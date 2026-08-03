La MC 250 e!ectric de Kärcher es una barredora totalmente eléctrica. Su concepto de accionamiento permite una limpieza silenciosa y eficiente de las calles sin emisiones locales de CO₂, incluso en zonas sensibles al ruido o durante la noche. La batería de alto rendimiento de 78 kWh garantiza una gran autonomía durante todo un turno. Esta barredora-aspiradora destaca por su extraordinario poder de limpieza. Su potente sistema de aspiración, certificado con 4 estrellas según EUnited, recoge la suciedad más gruesa y atrapa eficazmente el polvo fino. La prioridad es brindar el máximo confort y facilidad de uso: la espaciosa cabina confort para dos personas se ha diseñado ergonómicamente. El equipo cuenta con amortiguación hidroneumática, suspensión independiente de las ruedas y aire acondicionado automático. El concepto de manejo intuitivo con display central garantiza un entorno de trabajo agradable. La dirección en las cuatro ruedas conectable ofrece la máxima maniobrabilidad, incluso en los espacios más reducidos. Con un generoso depósito de suciedad de 2,5 m³ y un sistema de reciclaje de agua de serie, la MC 250 e!ectric prolonga los tiempos de uso, ya que las paradas para recargar se planifican de forma óptima. El diseño de fácil mantenimiento garantiza unos costes de funcionamiento bajos y un mantenimiento sencillo.