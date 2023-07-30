La nueva generación de limpieza de suelos

La fregadora-aspiradora con acompañante B 50 W es la compañera ideal para el fregado de suelos rápido y eficaz de suelos. Sustituye a su predecesora, la fregadora B 40 W, y ofrece la tecnología de limpieza más moderna con la calidad fiable de Kärcher. La B 50 W establece nuevos estándares, con su diseño renovado y nuevas unidades de potencia que garantizan unos resultados de limpieza impecables en una superficie de hasta 3.600 metros cuadrados. La máquina puede funcionar con baterías de gel/AGM de mantenimiento cero o con baterías de iones de litio. Gracias a la mayor anchura de trabajo de hasta 60 centímetros del cabezal de cepillos D 60, la máquina ofrece siempre buenos resultados, incluso a gran velocidad.

Limpieza en un suspiro: la B 50 W es la compañera perfecta para los auténticos profesionales. Los suelos quedan limpios en un instante. Fácil de manejar. Silenciosa y eficaz.

Fabricada con materiales resistentes, esta fregadora ofrece una alta presión de apriete para obtener los mejores resultados de limpieza. La escobilla de goma y los tres cabezales de cepillo suministrados están fabricados en aluminio fundido a presión, listos para afrontar los retos más difíciles. La forma parabólica de la escobilla de goma garantiza una succión fiable incluso en superficies con textura o curvas, lo que, además de minimizar el riesgo de deslizamiento, reduce la necesidad de realizar trabajos de repaso que requieren mucho tiempo.

Fregado de suelos más fácil.

El manejo de la fregadora-aspiradora es intuitivo y se explica por sí mismo. Gracias al botón EASY Operation, la puesta en marcha y el manejo de la fregadora no pueden ser más sencillos, ahorrando tiempo y molestias en el proceso de limpieza. El riesgo de error se minimiza a largo plazo y no hay necesidad de una formación laboriosa.

Gracias a su diseño ergonómico, la fregadora es adecuada para usuarios de estatura variable, sin necesidad de ajustes complicados. Es fácil y cómoda de usar, lo que mantiene a raya la fatiga y reduce el esfuerzo físico del operario.