Soluciones para aplicaciones municipales
Nuestras soluciones para aplicaciones en el área municipal brindan la solución adecuada para cada necesidad y para cada estación, ya sea hielo y nieve, mantenimiento de áreas verdes o aplicaciones especiales, así como barrido y aspirado.
Servicio en invierno
El programa completo para hacer frente al hielo y la nieve: nuestros vehículos de servicio de invierno robustos, fiables y potentes con hasta 129 CV (95 kW) allanan el camino.
Amplia gama de aplicaciones durante el servicio de invierno
Ya sea para fresar, limpiar o barrer la nieve. Ya sea que haya que esparcir arena o salmuera, puede confiar en nuestros equipos municipales multifunción resistentes, compactos y maniobrables en todas las condiciones climáticas. Gracias a la tracción total permanente y las cuatro ruedas del mismo tamaño, la tracción es excepcional, incluso en condiciones invernales. El control del límite de carga es especialmente eficaz cuando se lanza nieve: garantiza que la velocidad de conducción se adapte automáticamente a la disminución del rendimiento en el implemento delantero.
Para garantizar que el conductor pueda trabajar con todo su potencial también en temperaturas negativas, la cabina de confort tiene un aislamiento térmico óptimo, potentes sistemas de calefacción y características de equipamiento a prueba de invierno, como asientos con calefacción, aire acondicionado o parabrisas y retrovisores exteriores con calefacción.
Amplia gama de aplicaciones durante el servicio de invierno
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Limpiar la nieve
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Tirar la nieve
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Barrer la nieve
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Cargar nieve
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Esparcir (con esparcidor montado, de caja o de embudo)
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Rociar salmuera
- Raspar hielo
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Scraping ice
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Marcado de pistas para pistas de esquí de fondo.
Mantenimiento de áreas verdes
¿Mantenimiento de áreas verdes versátil y flexible que protege el suelo? Los vehículos multifuncionales de Kärcher siegan y mantienen al más alto nivel.
Luz verde a un mantenimiento eficiente
¿La zona es extensa, empinada o estrecha? No importa: un vehículo municipal Holder o Kärcher resulta ideal para el cuidado y la regeneración del césped, así como para el mantenimiento de setos y terraplenes. Las opciones flexibles de conexión y montaje, su capacidad de escalada y maniobrabilidad, así como el alto rendimiento de área, abren aplicaciones potenciales prácticamente ilimitadas como vehículo de corte y mantenimiento de áreas verdes.
Cuatro ruedas de igual tamaño garantizan una tracción óptima con la mayor protección posible del suelo; en los modelos con dirección articulada, el radio de giro mínimo y la conducción por carriles facilitan el trabajo. Por lo tanto, las áreas verdes de todo tipo se pueden procesar de manera rápida y efectiva con la más alta calidad, incluso en áreas de difícil acceso. Al mismo tiempo, el equipo municipal multifunción garantiza una extracción rápida y fácil de los recortes y, por lo tanto, garantiza una cadena de eliminación continua. Gracias al sistema de aire acondicionado y al espacioso y confortable puesto de trabajo, el conductor mantiene la cabeza fría, incluso en las temperaturas de verano.
Una amplia gama de aplicaciones en el mantenimiento de áreas verdes.
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Siega
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con segadoras en hoz, de gran superficie, de cilindro o de brazo de alcance lateral
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Corte de aspiración
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Triturado
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Cortar setos
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Regando
BARRIDO Y LIMPIEZA
Resultados óptimos de barrido y limpieza con la mayor flexibilidad posible: los profesionales de la limpieza de Kärcher y Holder son impresionantes en el trabajo gracias a su eficiencia y maniobrabilidad.
Nuestros vehículos municipales de limpieza barren, aspiran y limpian en cualquier lugar.
La maniobrabilidad, el fácil manejo y la perfecta vista panorámica de nuestras barredoras de calles crean las mejores condiciones para un trabajo eficiente y cómodo. Para la limpieza, desde aparcamientos hasta grandes superficies, los equipos para la limpieza municipal de Kärcher ofrece varias barredoras que, con su alta potencia de aspiración y opciones de equipamiento adicional, como vaciado elevado de contenedores, gran volumen de llenado, lanza de alta presión, brazo de riego y segadora-aspiración combinación, perfeccione sus resultados de trabajo.
