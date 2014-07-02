SISTEMAS DE LAVADO EN AUTOSERVICIO

Kärcher SB MU: Modularidad y adaptación sin límites

La solución flexible para centros de lavado de 4 a 8 pistas

El concepto modular del Kärcher SB MU ofrece una flexibilidad total para adaptarse a las características específicas de cualquier terreno o ubicación. Diseñado para centros de lavado medianos y grandes, permite configurar a la medida cada uno de sus componentes, desde los sistemas de producción de agua caliente o agua osmotizada, hasta los accesorios completos para las pistas.

Esta versatilidad es una inversión inteligente y de futuro: si tu empresa crece, tu estación de lavado autoservicio puede ampliarse fácilmente hasta un máximo de 8 pistas, optimizando los costes y acompañando el éxito de tu negocio paso a paso.