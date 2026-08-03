Barredora municipal MC 250 e!ectric
Totalmente eléctrica. La MC 250 e!ectric limpia de forma silenciosa, eficiente y sin emisiones locales de CO₂. Con su gran autonomía y su extraordinario poder de limpieza, ofrece un rendimiento óptimo durante todo un turno.
La MC 250 e!ectric de Kärcher es una barredora totalmente eléctrica. Su concepto de accionamiento permite una limpieza silenciosa y eficiente de las calles sin emisiones locales de CO₂, incluso en zonas sensibles al ruido o durante la noche. La batería de alto rendimiento de 78 kWh garantiza una gran autonomía durante todo un turno. Esta barredora-aspiradora destaca por su extraordinario poder de limpieza. Su potente sistema de aspiración, certificado con 4 estrellas según EUnited, recoge la suciedad más gruesa y atrapa eficazmente el polvo fino. La prioridad es brindar el máximo confort y facilidad de uso: la espaciosa cabina confort para dos personas se ha diseñado ergonómicamente. El equipo cuenta con amortiguación hidroneumática, suspensión independiente de las ruedas y aire acondicionado automático. El concepto de manejo intuitivo con display central garantiza un entorno de trabajo agradable. La dirección en las cuatro ruedas conectable ofrece la máxima maniobrabilidad, incluso en los espacios más reducidos. Con un generoso depósito de suciedad de 2,5 m³ y un sistema de reciclaje de agua de serie, la MC 250 e!ectric prolonga los tiempos de uso, ya que las paradas para recargar se planifican de forma óptima. El diseño de fácil mantenimiento garantiza unos costes de funcionamiento bajos y un mantenimiento sencillo.
Características y ventajas
Concepto de accionamiento eléctricoPotente accionamiento eléctrico: para el sistema hidráulico, la turbina y el modo de propulsión. Silenciosa y duradera: funcionamiento eficiente durante largas jornadas de trabajo. Sin emisiones locales de CO₂: limpia sin gases de escape.
Amplia cabina confort de 2 plazas con una visión óptima del terreno de trabajoManejo sencillo, intuitivo y cómodo para el usuario. Amortiguación hidroneumática para una gran comodidad de marcha. Pantalla multifunción en el volante para evaluar rápidamente el estado de servicio y los ajustes, sin tener que apartar la mirada del entorno de trabajo.
El depósito de suciedad más grande de su gamaDepósito de suciedad de acero inoxidable optimizado para electricidad con un volumen de más de 2 m³. Posibilita largas jornadas de trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad. Sistema de reciclado de agua de serie con depósito de agua separado
Batería de alto rendimiento de 78 kWh
- Gran autonomía para trabajos prolongados.
- Funcionamiento eficiente durante todo un turno.
- Tiempo de carga rápido gracias a una potencia de 22 kW.
Sencillo acceso de mantenimiento
- Manejo cómodo y buena accesibilidad.
Dirección en las cuatro ruedas conectable
- Para una manejabilidad y maniobrabilidad excelentes.
- Para cubrir una superficie mayor.
Manejo cómodo y buena accesibilidad
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|Tracción a dos ruedas
|Potencia del motor (kW)
|máx. 90
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 60
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|2625
|Ancho útil con 3 cepillos laterales (mm)
|2710
|Depósito de suciedad (l)
|2500
|Depósito de agua (l)
|80 - 400
|Depósito de agua limpia (l)
|265
|Distancia entre ejes (mm)
|1980
|Peso total permitido (kg)
|6000
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
Videos
Campos de aplicación
- Barrido
- Eliminación de hojas, suciedad, basura de caminos, calles y espacios públicos