Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie

NUESTRA NUEVA FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO B 260 RI

Aquí es donde la robusta potencia industrial se une a un potente rendimiento de aspiración: la fregadora-aspiradora B 260 RI ofrece una limpieza sin concesiones cuando es necesario.

La potente función de fregado se utiliza para un fregado en profundidad, la función de barrido optimizada e integrada elimina las partículas de suciedad más grandes y evita que se atasque la barra de aspiración. Esto convierte a la B 260 RI en la compañera perfecta para el fregador de suelos eficiente de grandes superficies de suelo tanto en la industria como en la logística.

La B 260 RI ha sido desarrollada para las aplicaciones más duras: grandes superficies como naves de producción o centros comerciales son un juego de niños para esta potente fregadora. Conozca ahora las ventajas de una limpieza sin concesiones.