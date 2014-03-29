Limpieza con hielo seco

¿Cómo de importante es la calidad del hielo seco?

La experiencia demuestra que con pellets de hielo seco recién producidos se puede limpiar mucho mejor y más rápido. Por eso, en la pulverización con hielo seco, es esencial utilizar siempre que sea posible hielo seco recién producido.

El hielo seco de varios días pierde densidad y, con ello, se reduce el rendimiento de limpieza. El resultado es que se necesita más hielo seco para limpiar una superficie determinada. Además, el hielo seco se sublima continuamente, lo cual significa que, por ejemplo, de 100 kg originales de pellets de hielo seco, al día siguiente tan solo quedan unos 92 kg.