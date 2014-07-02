SISTEMAS DE LAVADO EN AUTOSERVICIO
Boxes de lavado modulares y eficientes para tu negocio: Optimiza tu inversión con los centros de lavado autoservicio de Kärcher, diseñados para ofrecer una limpieza de vehículos impecable y de alta calidad. Gracias a su tecnología flexible y modular, estas instalaciones se adaptan a tus necesidades y son ampliables hasta 8 pistas, garantizando soluciones a medida que impulsan el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio.
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Diseño moderno y calidad probada de la marca Kärcher
Muy chic: Las herramientas de lavado de Kärcher marcan nuevas tendencias, tanto estética como técnicamente y destacan por su diseño moderno y atractivo. Desarrolladas y producidas por Kärcher, ofrecen el equipamiento ideal en la limpieza de vehículos en autoservicio.
Un sistema para cada necesidad: Centros de lavado multipista Kärcher
Soluciones modulares y flexibles para todo tipo de ubicaciones
Kärcher te ofrece máxima flexibilidad con la configuración ideal para tu estación de lavado:
- SB MB (de 2 a 4 pistas): Disponible en versión Skid (estructura abierta sobre bastidor) o Cab (en armario de acero inoxidable). Ideal para optimizar el espacio.
- SB MU (de 4 a 8 pistas): Disponible en versión Container (en contenedor técnico) o Componentes (para instalar en salas técnicas existentes). Diseñado para grandes volúmenes.
Kärcher SB MB: Innovación en el mínimo espacio
Instalar, conectar y listo. El centro de lavado Kärcher SB MB se pone en marcha en tiempo récord gracias a que toda su tecnología viene preinstalada de fábrica en un compacto armario de acero inoxidable. Su preciso sistema de dosificación de detergente y una ingeniería de vanguardia garantizan la máxima durabilidad, un bajo mantenimiento y una alta rentabilidad para tu negocio.
Diseño compacto: Ahorro máximo de espacio
Su diseño compacto permite integrar todos los componentes técnicos en un único armario básico, optimizando al máximo la superficie disponible en tu estación de lavado.
Máxima seguridad: Protección en dos niveles
Su sistema de doble llave permite abrir el equipo para tareas de mantenimiento mientras el cajetín de monedas permanece cerrado y completamente seguro.
Dosificación fiable y alta eficiencia
Las bombas dosificadoras garantizan la máxima seguridad del proceso, asegurando un funcionamiento fluido y un rendimiento constante incluso en las horas de máxima actividad.
Bajo consumo energético y menor coste
Las bombas refrigeradas por agua reducen drásticamente el consumo de energía, lo que se traduce en un ahorro directo en los costes operativos de tu instalación.
Sostenibilidad: Lavado con espuma seca
El uso de espuma seca reduce drásticamente el consumo de agua, disminuyendo los costes de suministro y protegiendo los recursos naturales de forma eficiente.
Mantenimiento rápido y sencillo
Las amplias puertas frontales con vierteaguas central desmontable garantizan un acceso total a los componentes, facilitando al máximo las tareas de mantenimiento técnico.
Configuración flexible de programas
La personalización de hasta 11 programas de lavado ofrece una versatilidad total, adaptándose a la perfección a las necesidades de cada cliente y tipo de vehículo
Limpieza económica y rentable
El uso de detergentes concentrados Kärcher optimiza el consumo de producto en cada lavado, reduciendo significativamente los costes operativos sin comprometer la máxima calidad de limpieza.
Las versiones SB MB
Versión Skid: Instalación en sala técnica
Un bastidor completamente premontado de fábrica, diseñado para ser colocado de forma rápida y sencilla en una sala técnica ya existente en la propia instalación
Versión Cab: Control externo y accesible
Diseñada para instalarse fuera de los boxes de lavado, permite a los usuarios seleccionar los programas de forma cómoda y sencilla a través de una consola de control remoto integrada.