Ya sea que desee barrer hojas, lavar la suciedad o limpiar con alta presión: con una de nuestras máquinas de limpieza, tiene garantizada una calidad superior y resultados óptimos.
Una amplia gama de aplicaciones en limpieza.
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Barrer con la aspiradora
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Barrido independiente
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Quitando hojas
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Lavado
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Limpieza con alta presión
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Limpieza de césped artificial
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Eliminación de maleza
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Desinfección
Barredoras-aspiradoras
Una combinación de barrido y aspiración significa que las calles y los caminos se limpian en profundidad. Los cepillos se humedecen con agua para aflojar eficazmente la suciedad y retener el polvo. En la barredora con aspiración, la suciedad húmeda que se recoge de los espacios abiertos y las calles se aspira a través de la amplia boca de aspiración de la bandeja colectora. La suciedad se deposita aquí, mientras que el agua que también se aspira se transfiere de nuevo al sistema de circulación de agua y la barredora-aspiradora la reutiliza.
Los beneficios son:
- Largas operaciones de barrido gracias al sistema de circulación de agua.
- Limpieza eficaz
- También se puede usar bajo la lluvia: el exceso de agua se puede drenar.
Barredora para barrido independiente
Con el barrido independiente, la suciedad se barre fácilmente a ambos lados de la barredora de calles, se mantiene despejado un camino y se limpia rápidamente una superficie. Esto puede realizarse con o sin recogida de residuos. Durante el barrido independiente con recogida de residuos, la suciedad barrida se transporta mecánicamente a la bandeja de recogida. El barrido independiente garantiza una limpieza profunda eficaz, especialmente en el caso de suciedad suelta, como arena.
Los beneficios son:
- Precio de compra atractivo.
- Pocas piezas de desgaste: ventajosa en lo que respecta al mantenimiento.
- Sin costes de eliminación de residuos.
- Funcionamiento sencillo
Sistema de lavado
Desde un gran depósito de agua, el agua se pulveriza en calles, caminos o espacios abiertos a través del brazo de lavado del vehículo de limpieza. La suciedad rebelde se suelta suavemente y el agua se une al polvo y al polvo fino. También está disponible una lanza de alta presión para uso manual. Incluso las superficies delicadas se pueden limpiar rápida y eficazmente con el sistema de lavado.
Los beneficios son:
- Menos tiempo invertido
- Costes mas bajos
- Resultado de trabajo óptimo
Sistemas de limpieza con alta presión y aspiración
El sistema de limpieza con alta presión funciona con una capota de limpieza giratoria, que está montada en el área de accesorios frontal del vehículo. Dos brazos pulverizadores giratorios se encuentran debajo de este. La suciedad se afloja suave y eficazmente utilizando agua dulce y distribuyéndola en cuadrados y caminos con una presión de agua de 250 bar. Como opción, también se puede utilizar agua con una temperatura de hasta 90 ° C. Para dejar resultados impecables, también se puede instalar una aspiración de agua sucia.
Los beneficios son:
- Resultado óptimo, incluso en la suciedad más rebelde.
- Es posible un ancho total de limpieza de 2300 mm.
- También limpia superficies delicadas, como cuadrados de mármol en ciudades históricas, Tartan Track® y muchas otras.
Eliminación de malezas con agua caliente
El sistema de eliminación de malezas con agua caliente ofrece la posibilidad de eliminar las malezas no deseadas de una manera tan minuciosa como respetuosa con el medio ambiente y que no utiliza productos químicos. El diseño extremadamente compacto y la independencia de cualquier suministro externo de agua o energía significa que también se puede usar en áreas muy remotas, así como en caminos, parques o áreas del centro de la ciudad. La maleza se ataca con agua caliente a 98 ° C, a máquina utilizando la viga frontal montada o manualmente con la lanza de mano.
También son posibles otras aplicaciones que forman parte del trabajo municipales cotidiano:
- Limpieza con alta presión con agua fría o caliente.
- Riego de arriates, arbustos y árboles en áreas verdes.
