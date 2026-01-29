FREGADORA-ASPIRADORA CON ACOMPAÑANTE
Las fregadoras-aspiradoras con acompañante son ideales para una limpieza eficaz en superficies de tamaño mediano, como tiendas, piscinas, salas, pasillos y entradas de diversas instalaciones.
LA NUEVA FREGADORA-ASPIRADORA CON ACOMPAÑANTE B 50 W
La misma alta calidad unida a la nueva tecnología.
Innovadora, robusta y fácil de manejar. La fregadora de empuje para suelos impecablemente limpios. Disponible con una selección de baterías de gel/AGM de mantenimiento cero o baterías de iones de litio para su uso en limpiezas profundas rápidas y eficientes o limpiezas de mantenimiento. Fácil manejo y mayor variedad de funciones e información disponible a través de la aplicación para smartphone.
Suelos limpios en un abrir y cerrar de ojos