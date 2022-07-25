FREGADORA SIN CABLE BR 30/1 C BP
Limpieza de mantenimiento y desinfección de suelos rápida e higiénica en áreas pequeñas. La fregadora de suelos compacta sin cable BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra de Kärcher es adecuada para todo tipo de suelos.
Compacta, duradera y eficaz
La BR 30/1 C Bp de Kärcher es una fregadora de suelos profesional sin cable para la limpieza higiénica de superficies de hasta 200 metros cuadrados. Con este equipo de limpieza puede recoger sin esfuerzo la suciedad gruesa y el pelo, fregar el suelo y acortar los tiempos de secado.
Friega los suelos con la mitad de trabajo
Nuestra Kärcher BR 30/1 C Bp limpia de forma fiable los suelos duros gracias a su sistema 2 en 1. Recoge la suciedad gruesa y el pelo y, en el mismo paso, friega el suelo utilizando dos rodillos. Esto significa que la aspiración previa es cosa del pasado.
El rendimiento habla por sí solo. Gracias a su tecnología de rodillos de microfibra, esta fregadora produce hasta un 20% más de resultados de limpieza que la limpieza manual del suelo. Con la fregadora de suelos sin cable BR 30/1 C Bp, el prelavado es cosa del pasado. Gracias a la eficaz combinación de la recogida de la suciedad gruesa y el fregado, el tiempo de limpieza se reduce incluso en un 50% y el suelo puede volver a pisarse después de unos dos minutos, gracias al rendimiento de secado, que ha mejorado en un 60% en comparación con una fregona tradicional.
La fregadora profesional también es extremadamente silenciosa, con un nivel de sonido de sólo 55 dB, por lo que no interrumpe las operaciones. Además, destaca por su diseño robusto y compacto, e incluso el motor es mucho más duradero. Gracias a su funcionamiento con batería, la BR 30/1 C Bp puede utilizarse de forma inalámbrica e independiente de cualquier toma de corriente existente. Esta fregadora sin cable es adecuada para todo tipo de suelos y para el uso profesional en consultorios médicos, salones de belleza, cafeterías, restaurantes y otros pequeños negocios o comercios.
Estas son las ventajas para ti:
Tiempos de carga cortos, tiempos de funcionamiento largos.
Gracias a un largo tiempo de funcionamiento, la carga intermedia, siempre que sea posible, la máquina está siempre lista para su uso.
Eficiencia y rapidez.
La función de pre-barrido integrada con peine de recogida de pelo recoge la suciedad gruesa y el pelo, y reduce el tiempo de limpieza hasta un 50%.
Limpieza eficaz para todo tipo de suelos.
Gracias a su tecnología de rodillos de microfibra, la fregadora sin cable BR 30/1 C Bp limpia hasta un 20% más eficazmente en comparación con la limpieza manual de suelos, y el secado es un 60% más rápido que con una fregona. ¡Impresionante!
Diseño bien pensado.
Mayor seguridad en el trabajo gracias al diseño flexible y a los pies de estacionamiento antideslizantes.
Óptima relación calidad-precio.
Sus excelentes resultados de limpieza, su corto tiempo de preparación y su escasa necesidad de mantenimiento hacen de la BR 30/1 C Bp una máquina impresionante.
Sin cables y con una potente batería.
La fregadora de suelos sin cable no tiene cable de alimentación y forma parte de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher.
Diseño y calidad.
Diseño profesional con una estructura extremadamente robusta y una larga vida útil.
Desinfección higiénica.
El suelo se puede desinfectar en sólo cinco minutos utilizando sólo el limpiador desinfectante RM 732 de Kärcher al 3,0% (incluido el SARS-CoV-2).
Sin molestias.
Nivel de ruido extremadamente bajo de sólo 55 dB(A).
DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES. UNA VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.
Rendimiento de limpieza eficiente, limpieza sencilla.
Friega hasta un 20% más eficazmente y seca hasta un 60% más rápido que una fregona tradicional.
Depósito de 1 litro de agua limpia
El depósito de agua limpia de 1000 ml se puede llenar fácilmente con agua y detergente.
Depósito de aguas residuales de 700 ml con sistema de barrido previo
El sistema de pre-barrido separa la suciedad gruesa del agua sucia.
Batería Li-Ion reemplazable
Una hora de carga para 60 minutos de funcionamiento (con una batería de 3,0 Ah)
Uso flexible debajo de los muebles
La junta flexible facilita la limpieza por debajo de los muebles y, gracias a la baja altura de la fregadora, incluso las zonas de difícil acceso son fáciles de limpiar.
Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento
Con un caudal de funcionamiento de sólo 55 dB, los huéspedes y clientes no son molestados.
