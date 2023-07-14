Herramientas de lavado

Diseño moderno y calidad probada de la marca Kärcher

Muy chic: Los accesorios de lavado de Kärcher marcan nuevas tendencia, tanto a nivel estético como técnicamente. Destacan por su diseño moderno y atractivo. Desarrollados y producidos por Kärcher, ofrecen el equipamiento ideal en el lavado de vehículos en autoservicio.

A man lathers up his classic car with a Kärcher power foam lance

Herramientas de lavado probadas en el mercado

Las herramientas de lavado se basan en el uso de piezas probadas en el mercado como en las limpiadoras de alta presión de Kärcher Professional. Más fiabilidad se traduce en menos esfuerzo de servicio y menores costes de sustitución. El reequipamiento de instalaciones existentes es sencillo y requiere un esfuerzo mínimo.

Nuestra lanza de alta presión

Ergonómica y potente: sin concesiones

  • Lanza giratoria que permite a los clientes un manejo más fácil.
  • Disponible en versión estándar en 540 mm, así como en versión larga para lavabos abiertos en 840 mm
Lanza alta presión Kärcher
Power foam in the self-service wash system
Espuma potente de Kärcher en el sistema de lavado autoservicio

Nuestra lanza de espuma Power Foam

Lanza compacta - gran efecto

  • Diseño moderno
  • Peso reducido
  • Lanza corta para un manejo y una ergonomía óptimos
Ir a producto
Lanza alta presión Kärcher
Espuma potente en el sistema de lavado de autoservicio.

Principio de funcionamiento de la lanza de espuma

Aplicación sencilla - Gran efecto

La mezcla de detergente, agua y aire se aplica al vehículo a alta presión con la lanza de espuma. Con una gran potencia, cubre el vehículo con una espuma voluminosa y muy eficaz.

Además de su uso con espuma potente, la lanza también se utiliza para limpiar llantas con el detergente limpiador de llantas potente de Kärcher y para aplicar cera potente de Kärcher.

La lanza de espuma potente no sólo limpia de forma óptima el vehículo, sino que también impresiona por su sencillo manejo. Las instrucciones de uso, las pegatinas del programa y las mangueras de alta presión de color uniforme proporcionan orientación y facilitan el manejo.

Espuma potente de Kärcher en el sistema de lavado autoservicio

Ventajas de la espuma Power Foam de Kärcher

Cúales son sus beneficios

  • Sensacional patrón de espuma para una experiencia de lavado espectacular que se traduce en una alta satisfacción y clientes que vuelven a la estación de lavado.

  • Mayor facturación gracias a lavados más largos
    Lanza de espuma potente para hasta 3 programas adicionales, posibilidad de reequipamiento en cualquier momento

Nuestra lanza de cambio automático Multi App

Una para todo

  • Lanza de cambio potente y fiable
  • Diseño idéntico a nuestra lanza de alta presión, pero con una boquilla diferente
  • Manejo intuitivo, gracias al cambio automático entre los programas de espuma y alta presión
  • Baja inversión, ya que no se necesita ninguna herramienta de lavado adicional para los programas de espuma
Lanza de cambio automático
Una mujer enjabona su coche con una lanza de cambio de Kärcher
Espuma potente de Kärcher en el sistema de lavado autoservicio

¿Necesita asesoramiento sobre nuestros sistemas de lavado de vehículos?

CONTACTO
Whatsapp Business

Si lo prefiere, puede contactarnos por teléfono

Estaremos encantados de responder a sus preguntas para configurar un presupuesto para su instalación de lavado de Kärcher. Puede consultarnos por teléfono, a través del formulario de contacto, o puede concertar una cita para una visita personalizada.

Tel: +34 900 17 00 68