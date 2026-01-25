Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco
Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.
Limpiadoras circulares
Ya sean superficies resistentes o en recubrimientos textiles del suelo, en Kärcher te ofrecemos el equipo monodisco adecuado. Gestionamos equipos para todo tipo de usos especiales y multiuso.
Pulidoras
Cuando las suelas de los zapatos dejan huella: las pulidoras de Kärcher devuelven rápidamente el brillo a los suelos. Gracias al funcionamiento con batería también se puede usar en lugares transitados.
Fregadoras de escaleras
Resultados brillantes en un instante: las fregadoras para escaleras y escaleras mecánicas de Kärcher obtienen unos resultados brillantes en un abrir y cerrar de ojos en escaleras mecánicas y pasillos rodantes, así como en escaleras y alféizares.