- Eliminación de residuos de chicle de todas las superficies duras
Desinfección con agua caliente
El riesgo de infección causada por gérmenes se reduce considerablemente en un entorno limpio y bien cuidado que se limpia con regularidad. Las superficies ya no son caldo de cultivo para gérmenes, bacterias o virus. Los gérmenes también se eliminan en áreas de difícil acceso. Sobre la base del estado actual de los conocimientos, los virus envueltos, como los coronavirus o los virus de la influenza, se vuelven inofensivos a una temperatura de 56 ° C; los expertos también se refieren a esto como inactivación de virus. Con un tiempo de contacto de exactamente 30 segundos con la boquilla manual, las altas temperaturas del limpiador son suficientes para eliminar los virus envueltos en superficies duras y, por lo tanto, limpiar en profundidad las áreas exteriores.
Eliminación de malas hierbas
Los potentes vehículos municipales de Kärcher Municipal ofrecen una amplia gama de aplicaciones para eliminar de forma eficaz y eficiente.
Simplemente llegue a la raíz del problema: la eliminación de malas hierbas con vehículos municipales de Kärcher
Debido a los requisitos legales, la eliminación de maleza sin productos químicos se ha desarrollado en los últimos años hasta convertirse en un campo de actividad cada vez más importante para muchos municipios y proveedores de servicios en el ámbito municipal.
Aparcamientos, cementerios, espacios públicos y paradas de autobús, pero también suelos de graneros, campos deportivos y canchas de tenis, así como áreas portuarias o costeras de varios ríos y mares, todos estos deben mantenerse libres de maleza.
Eliminación de malezas sin productos químicos con el sistema de eliminación de malezas WRS 200 de Kärcher
El sistema de eliminación de malas hierbas con agua caliente WRS 200 de Kärcher ofrece a los municipios y a los proveedores de servicios municipales la posibilidad de eliminar las malas hierbas no deseadas de una manera tan minuciosa como respetuosa con el medio ambiente y, desde una perspectiva a largo plazo, es la más económica. Aproximadamente se requieren cuatro tratamientos por año.
El diseño extremadamente compacto y la independencia de cualquier suministro externo de agua o energía significa que también se puede usar en áreas muy remotas, así como en caminos, parques o áreas del centro de la ciudad. La maleza se ataca con agua caliente a 98 ° C, a máquina utilizando la viga frontal montada o manualmente con la lanza de mano.
Aplicaciones en la eliminación de maleza
El crecimiento de malas hierbas es tan diverso como las opciones para eliminarlas fácilmente con nuestros vehículos municipales, independientemente de si se utilizan agua caliente, quemadores, aire caliente, espuma o soluciones mecánicas.
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Eliminación de malezas con agua caliente
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Métodos mecánicos (por ejemplo, cepillo de malas hierbas).
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Dispositivos de llama
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Radiación infrarroja
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Alta presión de vapor
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Aire caliente
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Espuma caliente
Las aplicaciones de limpieza especiales son nuestra especialidad
Cubriendo todo, desde el fresado de asfalto hasta la tecnología de carreteras / ferrocarriles, la amplia gama de vehículos y accesorios garantiza la solución adecuada para cada tarea.
¿Lo habitual no es suficiente?
No importa cuáles sean sus requisitos, encontrará la solución adecuada en nuestra gama de equipos para la limpieza municipal Kärcher Municipal. Con nuestra amplia selección de vehículos del sistema y la variada gama que ofrecen nuestros socios de implementos, tenemos una solución lista para cada tarea. Dado que fabricamos exclusivamente bajo pedido, ya podemos ofrecerle cientos de opciones de configuración de serie. Y si la solución adecuada aún no está disponible, nuestro equipo de ingenieros experimentados creará un desarrollo especial personalizado para usted.
El alcance de nuestra gama única de soluciones especiales
Fresado de asfalto
Limpieza de postes de guía y letreros de calles
Chasis de orugas
Descontaminación de granjas avícolas
Recolectores de cerezas
Tecnología ferroviaria / vial
Limpieza de barrancos
Limpieza y mantenimiento de plantas solares
Saltar cargadores
Contenedores de recogida de residuos
Trituradoras de tocones
Trituradoras de madera
Limpieza de túneles
Grúa de carga
Señalización vial
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