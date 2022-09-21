Sistemas de activación para puentes de lavado

Ventajas del sistema drive-in de Kärcher

Mayor volumen de negocio: mayor rendimiento del vehículo gracias a un sistema de colas

Máxima comodidad: el cliente puede permanecer sentado en el vehículo durante el proceso de lavado

Máxima seguridad: características especiales de seguridad antes y durante el lavado

Máxima flexibilidad: usted decide si quiere ofrecer sólo la función drive-in o ambas opciones, es decir, drive-in así como la activación manual, donde el conductor sale del vehículo antes del proceso de lavado