Versiones Cab-1 y Cab-2: Flexibilidad en pista
Estas versiones se instalan directamente entre los boxes de lavado para optimizar el espacio:
- Versión Cab-1: Cuenta con una herramienta de lavado combinada (cepillo y lanza de alta presión en un solo elemento).
- Versión Cab-2: Equipada con herramientas independientes (cepillo y lanza de alta presión por separado) para una mayor comodidad del usuario.
Kärcher SB MU: Modularidad y adaptación sin límites
La solución flexible para centros de lavado de 4 a 8 pistas
El concepto modular del Kärcher SB MU ofrece una flexibilidad total para adaptarse a las características específicas de cualquier terreno o ubicación. Diseñado para centros de lavado medianos y grandes, permite configurar a la medida cada uno de sus componentes, desde los sistemas de producción de agua caliente o agua osmotizada, hasta los accesorios completos para las pistas.
Esta versatilidad es una inversión inteligente y de futuro: si tu empresa crece, tu estación de lavado autoservicio puede ampliarse fácilmente hasta un máximo de 8 pistas, optimizando los costes y acompañando el éxito de tu negocio paso a paso.
Limpieza de llantas sin complicaciones
El lavado de llantas se realiza directamente a través de la misma lanza de alta presión, lo que optimiza el espacio en la pista al eliminar la necesidad de una herramienta de lavado adicional.
Lavado sin contacto: Limpieza impecable y segura
El nuevo sistema de lavado sin contacto (touchless), que combina la lanza 3 en 1 y el detergente en espuma RM 838, permite a los operadores diversificar su oferta y cubrir con éxito las diferentes exigencias de sus clientes.
Brillo sin marcas ni manchas
Garantiza un secado de vehículos impecable gracias al sistema de ósmosis inversa integrado. Este equipo elimina los minerales y la cal del agua, evitando que queden marcas en la carrocería tras el lavado.
Control intuitivo y sencillo
Permite una selección rápida del programa de lavado mediante un cómodo interruptor giratorio. Además, la pantalla de saldo muestra de forma clara el tiempo de lavado restante para mejorar la experiencia del usuario.
Las versiones SB MU
Versión Container: Lista para funcionar
¡Instalar, conectar y listo! Toda la tecnología técnica se monta previamente dentro de un contenedor reforzado de fábrica, por lo que solo requiere su colocación sobre el terreno y la conexión de suministros para empezar a operar de inmediato.
Versión Componentes: Integración a medida
Los módulos técnicos se entregan de forma independiente para ser instalados directamente en una sala técnica ya existente en la propia estación, optimizando el espacio disponible y reduciendo los costes de obra civil.
Estructuras metálicas Kärcher: Diseño y funcionalidad para tu centro de lavado
El diseño de la cubierta superior (ático) combina estética y funcionalidad a la perfección. Nuestras estructuras de acero para boxes de lavado están disponibles con o sin elementos decorativos, facilitando la integración total de la identidad corporativa (CI) de tu marca.
Además, incorpora un estudiado concepto de iluminación integrada que no solo mejora la visibilidad y orientación de los usuarios, sino que crea un ambiente confortable y seguro que mejora la experiencia de lavado.
Flexibilidad total a tu medida
La estructura de acero de Kärcher es la solución idónea tanto para proyectos independientes como para grandes instalaciones, adaptándose a la perfección a centros de lavado desde 1 hasta 8 pistas.
Unidad multifunción: Todo en uno
Incorpora un soporte integrado para las herramientas de lavado junto con una consola de control remoto, optimizando el espacio en la pista y facilitando su manejo al usuario
Variedad de materiales para paneles separadoresa
Los tabiques divisorios están disponibles en cristal, Trespa® o lona, ofreciendo opciones totalmente personalizables para adaptarse al diseño y la estética corporativa de tu centro de lavado.
Diferentes variantes de techado
La cubierta superior está disponible en policarbonato translúcido curvado (para aprovechar al máximo la luz natural) o en chapa trapezoidal, ofreciendo opciones versátiles según la estética y las necesidades de tu instalación.