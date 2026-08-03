Ya sea para aplicaciones municipales en núcleos urbanos o periurbanos o en instalaciones industriales con grandes necesidades de limpieza como fundiciones, fábricas de cemento, explotaciones mineras: nuestra barredora vial mecánica MCM 600 es la mejor opción para los requisitos de barrido más exigentes. El sistema combinado con recogida mecánica de partículas de suciedad grandes, una aspiración de materiales más ligeros y un sistema de filtro compuesto por varios filtros de poliéster, los cuales filtran eficazmente el polvo fino hasta PM1 en todas las condiciones, aseguran un gran rendimiento de limpieza sin levantamiento de polvo. A ello también contribuye la dirección sincronizada en ambos ejes, que garantiza la facilidad de maniobra y por tanto la máxima precisión de barrido incluso en los giros y cambios de sentido. También contribuye a la precisión del barrido el sistema hidráulico patentado (CDS, Clever Detective System), que regula automáticamente la presión sobre el suelo del cepillo central. Además, el equipo se maneja muy fácilmente gracias al panel de control con display en color y las teclas de función junto al volante, mientras que la cabina diseñada para 3 personas ofrece la máxima seguridad y ergonomía a los usuarios.