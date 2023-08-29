Hoja de seguridad
Aquí puede descargar fácilmente todas las fichas de datos de seguridad de sustancias y mezclas.
- 017162-Loctite_638.pdf (PDF, 366 KB)
- 017164-Pattex_Montagekleber.pdf (PDF, 155 KB)
- 017237-Renolith_Schmierfett.pdf (PDF, 336 KB)
- 023542-Loctite_222.pdf (PDF, 270 KB)
- 025298-Loctite_496.pdf (PDF, 251 KB)
- 026052-Loctite_243.pdf (PDF, 366 KB)
- 026282-UHU_Binder.pdf (PDF, 139 KB)
- 026283-UHU_Haerter.pdf (PDF, 65 KB)
- 026398-Kontaktspray_WD40.pdf (PDF, 6 MB)
- 026399-Acrylharzlack.pdf (PDF, 399 KB)
- 026399-Grundierung.pdf (PDF, 536 KB)
- 026406-Dieselkraftstoff.pdf (PDF, 239 KB)
- 026407-Superkraftstoff_Benzin.pdf (PDF, 360 KB)
- 026803-Loctite_574.pdf (PDF, 295 KB)
- 026892-microlube.pdf (PDF, 230 KB)
- 026993-Loctite_542.pdf (PDF, 278 KB)
- 027505-Plantohyd.pdf (PDF, 140 KB)
- 028179-Titan_Unimax_plus.pdf (PDF, 602 KB)
- 028262-Sikaflex_221.pdf (PDF, 495 KB)
- 029639-Acrylharzlack.pdf (PDF, 398 KB)
- 029640-Zinkspray.pdf (PDF, 547 KB)
- 029641-Lecksucher.pdf (PDF, 321 KB)
- 029798-Universalprimer.pdf (PDF, 445 KB)
- 029799-Rapid_Verduennung.pdf (PDF, 419 KB)
- 029800-ALPOLAN_5340_G-90.pdf (PDF, 299 KB)
- 029801-Universalverduennung.pdf (PDF, 389 KB)
- 029907-Agrifarm_Utto_MP.pdf (PDF, 313 KB)
- 030162-Accordian_5208.pdf (PDF, 321 KB)
- 031122-Kaeltemittel.pdf (PDF, 173 KB)
- 031429-Vakuumpumpenoel.pdf (PDF, 4 MB)
- 031716-Getriebeoel.pdf (PDF, 123 KB)
- 031994-Kuehler-Frostschutz.pdf (PDF, 434 KB)
- 032048-Scheibenklar.pdf (PDF, 515 KB)
- 032159-epple-bond_8212.pdf (PDF, 267 KB)
- 032564-Batteriesaeure.pdf (PDF, 915 KB)
- 032584-Pflege-und_Gleitspray.pdf (PDF, 400 KB)
- 032585-Unimoly_C_220.pdf (PDF, 477 KB)
- 032661-Unipur_Haerter_279.pdf (PDF, 377 KB)
- 032663-Silikonentferner.pdf (PDF, 425 KB)
- 032778-Kupferpaste.pdf (PDF, 297 KB)
- 032861-Lithiumfett.pdf (PDF, 115 KB)
- 032884-Batteriepolschutz.pdf (PDF, 422 KB)
- 032885-Spruehkleber.pdf (PDF, 332 KB)
- 032890-Montagepaste.pdf (PDF, 56 KB)
- 033171-Motoroel.pdf (PDF, 364 KB)
- 033246-Motorraumversiegelungsspray.pdf (PDF, 211 KB)
- 033247-Motorraumversiegelungsspray.pdf (PDF, 211 KB)
- 033299-Autocleaner.pdf (PDF, 159 KB)
- 033387-Ustanol-Spray.pdf (PDF, 90 KB)
- 033511-Sikaflex_221.pdf (PDF, 501 KB)
- 033519-Super_RTV_Silikon.pdf (PDF, 572 KB)
- 033579-Metallgrund.pdf (PDF, 425 KB)
- 033580-Haerter_schnell.pdf (PDF, 426 KB)
- 033581-EP-Spezialverduennung.pdf (PDF, 420 KB)
- 033582-Klarlack.pdf (PDF, 418 KB)
