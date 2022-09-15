PUENTE DE LAVADO CW 1 Klean!Fit
Descubra un lavado y secado impecable. Con el puente de lavado CW 1 Klean Fit de Kärcher. Simplemente lo consigue.
Un buen lavado de coches no tiene por qué ser una ciencia espacial. Con nuestro puente de lavado CW 1 Klean! Fit verá que con lo básico, puede ofrecer mucho a sus clientes.
Una decisión inteligente
Fácil de manejar. Robusto. Fiable. Nuestro puente de lavado CW 1 Klean! Fit es el adecuado cuando necesita lavar su coche. Resultados de lavado sólidos y un alto rendimiento con una inversión económica y un buen uso del espacio. El caballo ganador de los puentes de lavado.
Características y beneficios
Alta funcionalidad
- Excelentes resultados de lavado y secado.
- Prácticos programas adicionales para una óptima funcionalidad.
Diseño compacto
- Disposición compacta de los elementos del cepillo que garantiza unas necesidades reducidas de espacio.
Larga vida útil
- Componentes que han sido probados muchas veces para una larga vida útil.
Nuestro Equipamiento: LA BASE PERFECTA
Diseño
El CW 1 Klean!Fit cuenta con elegantes puertas de metal en color negro como estándar. Como extra opcional, puede especificar un esquema de color personalizado para su CW 1 Klean!Fit. El semáforo con flechas verde y ámbar y un semáforo de STOP se pueden instalar a la izquierda oa la derecha, según se prefiera. Los adhesivos que indican las fases de lavado son opcionales. La moldura trasera a modo de protector antisalpicaduras, en el mismo color que el marco, oculta los mecanismos técnicos para una apariencia limpia y ordenada. Esto es particularmente importante en los pasillos, zonas de paso o en las instalaciones al aire libre.
Cepillos
Los cepillos para el lavado del techo y los laterales cuentan con el material de cepillado CareTouch. Esto garantiza un proceso de lavado del vehículo suave y cuidadoso, pero eficaz. La detección de contornos en los cepillos laterales también garantiza unos resultados de lavado óptimos. La protección contra salpicaduras de los cepillos de techo, situada encima de éstos, protege el techo de la nave de lavado y la parte superior del sistema de las salpicaduras de agua producidas por los cepillos giratorios.
Lavado de ruedas
El lavador de ruedas de disco limpia las llantas de forma suave y eficaz, eliminando la suciedad incrustada, como el polvo de los frenos quemados. La alta presión está disponible como opción.
Secador
Un secador de techo fijo con una lámina giratoria opcional sigue los contornos del vehículo para obtener unos resultados de secado perfectos. Los secadores laterales también hacen lo mismo en los lados del vehículo.
INCLUYE TODO LO QUE NECESITA UN PUENTE DE LAVADO
Centrándose en lo básico, sin concesiones. El puente de lavado CW 1 Klean! Fit lo tiene todo. No necesita ningún extra. Pero si usted lo necesita, siempre podemos añadir algo más. Tan fácil. Tan personalizado.
Lavado Express
El lavado exprés permite el lavado y el aclarado en el mismo paso del programa, para una máxima eficacia. Un programa de lavado completo con dos pasadas requiere unos tres minutos. El agua recuperada se utiliza durante el proceso de lavado gracias a la función de ahorro de agua integrada. El agua limpia se utiliza para el aclarado. Se trata de un ciclo sostenible y responsable, que ahorra tiempo y recursos. El lavado exprés es ideal, especialmente, para concesionarios y empresas de alquiler de vehículos.
Pulido
El programa adicional que le proporciona un excelente valor añadido a un coste muy bajo: un brillo duradero, la preservación y cuidado de la superficie del vehículo, la protección de la superficie del vehículo durante varios meses y el regreso de clientes satisfechos.
Prelavado de alta presión
El lavado con alta presión de los neumáticos optimiza la limpieza previa de las llantas y la zona del umbral. Si busca un prelavado aún más eficaz de la zona lateral y del umbral, la respuesta es una combinación de alta presión lateral y alta presión de los neumáticos a 16 bares o 60 bares. Como alta presión individual, la alta presión de los neumáticos también está disponible a 60 bar a bordo.
Configuraciones de seguridad
Los interruptores de seguridad delanteros y traseros son obligatorios, si no se puede mantener la distancia de seguridad prescrita entre la pared y el puente de lavado. Si se activan los interruptores de seguridad, el sistema se detiene inmediatamente. Esto proporciona una protección fiable tanto para las personas como para el equipo.
DIGA ADIÓS A LA SUCIEDAD. Y DELE LA BIENVENIDA AL BRILLO IMPECABLE.
Perfecta para el puente de lavado CW 1 Klean!Fit: la gama de detergentes Classic Line.
Champú para cepillos RM 811 VehiclePro
Es un potente champú para cepillos, compatible con la cera, que elimina de forma fiable la grasa, los aceites, la suciedad por emisión y los insectos adheridos. Al mismo tiempo, protege la superficie del vehículo ayudando a que las escobillas se deslicen suavemente sobre el mismo.
