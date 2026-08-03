Con un completo equipamiento de serie y componentes especialmente robustos, la fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 260 RI Bp destaca sobre todo en las durísimas condiciones del entorno industrial. La función de llenado automático Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 260 litros y un sistema de lavado de depósitos manual están integrados de serie, de la misma forma que el sistema de dosificación de detergente DOSE eficiente en el uso de los recursos, un foco y cepillos laterales acoplados. El cabezal de cepillos cilíndricos de diseño completamente renovado permite prescindir del laborioso paso del barrido previo manual gracias a la función de barrido optimizada integrada y reduce al mismo tiempo el riesgo de obstrucción de la tobera. También la tobera presenta un nuevo diseño con optimización del flujo de aire y, en combinación con las dos turbinas Ec exentas de desgaste, garantiza resultados de aspiración extraordinarios. La velocidad de marcha de hasta 10 km/h y el ancho útil de 100 centímetros posibilitan elevados rendimientos en superficie en un tiempo reducido. En caso de trayectos en curva demasiado rápidos, un sensor de ángulo degiro asegura la máxima seguridad frenando el equipo. Al mismo tiempo, la aplicación de agua se optimiza automáticamente en las curvas.