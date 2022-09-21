Sistemas de activación para puentes de lavado
Tenemos la solución adecuada para su instalación: ya sea un lector de tarjetas magnéticas, un lector de códigos PIN o un lector de códigos de barras, con o sin función de entrada, Kärcher ofrece una gran variedad de sistemas de activación para los túneles de lavado. El manejo fácil e intuitivo para el cliente es nuestra prioridad.
Un resumen de nuestros sistemas de activación
Con el sistema drive-in de Kärcher, todos se benefician
Un mayor confort para sus clientes significa también un mayor volumen de negocio para usted. El sistema de activación es adecuado para los túneles de lavado Klean Fit, Klean Star y Klean Star iQ.
Procedimiento
- Una vez que se ha emitido un código PIN o un código de barras en el TPV, el cliente inicia el programa de lavado seleccionado en el terminal de inicio CR 214 drive-in o CR 214 BC drive-in.
Para ello, el cliente puede introducir el código PIN manualmente en el terminal de inicio o escanear el código de barras.
Con la función drive-in, el cliente permanece sentado en el vehículo durante el lavado - el proceso se inicia automáticamente tras entrar en la sala de lavado.
Opcionalmente, existe la posibilidad de que el cliente salga del vehículo y comience manualmente el proceso de lavado.
Gracias a la innovadora función de cola, el siguiente cliente puede activar el proceso de lavado en el terminal mientras el vehículo anterior todavía se está limpiando en el puente de lavado.
Seguridad
Además de un funcionamiento cómodo y un resultado de lavado perfecto, la seguridad de sus clientes es primordial.
Una vez que el vehículo se ha colocado correctamente, una señal visual y acústica indica que el puente de lavado se pone en marcha automáticamente, tras lo cual comienza el proceso de lavado.
El cliente puede detener el puente de lavado en cualquier momento haciendo sonar la bocina.
Ventajas del sistema drive-in de Kärcher
Mayor volumen de negocio: mayor rendimiento del vehículo gracias a un sistema de colas
Máxima comodidad: el cliente puede permanecer sentado en el vehículo durante el proceso de lavado
Máxima seguridad: características especiales de seguridad antes y durante el lavado
Máxima flexibilidad: usted decide si quiere ofrecer sólo la función drive-in o ambas opciones, es decir, drive-in así como la activación manual, donde el conductor sale del vehículo antes del proceso de lavado