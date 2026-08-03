BARREDORA MUNICIPAL MCM 600
Con la barredora-aspiradora municipal MCM 600, los municipios y la industria disponen de un sistema para todas las necesidades de barrido, especialmente cuando se necesitan un alto rendimiento sin levantamiento de polvo.
Ya sea para aplicaciones municipales en núcleos urbanos o periurbanos o en instalaciones industriales con grandes necesidades de limpieza como fundiciones, fábricas de cemento, explotaciones mineras: nuestra barredora vial mecánica MCM 600 es la mejor opción para los requisitos de barrido más exigentes. El sistema combinado con recogida mecánica de partículas de suciedad grandes, una aspiración de materiales más ligeros y un sistema de filtro compuesto por varios filtros de poliéster, los cuales filtran eficazmente el polvo fino hasta PM1 en todas las condiciones, aseguran un gran rendimiento de limpieza sin levantamiento de polvo. A ello también contribuye la dirección sincronizada en ambos ejes, que garantiza la facilidad de maniobra y por tanto la máxima precisión de barrido incluso en los giros y cambios de sentido. También contribuye a la precisión del barrido el sistema hidráulico patentado (CDS, Clever Detective System), que regula automáticamente la presión sobre el suelo del cepillo central. Además, el equipo se maneja muy fácilmente gracias al panel de control con display en color y las teclas de función junto al volante, mientras que la cabina diseñada para 3 personas ofrece la máxima seguridad y ergonomía a los usuarios.
Características y ventajas
Dirección sincronizada en todas las ruedas
- Gran precisión de barrido gracias a una maniobrabilidad óptima, incluso al girar y cambiar de sentido.
Cabina ergonómica y confortable
- Control total de todas las fases de trabajo y excelentes condiciones de conducción.
- Con 3 asientos homologados sin consola central para facilitar el acceso.
- Cumple los más altos estándares en cuanto a ergonomía, seguridad y confort.
Sistema hidráulico patentado
- Para regular automáticamente la presión sobre el suelo del cepillo central.
- Proporciona una carga constante de la escoba sobre el suelo en todas las superficies.
- Para una precisión de barrido máxima y un desgaste mínimo de la escoba.
Gran sencillez de manejo en todas las funciones de conducción y trabajo
- Cómodo panel de control con display en color y teclas de función junto al volante.
- Gráficos intuitivos y control fácil de usar para períodos de aprendizaje cortos.
Accionamiento hidrostático con control electrónico con Load Sensing
- Optimiza la relación entre potencia y consumo en todas las condiciones.
- El modo Eco permite un ahorro adicional de combustible de hasta el 25 %.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción a dos ruedas
|Fabricante del motor
|VM
|Cilindrada (cm³)
|4500
|Cilindro
|6
|Depósitlo de combustible Volumen (l)
|220
|Normativa de gases de escape
|Euro 6c
|Velocidad de marcha (km/h)
|40
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|2400
|Ancho útil con 3 cepillos laterales ( )
|3550
|Depósito de suciedad (l)
|6000
|Depósito de agua limpia (l)
|500
|Distancia entre ejes ( )
|3230
|Peso total permitido (kg)
|13000
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Equipamiento
- Filtro de partículas
- Servodirección
- Asiento de confort
- Calefacción y climatizador
- Calefacción
- Velocidad de giro del cepillo lateral, ajustable