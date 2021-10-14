Soluciones para aplicaciones municipales

Amplia gama de aplicaciones durante el servicio de invierno

Ya sea para fresar, limpiar o barrer la nieve. Ya sea que haya que esparcir arena o salmuera, puede confiar en nuestros equipos municipales multifunción resistentes, compactos y maniobrables en todas las condiciones climáticas. Gracias a la tracción total permanente y las cuatro ruedas del mismo tamaño, la tracción es excepcional, incluso en condiciones invernales. El control del límite de carga es especialmente eficaz cuando se lanza nieve: garantiza que la velocidad de conducción se adapte automáticamente a la disminución del rendimiento en el implemento delantero.

Para garantizar que el conductor pueda trabajar con todo su potencial también en temperaturas negativas, la cabina de confort tiene un aislamiento térmico óptimo, potentes sistemas de calefacción y características de equipamiento a prueba de invierno, como asientos con calefacción, aire acondicionado o parabrisas y retrovisores exteriores con calefacción.