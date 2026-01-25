Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie
La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.
NUESTRA NUEVA FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO B 260 RI
Aquí es donde la robusta potencia industrial se une a un potente rendimiento de aspiración: la fregadora-aspiradora B 260 RI ofrece una limpieza sin concesiones cuando es necesario.
La potente función de fregado se utiliza para un fregado en profundidad, la función de barrido optimizada e integrada elimina las partículas de suciedad más grandes y evita que se atasque la barra de aspiración. Esto convierte a la B 260 RI en la compañera perfecta para el fregador de suelos eficiente de grandes superficies de suelo tanto en la industria como en la logística.
La B 260 RI ha sido desarrollada para las aplicaciones más duras: grandes superficies como naves de producción o centros comerciales son un juego de niños para esta potente fregadora. Conozca ahora las ventajas de una limpieza sin concesiones.
¿Necesita asesoramiento sobre nuestras fregadoras-aspiradoras?
¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 900 17 00 68.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.