Espuma activa RM 812 VehiclePro
Es una espuma activa ultrapotente y de alta espumado que afloja los aceites, la grasa y la suciedad mineral. Al mismo tiempo, protege la superficie del vehículo ayudando a que los cepillos se deslicen suavemente sobre él.
Agente de secado RM 829 VehiclePro
Es una ayuda eficaz para el secado. Rompe rápidamente la película de agua en áreas grandes para obtener resultados de secado excepcionales.
Pulido de espuma RM 837 VehiclePro
Es una cera que ofrece una conservación y un brillo duraderos con un "efecto reparador" añadido para su puente de lavado CW 1 Klean!Fit. Produce un acabado perfecto de alto brillo y proporciona a la pintura una protección eficaz contra la suciedad de la carretera, la lluvia ácida, los insectos, la sal de la carretera y otros factores ambientales.
Cera caliente RM 820 Classic VehiclePro
Esta cera térmica altamente eficaz produce una capa de conservación resistente a la intemperie para proteger los vehículos contra la corrosión. El alto contenido de cera de carnauba natural produce un brillo deslumbrante.
TRATAMIENTO DE AGUA: ACCIONES, NO SOLO PALABRAS.
Todo el mundo habla sobre la protección del medioambiente y la sostenibilidad. Esta es su y nuestra contribución.
WRB Bio
El tratamiento del agua mediante procesos naturales con microorganismos da lugar a una excelente calidad del agua recuperada y ahorra hasta un 98% de agua limpia. Gracias a esta alta eficiencia del proceso y a la capacidad de degradación de las bacterias, se puede reutilizar casi toda el agua. Otras ventajas para usted son el diseño compacto y los menores costes de mantenimiento.
WRP Car Wash
Con este sistema, se ahorra hasta un 85% de agua limpia. Recicla el agua residual sin aceite de forma eficaz y rentable con un hidrociclón. Puede reutilizar el agua reciclada para todos los programas de lavado. Este sistema modular y flexible le ofrece la solución óptima para casi todos los sitios.
WRP 8000
Las aguas residuales sin aceite se reciclan de forma eficaz y rentable, gracias a la probada filtración de arena. Este tipo de tratamiento del agua permite ahorrar hasta un 85% de agua limpia. El agua tratada es apta para su reutilización en todos los programas de lavado. Gracias al concepto modular, el sistema se adapta a las condiciones de su emplazamiento, proporcionando una solución a medida para sus necesidades.
FABRICADO POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES: ¿PARA QUIÉN ES ADECUADO EL PUENTE DE LAVADO CW 1 Klean!Fit?
El puente de lavado CW 1 Klean!Fit está perfectamente adaptado a los concesionarios y talleres, a los alquileres de coches y a las estaciones de servicio. El conocimiento de los costes constituye un punto central, así como la excelente funcionalidad con resultados perfectos de lavado y secado con un bajo esfuerzo de mantenimiento.
Talleres y concesionarios de automóviles
Coches relucientes, clientes radiantes.
¿Necesita soluciones que se adapten perfectamente a sus necesidades y a su entorno, y que además tengan en cuenta el espacio disponible y los aspectos económicos? El puente de lavado CW 1 Klean!Fit se adapta a sus necesidades, y no al revés. Los tiempos de ciclo cortos, los excelentes resultados de limpieza, la alta fiabilidad y los bajos costes de servicio son estándar; el resto lo decide usted.
Alquiler de vehículos
Procesos rápidos, limpieza a tiempo.
Sus clientes valoran mucho la limpieza. No puede escatimar en el lavado de vehículos, ni siquiera con tiempo limitado y procesos que sigan un horario estricto. ¿Necesita una solución que pueda integrarse en sus procesos actuales de forma sencilla y eficaz? El puente de lavado CW 1 Klean!Fit de Kärcher se encarga de la limpieza exterior de forma fiable y con bajos costes operativos. Existe la opción de una función de lavado rápido para obtener el máximo nivel de eficiencia en el proceso. En unos tres minutos, el lavado rápido consigue el máximo rendimiento de los vehículos en el mínimo tiempo.
Estaciones de servicio
Para su éxito y su futuro.
Sabe que el lavado de vehículos implica mucho más que un coche limpio. Se trata de clientes satisfechos que vuelven una y otra vez. Se trata del éxito económico. En resumen: su éxito. El puente de lavado CW 1 Klean Fit impresiona por sus excelentes resultados de lavado y secado, sus atractivos programas adicionales y su programación flexible con bajos costes de servicio, lo que lo convierte en la solución perfecta para una limpieza de vehículos rentable.
Sistemas de activación para puentes de lavado
Simbiosis perfecta: los sistemas de activación para puentes de lavado combinan individualidad y comodidad. Kärcher le ofrece la solución perfecta para cada lugar, garantizando un manejo sencillo e intuitivo.