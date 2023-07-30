Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 R I
Especialmente diseñada para desafiar la limpieza en superficies industriales y grandes espacios. La fregadora-aspiradora de suelos B 260 R I garantiza una limpieza y fregado de suelos fiable de grandes superficies, gracias a su robusta potencia industrial y a su rendimiento de aspiración. Destaca por la gran resistencia de su chasis y la potencia de funcionamiento.
La B 260 R I ofrece un fregado industrial de primera. Su accionamiento de larga duración la convierte en una compañera indispensable para la limpieza industrial de suelos húmedos. La doble potencia de la turbina, la velocidad de accionamiento de 10 km/h, así como los dos depósitos de 260 litros para agua limpia y agua sucia, garantizan el mayor rendimiento. Gracias a la función de barrido de nuevo desarrollo con los cabezales de cepillo R 100 y R 120, la B 260 R I es una auténtica profesional en su campo. Friega y barre en un solo paso, proporcionando constantemente resultados de limpieza fiables.
La B 260 RI se presenta como la aliada perfecta para llevar a cabo de manera eficiente el lavado de grandes superficies industriales y logísticas.
En su interior, dos motores EC de larga duración y sin necesidad de mantenimiento trabajan incansablemente para garantizar un desempeño óptimo. Tanto la escobilla de goma como el cabezal del cepillo han sido rediseñados para ofrecer la mejor combinación posible de fregado y barrido en un solo paso. La función de fregado de gran potencia se utiliza para una limpieza profunda en húmedo, mientras que la función de barrido, optimizada e integrada, elimina eficazmente las partículas de suciedad más grandes, evitando cualquier atasco de la escobilla de goma. Además, gracias a la potente capacidad de aspiración, tanto el agua sucia como las partículas más pequeñas se depositan en un generoso depósito de 260 litros, asegurando que no quede ni una gota sin recoger.
La máquina cuenta con un motor de tracción potente que permite al operador desplazarse a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que se traduce en un rendimiento máximo por unidad de superficie. La B 260 RI también puede ser equipada con un cepillo lateral o una plataforma de fregado lateral para limpiar eficazmente cerca de los bordes. Además, su manejo resulta sumamente sencillo gracias a un cómodo interruptor giratorio, lo que la convierte en la elección ideal para todas las tareas de limpieza.
Diseñada para afrontar los desafíos de limpieza industriales más exigentes.
La B 260 R I ha sido diseñada para afrontar con éxito los desafíos más exigentes en el ámbito industrial y de almacenamiento, ya sea en naves de producción, centros comerciales o comercios minoristas. Esta potente fregadora-aspiradora se desenvuelve con facilidad en espacios industriales de gran envergadura. Supera cualquier obstáculo gracias a su versátil cabezal de cepillo de rodillo o de disco, con una impresionante anchura de trabajo de hasta 120 centímetros.
En la última generación de unidades, los cabezales de cepillos de rodillo de 100 y 120 centímetros de ancho se han mejorado con cepillos más grandes, especialmente diseñados para una función de barrido óptima. Además, se ha incrementado significativamente la capacidad del contenedor de residuos. Los delantales laterales de Linatex® en el cabezal del cepillo, los labios de aspiración y la escobilla de goma garantizan un rendimiento resistente, confiable y duradero.
La sustitución de los rodillos se realiza de manera sencilla y rápida, en cuestión de segundos, sin necesidad de utilizar herramientas. El cabezal del cepillo de disco D 100 también ha sido rediseñado y reforzado con robustas puertas laterales.
Ventajas
- Nueva generación de cabezales de cepillos y rasquetas
- Doble motor EC
- Velocidad de conducción de 10 km/h con sensor de ángulo de giro
- Diseñado para uso industrial en condiciones extremas
- Altas presiones de contacto en la escobilla de goma y el cabezal de cepillado para un rendimiento superior
- Bastidor integral de acero con sólidos parachoques
- Con luz de trabajo, función Auto Fill y enjuague manual del depósito como equipamiento de serie
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Suelos secos al instante
Con sus dos potentes turbinas de aspiración EC, que no requieren mantenimiento, y una escobilla de goma perfectamente estructurada con un caudal de aire ideal, esta fregadora no deja ni una gota de agua detrás de sí.
