Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 R I

La B 260 RI se presenta como la aliada perfecta para llevar a cabo de manera eficiente el lavado de grandes superficies industriales y logísticas.

En su interior, dos motores EC de larga duración y sin necesidad de mantenimiento trabajan incansablemente para garantizar un desempeño óptimo. Tanto la escobilla de goma como el cabezal del cepillo han sido rediseñados para ofrecer la mejor combinación posible de fregado y barrido en un solo paso. La función de fregado de gran potencia se utiliza para una limpieza profunda en húmedo, mientras que la función de barrido, optimizada e integrada, elimina eficazmente las partículas de suciedad más grandes, evitando cualquier atasco de la escobilla de goma. Además, gracias a la potente capacidad de aspiración, tanto el agua sucia como las partículas más pequeñas se depositan en un generoso depósito de 260 litros, asegurando que no quede ni una gota sin recoger.

La máquina cuenta con un motor de tracción potente que permite al operador desplazarse a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que se traduce en un rendimiento máximo por unidad de superficie. La B 260 RI también puede ser equipada con un cepillo lateral o una plataforma de fregado lateral para limpiar eficazmente cerca de los bordes. Además, su manejo resulta sumamente sencillo gracias a un cómodo interruptor giratorio, lo que la convierte en la elección ideal para todas las tareas de limpieza.