- 033583-Haerter_210.pdf (PDF, 426 KB)
- 033671-gleitmo_WSP_5040.pdf (PDF, 93 KB)
- 033784-Shell_naturell.pdf (PDF, 92 KB)
- 033809-Aerosol-Klebstoff.pdf (PDF, 192 KB)
- 033810-Pattex_Kraftkleber.pdf (PDF, 288 KB)
- 033814-Cockpit-Reiniger.pdf (PDF, 346 KB)
- 033815-Feuchtleckfinder-Spray.pdf (PDF, 197 KB)
- 033819-Schnellschleifpolitur.pdf (PDF, 221 KB)
- 033820-Sika_Tack_Drive.pdf (PDF, 189 KB)
- 033821-Rivolta-Spray_Plus.pdf (PDF, 293 KB)
- 033822-Rivolta_210.pdf (PDF, 307 KB)
- 033823-Lecksucher.pdf (PDF, 2 MB)
- 033855-Loeschmittel.pdf (PDF, 79 KB)
- 033866-Shell_Tellus.pdf (PDF, 4 MB)
- 033875-Emaillelack.pdf (PDF, 403 KB)
- 033876-Emaillelack.pdf (PDF, 293 KB)
- 033945-Silikonharzlack.pdf (PDF, 429 KB)
- 033946-Narbenlack.pdf (PDF, 396 KB)
- 033947-Haerter.pdf (PDF, 422 KB)
- 033949-Waschverduennung.pdf (PDF, 431 KB)
- 033950-Acryllack.pdf (PDF, 90 KB)
- 033960-Loctite_7063.pdf (PDF, 368 KB)
- 033986-SAE_10W-40.pdf (PDF, 104 KB)
- 034255-Universal-Langzeitfett.pdf (PDF, 1,005 KB)
- 034335-Harnstoff.pdf (PDF, 238 KB)
- 034385-Loctite_648.pdf (PDF, 239 KB)
- 034585-2K-Kunststoffkleber_210.pdf (PDF, 580 KB)
- 034690-Haftschmierstoff.pdf (PDF, 350 KB)
- 034691-Rostloeser.pdf (PDF, 403 KB)
- 034692-Oxidationsloeser.pdf (PDF, 436 KB)
- 034787-Rivolta-Plus-Spray.pdf (PDF, 297 KB)
- 034847-Teflon-Spray.pdf (PDF, 417 KB)
- 034860-Diesel-Additiv.pdf (PDF, 512 KB)
- 034870-Reifenschaum.pdf (PDF, 6 MB)
- 034873-Dichtstoff.pdf (PDF, 106 KB)
- 035174-Fluessig-Metall.pdf (PDF, 427 KB)
- 035266-Kontaktspray.pdf (PDF, 315 KB)
- 035312-Scheibenreiniger.pdf (PDF, 464 KB)
- 035313-Reiniger.pdf (PDF, 252 KB)
- 035314-Reiniger.pdf (PDF, 250 KB)
- 035315-Reiniger.pdf (PDF, 249 KB)
- 035332-Montagekleber.pdf (PDF, 148 KB)
- 035502-Gleitmittel.pdf (PDF, 606 KB)
- 035504-Innenraumreiniger.pdf (PDF, 320 KB)
- 035520-Schmierfett.pdf (PDF, 69 KB)
- 035604-Tangit-Reiniger.pdf (PDF, 322 KB)
- 035605-Tangit-ABS.pdf (PDF, 314 KB)
- 154228-2K-Kunstoff-Lackfarbe.pdf (PDF, 558 KB)
- 156058-Bremsenreiniger.pdf (PDF, 365 KB)
- 160787-Hochtemperaturlack.pdf (PDF, 418 KB)
- 161289-Glasreiniger.pdf (PDF, 157 KB)
- 166505-BMF-Reiniger.pdf (PDF, 247 KB)
- 167292-Entkalkungsloesung.pdf (PDF, 236 KB)
- 167915-Antihaft-Spray.pdf (PDF, 2 MB)
- 167916-Reinigerspray.pdf (PDF, 2 MB)
- 167917-Schmieroel.pdf (PDF, 3 MB)
- 167931-Additiv.pdf (PDF, 382 KB)
- 681320-Batterie.pdf (PDF, 3 MB)
- 803711-Kuehlsystemschutz.pdf (PDF, 77 KB)
- 803712-Schmieroel.pdf (PDF, 139 KB)
- 684875-Getriebeoel.pdf (PDF, 278 KB)