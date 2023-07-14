Herramientas de lavado

Principio de funcionamiento de la lanza de espuma

Aplicación sencilla - Gran efecto

La mezcla de detergente, agua y aire se aplica al vehículo a alta presión con la lanza de espuma. Con una gran potencia, cubre el vehículo con una espuma voluminosa y muy eficaz.

Además de su uso con espuma potente, la lanza también se utiliza para limpiar llantas con el detergente limpiador de llantas potente de Kärcher y para aplicar cera potente de Kärcher.

La lanza de espuma potente no sólo limpia de forma óptima el vehículo, sino que también impresiona por su sencillo manejo. Las instrucciones de uso, las pegatinas del programa y las mangueras de alta presión de color uniforme proporcionan orientación y facilitan el manejo.