un esparcidor para el servicio invernal? La MC 250 E!ectric se adapta a tus necesidades.
EXCELENTE VISIBILIDAD.
Comodidad, Espacio y Ergonomía: La Cabina de la MC 250 E!ectric
Con la MC 250 E!ectric, la seguridad y el confort en el trabajo están garantizados. Su diseño se centra en ofrecer un entorno de trabajo inmejorable.
Tu Nuevo Puesto de Trabajo: Máxima Comodidad y Control
La MC 250 E!ectric cuenta con una espaciosa cabina confort diseñada para dos personas. Pensando en tu bienestar, incluye un asiento del conductor con suspensión neumática y calefacción, y está certificada por la AGR para un trabajo respetuoso con la espalda.
Disfruta de una visión panorámica perfecta, que te permite controlar todo el entorno de trabajo. Además, la calefacción integrada y la climatización automática aseguran una temperatura ideal en cualquier condición.
El acceso y descenso por ambos lados con grandes ventanas correderas facilitan la entrada y salida. El concepto de manejo es intuitivo, con un display central y un panel de control de diseño ergonómico para que todo esté al alcance de tu mano.
Para tu total tranquilidad, la cabina de la MC 250 E!ectric cuenta con certificación ROPS, garantizando la máxima seguridad.
ASÍ SE LOGRA UN RESULTADO VERDADERAMENTE IMPECABLE.
Sistema de 2 cepillos
La MC 250 E!ectric incorpora un avanzado sistema de empuje de dos cepillos con control individual. Esto permite una gestión independiente de cada brazo, asegurando una orientación ideal y permanente del nivel de barrido gracias a su exclusiva articulación de paralelogramo. ¿El resultado? Resultados de limpieza impecables.
Características Destacadas y Especificaciones:
- Ancho de barrido de hasta 2.625 mm: Cubre más superficie en menos tiempo.
- Máximo alcance del cepillo: Llega a los rincones más difíciles.
- Pulverización de agua: Reduce eficazmente los remolinos de polvo, mejorando la visibilidad y la calidad del aire.
- Control independiente de revoluciones y descarga de los cepillos: Adapta la limpieza a cada necesidad.
- Ajuste de inclinación (opcional): Permite adaptar el cepillo lateral derecho o izquierdo para una mayor precisión.
- Máxima protección contra colisiones: Diseñado para resistir impactos y proteger la máquina.
Sistema de 3 cepillos
La MC 250 E!ectric con su sistema de 3 cepillos te ofrece una flexibilidad inigualable, permitiendo un ancho de barrido de hasta 2.710 milímetros. Esto significa que puedes limpiar carriles bici enteros en una sola pasada. Optimizado para entornos urbanos, este sistema es ideal para barrer nichos y trabajar en diferentes niveles. Además, al añadir un cepillo para la eliminación de malas hierbas en el tercer brazo, podrás deshacerte de la vegetación indeseada del borde de la calzada de forma eficaz.
Características y Ventajas Clave:
- Ancho de barrido de hasta 2.710 mm: Mayor cobertura y eficiencia.
- Trabajo en dos niveles: Ideal para bordillos y zonas irregulares.
- Trabajo en grandes superficies con movimiento transversal: Maximiza la productividad.
- Distancia constante entre cepillos y equipo: Garantiza un barrido uniforme.
- Cambio de la dirección de barrido desde la cabina: Control total y sencillo.
- Espejo de barrido fácilmente ajustable: Para una visión clara de la zona de trabajo.
- Cepillo para la eliminación de malas hierbas: Una solución integrada para el control de la vegetación.
SE ACABÓ LA SUCIEDAD.
Ahorrar agua y tiempo
La MC 250 E!ectric incluye de serie un sistema de circulación de agua con un depósito de agua sucia independiente. Esto reduce drásticamente el consumo de agua limpia, permitiéndote ampliar los ciclos de trabajo y ahorrar tiempo al necesitar menos viajes para rellenar el depósito.
Sistema de aspiración de alta eficacia
El sistema de aspiración de la MC 250 E!ectric, desarrollado con simulaciones avanzadas, atrapa sin esfuerzo todo tipo de suciedad, desde botellas de cristal hasta el polvo fino y la arena. Obtendrás resultados de limpieza excepcionales con un menor consumo energético y niveles de ruido reducidos. La MC 250 E!ectric ha sido certificada por EUnited con 4 estrellas en la categoría de polvo fino en modo de barrido, la máxima clasificación posible.
Vídeo
Datos técnicos
Aspectos técnicos destacados
- Tracción eléctrica con bloqueo del diferencial opcional
- Potencia continua 65 kW / punta 90 kW
- Capacidad de la batería 78 kWh
- Suspensión hidroneumática
- Dirección en las cuatro ruedas conectable
Accionamiento / motor
- Motor eléctrico asíncrono de alta eficiencia
Velocidad de marcha en km/h
- 60
Capacidad ascensional en porcentaje
- hasta 30
Radio de giro en mm
- 6.600 dwa (exterior)
- 2.060 dwi (interior)
Dimensiones (la. × an. × al.) en mm
- 4.248 × 1.300 × 1.995 (vehículo base)
- 4.491 × 1.300 × 1.995 (sistema de 2 cepillos)
Peso máximo admisible en kg
- 6.000
Tara en kg
- 2.930 (vehículo base)
- 4.060 (sistema de 2 cepillos)
- 4.230 (sistema de 3 cepillos)
Volumen del depósito en l
- 2.500
Depósito de agua limpia en l
- 265
Ancho de barrido máximo en mm
- 2.625 (sistema de 2 cepillos)
- 2.710 (sistema de 3 cepillos)
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