Esta máquina no es quisquillosa con su lugar de trabajo. Ya se trate de suelos de baldosas curvados, grietas en el suelo o epoxi lijado, esta máquina supera cualquier obstáculo y siempre puede confiar en ella para una limpieza impecable. De esta manera, se evitan riesgos de seguridad tanto para el personal como para los clientes.
Fregado de suelos seguro
Diseñada para cumplir con su trabajo de manera eficiente, esta máquina está especialmente indicada para grandes áreas industriales y garantiza la máxima seguridad en su entorno de trabajo. Equipada con un sensor de ángulo de giro, también se desplaza con seguridad a una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo un alto rendimiento por unidad de superficie. En curvas y giros, ajusta automáticamente su velocidad de acuerdo al ángulo de giro, al mismo tiempo que reduce el caudal de agua para asegurar una óptima aspiración incluso en las curvas.
Esta máquina no conoce límites. Para limpiar cerca de los bordes, puede equiparse opcionalmente con una plataforma de fregado lateral accionada por resorte o con dos cepillos laterales. Esta plataforma permite llevar a cabo una limpieza en húmedo segura cerca de los bordes y contornos. Además, cuenta con una duración de hasta 6 horas con una sola carga de batería, garantizando un rendimiento constante.
Un fregado de suelos impecable. Sin compromisos.
Cuando la limpieza se convierte en la máxima prioridad, la fregadora de suelos B 260 se convierte en la aliada ideal. Esta máquina puede ser equipada, si se prefiere, con nuestro nuevo y optimizado cepillo de rodillo, garantizando un barrido perfecto e integrado. Durante el proceso de fregado, esta máquina elimina de forma automática y confiable partículas de hasta 5 centímetros de tamaño. Cualquier partícula remanente se dirige al cesto de suciedad gruesa en el depósito de agua sucia gracias a su potente escobilla de goma. Este proceso de barrido mejorado evita obstrucciones o la acumulación de partículas de suciedad en la escobilla de goma, asegurando así un resultado de aspiración óptimo.
La B 260 es capaz de capturar de manera eficiente partículas de madera, plástico, hojas y papel arrugado. Sin embargo, al igual que con las barredoras, se recomienda retirar previamente láminas y cintas para evitar que se enreden en los rodillos y dañen los cojinetes
Un auténtico peso pesado para la industria
Esta fregadora se siente como en casa en entornos industriales y ha sido diseñada para resistir las condiciones más duras y rigurosas. Su chasis resistente está construido en acero, lo que le confiere una durabilidad excepcional y la capacidad de soportar soldaduras. Además, cuenta con un revestimiento de pintura catódica sumergida y un recubrimiento en polvo para prevenir la corrosión. Todo esto garantiza que sus componentes puedan enfrentar sin problemas las demandas más exigentes.
En su interior, esta máquina cuenta con sólidas piezas y componentes de última generación que garantizan un funcionamiento fiable y constante, así como una vida útil prolongada.
La nueva fregadora con conductor sentado de Kärcher B 260 R I: resistente por fuera, potente por dentro
Fregado y barrido en un solo paso. Con la función de barrido recientemente rediseñada de los cabezales de los cepillos de rodillo, la B 260 RI ofrece un rendimiento de barrido fiable y constante en la máxima superficie. Su accionamiento de larga duración la convierte en una compañera indispensable para la limpieza de suelos industriales. La doble potencia de la turbina junto con una alta velocidad de desplazamiento de 10 km/h garantizan el mayor rendimiento y limpieza sin compromisos, cuando realmente importa: hasta 14.000 m²/h.
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