Fregadora-aspiradora con acompañante B 50 W
Misma alta calidad, nueva tecnología.
La fregadora de suelos con acompañante B 50 W, idónea para un fregado de suelos eficaz. Para el fregado impecable de una extensión de hasta 3.600m2. Disponible con una selección de baterías de iones de litio, dosificación de agua sensible a la velocidad, cabezal de rodillo o cabezal de cepillo de disco. Suministrada convencionalmente con baterías de plomo-ácido o con baterías de iones de litio como opción para su uso en limpiezas en profundidad o limpiezas de mantenimiento rápidas y eficaces. Fácil manejo, diseño ergonómico y gran variedad de funciones e información disponible a través de una aplicación para smartphone. Robustos cabezales de cepillo y escobilla de goma fabricados en aluminio fundido a presión.
La nueva generación de limpieza de suelos
La fregadora-aspiradora con acompañante B 50 W es la compañera ideal para el fregado de suelos rápido y eficaz de suelos. Sustituye a su predecesora, la fregadora B 40 W, y ofrece la tecnología de limpieza más moderna con la calidad fiable de Kärcher. La B 50 W establece nuevos estándares, con su diseño renovado y nuevas unidades de potencia que garantizan unos resultados de limpieza impecables en una superficie de hasta 3.600 metros cuadrados. La máquina puede funcionar con baterías de gel/AGM de mantenimiento cero o con baterías de iones de litio. Gracias a la mayor anchura de trabajo de hasta 60 centímetros del cabezal de cepillos D 60, la máquina ofrece siempre buenos resultados, incluso a gran velocidad.
Limpieza en un suspiro: la B 50 W es la compañera perfecta para los auténticos profesionales. Los suelos quedan limpios en un instante. Fácil de manejar. Silenciosa y eficaz.
Fabricada con materiales resistentes, esta fregadora ofrece una alta presión de apriete para obtener los mejores resultados de limpieza. La escobilla de goma y los tres cabezales de cepillo suministrados están fabricados en aluminio fundido a presión, listos para afrontar los retos más difíciles. La forma parabólica de la escobilla de goma garantiza una succión fiable incluso en superficies con textura o curvas, lo que, además de minimizar el riesgo de deslizamiento, reduce la necesidad de realizar trabajos de repaso que requieren mucho tiempo.
Fregado de suelos más fácil.
El manejo de la fregadora-aspiradora es intuitivo y se explica por sí mismo. Gracias al botón EASY Operation, la puesta en marcha y el manejo de la fregadora no pueden ser más sencillos, ahorrando tiempo y molestias en el proceso de limpieza. El riesgo de error se minimiza a largo plazo y no hay necesidad de una formación laboriosa.
Gracias a su diseño ergonómico, la fregadora es adecuada para usuarios de estatura variable, sin necesidad de ajustes complicados. Es fácil y cómoda de usar, lo que mantiene a raya la fatiga y reduce el esfuerzo físico del operario.
Estas son algunas de las principales ventajas de la máquina de un vistazo
Adecuada para suelos duros y elásticos
Tres cabezales de cepillo de aluminio a elegir: D51, D60, 051 y R55
Escobilla de goma parabólica de aluminio
Fácil de usar con el botón EASY Operation
Diseño intuitivo y ergonómico
Interfaz de conectividad Bluetooth para funciones adicionales del smartphone
Disponible con opción de batería de iones de litio (también disponible con cargador rápido) o baterías de gel/AGM de mantenimiento cero
DOSE: dosificación automática de detergente para preservar los recurso
Dosificación de agua sensible a la velocidad
Auto-Fill: llenado automático de agua fresca
Auto-Rinse: limpieza automática del depósito de agua sucia
Alta presión de contacto para resultados de limpieza óptimos
Volumen del depósito 50 l
Limpieza en todos los sentidos
Limpieza reinventada
La B 50 W puede conectarse en cualquier momento a la aplicación para smartphone "Kärcher Machine Connect" a través de Bluetooth. El amplio abanico de funciones digitales incluye ajustes de KIK, gestión de parámetros de limpieza, acceso a datos de la máquina como el tiempo de funcionamiento restante, el estado de la batería, mensajes de error, vídeos útiles y otras prácticas funciones.
¿Cabezal de cepillos circulares, cilíndricos u orbitales? Usted elige
Cada limpieza tiene sus particularidades. Con la B 50 W estará perfectamente equipado y preparado para cualquier exigencia de limpieza. La fregadora-aspiradora está disponible en varias versiones. En función de las necesidades puede equiparse con un cabezal de cepillos circulares, cilíndricos u orbitales (o plato impulsor y almohadilla). Puede elegir entre cuatro variantes diferentes de cabezal D51, D60, R55 y O51. Gracias a su eficaz turbina, su encapsulado y el guiado del aire especial, el equipo funciona de forma silenciosa, por lo que también resulta ideal para la limpieza durante el dia.
La batería adecuada
Aparte del funcionamiento con baterías GEL/AGM sin mantenimiento, la B 50 W puede equiparse opcionalmente con una batería de iones de litio de 80 Ah. Una característica práctica es la función opcional de carga rápida para baterías de iones de litio, que permite una carga en tan solo 2 horas.
Dosificación económica - para una limpieza rentable
Algunos modelos incorporan el sistema ECO-Flow, que dosifica el detergente en función de la velocidad de la máquina. Esto garantiza que se aplique la misma cantidad de solución a cada metro cuadrado para una distribución uniforme por el suelo, con el fin de obtener los mejores resultados de limpieza posibles. También hace imposible aplicar demasiada solución, lo que ahorra recursos de limpieza y evita el derroche de agua. Además, la práctica aplicación Machine Connect también permite controlar el nivel de agua limpia en tiempo real.
En cualquier superficie
La fregadora-aspiradora de conductor acompañante es apta para cualquier superficie. Ya se trate de suelos duros o elásticos, la fregadora B 50 W fregará cualquier superficie de tamaño medio. Dependiendo del tipo de cabezal de cepillo utilizado, es perfecta tanto para la limpieza en profundidad como para la limpieza de mantenimiento en todos los suelos que necesiten una limpieza rápida y eficaz. Incluso en terrenos difíciles, como superficies con textura o a lo largo de curvas cerradas, ofrece una limpieza y aspiración de alto rendimiento.
Nada es imposible. La máquina limpia suelos duros (por ejemplo, cerámica, porcelana, hormigón) y suelos de piedra (por ejemplo, mármol, terrazo, granito, piedra caliza) con la misma eficacia que los suelos elásticos (por ejemplo, vinilo, PVC, linóleo, resina epoxi, etc.).
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