Larga vida útil y diseño robusto
Los equipos profesionales de Kärcher destacan por su diseño fiable y robusto con una larga vida útil del motor de 800 a 1000 horas.
Rodillos de alta calidad y larga duración
Eliminación eficaz de la suciedad en todo tipo de suelos.
Posición de estacionamiento con pies de apoyo
Los rodillos de microfibra mojados no entran en contacto con el suelo. Esto significa que no se daña el revestimiento y no se dejan marcas de agua en los suelos delicados. Además, los rodillos pueden secarse más rápidamente.
SUELOS SIEMPRE LIMPIOS. EN CAFETERÍAS, SALONES DE BELLEZA, CONSULTORIOS MÉDICOS O TIENDAS.
Uso
- Adecuada para todo tipo de suelos con una superficie de hasta 200 m².
Tipos de suelo: Suelos duros (cerámica, porcelana, hormigón), suelos de piedra (mármol, terrazo, granito, piedra caliza), suelos blandos (vinilo, PVC, linóleo, epoxi, etc.), suelos de madera (madera dura, laminado).
Limpieza de mantenimiento para todas las superficies que requieren un mayor nivel de higiene, un mayor nivel de comodidad y un resultado de secado más rápido que con una fregona.
Gracias a su bajísimo nivel de ruido de sólo 55 dB(A), la fregadora de suelos sin cable BR 30/1 C Bp puede utilizarse en cualquier momento y lugar.
Áreas de aplicación
- Sector de la hostelería: Habitaciones de hotel, vestíbulos, baños, vestuarios, cocinas, restaurantes, zonas de desayunos.
Bares y restaurantes: Cadenas de comida rápida, pequeños restaurantes, cafeterías, catering, panaderías.
Comercios minoristas: Pequeños comercios, boutiques, tiendas de conveniencia, farmacias.
Edificios públicos: Escuelas, iglesias.
Centros sanitarios: Vestíbulo, pasillos, salas de espera, baños, vestuarios, consultas médicas y dentales.
Oficinas: Vestíbulo, comedor, baño, vestuario.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FREGADORA KÄRCHER BR 30/1 C Bp
Limpieza de los rodillos
- Si hay mucha suciedad, se puede utilizar la función de enjuague para realizar una limpieza de mantenimiento de los rodillos de limpieza.
- En primer lugar, coloque el aparato en la posición de estacionamiento y compruebe el nivel de llenado del depósito de agua limpia: este nivel debe ser como mínimo del 50%. El depósito de agua residual debe estar vacío.
- A continuación, pulse el botón de la función boost y el interruptor de encendido/apagado al mismo tiempo. Al cabo de unos tres segundos se activa la función de aclarado, los rodillos de limpieza giran y se limpian.
- El interruptor de encendido/apagado parpadea. Tras unos dos minutos, el aparato se apaga automáticamente.
- Una vez finalizado el trabajo y antes de guardar el aparato, los rodillos de limpieza deben retirarse y limpiarse bajo el grifo o en la lavadora.
Limpieza del aparato
- Coloque la fregadora en la posición de estacionamiento.
- Retire el depósito de agua limpia, vacíelo y vuelva a introducirlo en el aparato.
- Retire el depósito de agua residual, vacíelo y límpielo con agua del grifo.
- Retire los cubos de barrido y límpielos bajo el grifo. Retire el cepillo de limpieza de la tapa del depósito de aguas residuales y elimine la suciedad persistente de los peines.
- Presione el botón de liberación del pack de baterías y retírelo del soporte del pack de baterías. A continuación, cargue la batería.
DESCUBRA NUESTRA FREGADORA-ASPIRADORA BR 30/1 C BP SIN CABLE.
Suelos limpios con la mitad de tiempo.
Nuestra fregadora de suelos profesional Kärcher BR 30/1 C Bp limpia de forma fiable los suelos duros, gracias a su sistema 2 en 1. Recoge la suciedad gruesa y el pelo y, en el mismo paso, limpia el suelo con dos rodillos - esto significa que la aspiración previa es cosa del pasado.
La fregadora de suelos BR 30/1 C Bp de Kärcher es una fregadora de suelos profesional sin cable para la limpieza higiénica de superficies de hasta 200 metros cuadrados. Con este equipo puede recoger sin esfuerzo la suciedad gruesa y el pelo, fregar el suelo y, de este modo, acortar el tiempo de secado.
Limpieza de mantenimiento y desinfección de suelos rápida e higiénica en superficies pequeñas. La fregadora de suelos compacta sin cable BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra de Kärcher es adecuada para todo tipo de suelos.