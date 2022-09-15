PUENTE DE LAVADO CW 1 Klean!Fit

Descubra un lavado y secado impecable. Con el puente de lavado CW 1 Klean Fit de Kärcher. Simplemente lo consigue.

Un buen lavado de coches no tiene por qué ser una ciencia espacial. Con nuestro puente de lavado CW 1 Klean! Fit verá que con lo básico, puede ofrecer mucho a sus clientes.