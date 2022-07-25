Compacta, duradera y eficaz

La BR 30/1 C Bp de Kärcher es una fregadora de suelos profesional sin cable para la limpieza higiénica de superficies de hasta 200 metros cuadrados. Con este equipo de limpieza puede recoger sin esfuerzo la suciedad gruesa y el pelo, fregar el suelo y acortar los tiempos de secado.

Friega los suelos con la mitad de trabajo

Nuestra Kärcher BR 30/1 C Bp limpia de forma fiable los suelos duros gracias a su sistema 2 en 1. Recoge la suciedad gruesa y el pelo y, en el mismo paso, friega el suelo utilizando dos rodillos. Esto significa que la aspiración previa es cosa del pasado.

El rendimiento habla por sí solo. Gracias a su tecnología de rodillos de microfibra, esta fregadora produce hasta un 20% más de resultados de limpieza que la limpieza manual del suelo. Con la fregadora de suelos sin cable BR 30/1 C Bp, el prelavado es cosa del pasado. Gracias a la eficaz combinación de la recogida de la suciedad gruesa y el fregado, el tiempo de limpieza se reduce incluso en un 50% y el suelo puede volver a pisarse después de unos dos minutos, gracias al rendimiento de secado, que ha mejorado en un 60% en comparación con una fregona tradicional.

La fregadora profesional también es extremadamente silenciosa, con un nivel de sonido de sólo 55 dB, por lo que no interrumpe las operaciones. Además, destaca por su diseño robusto y compacto, e incluso el motor es mucho más duradero. Gracias a su funcionamiento con batería, la BR 30/1 C Bp puede utilizarse de forma inalámbrica e independiente de cualquier toma de corriente existente. Esta fregadora sin cable es adecuada para todo tipo de suelos y para el uso profesional en consultorios médicos, salones de belleza, cafeterías, restaurantes y otros pequeños negocios o comercios.