Herramientas de lavado
Diseño moderno y calidad probada de la marca Kärcher
Muy chic: Los accesorios de lavado de Kärcher marcan nuevas tendencia, tanto a nivel estético como técnicamente. Destacan por su diseño moderno y atractivo. Desarrollados y producidos por Kärcher, ofrecen el equipamiento ideal en el lavado de vehículos en autoservicio.
Herramientas de lavado probadas en el mercado
Las herramientas de lavado se basan en el uso de piezas probadas en el mercado como en las limpiadoras de alta presión de Kärcher Professional. Más fiabilidad se traduce en menos esfuerzo de servicio y menores costes de sustitución. El reequipamiento de instalaciones existentes es sencillo y requiere un esfuerzo mínimo.
Nuestra lanza de alta presión
Ergonómica y potente: sin concesiones
- Lanza giratoria que permite a los clientes un manejo más fácil.
- Disponible en versión estándar en 540 mm, así como en versión larga para lavabos abiertos en 840 mm
Nuestra lanza de espuma Power Foam
Lanza compacta - gran efecto
- Diseño moderno
- Peso reducido
- Lanza corta para un manejo y una ergonomía óptimos
Principio de funcionamiento de la lanza de espuma
Aplicación sencilla - Gran efecto
La mezcla de detergente, agua y aire se aplica al vehículo a alta presión con la lanza de espuma. Con una gran potencia, cubre el vehículo con una espuma voluminosa y muy eficaz.
Además de su uso con espuma potente, la lanza también se utiliza para limpiar llantas con el detergente limpiador de llantas potente de Kärcher y para aplicar cera potente de Kärcher.
La lanza de espuma potente no sólo limpia de forma óptima el vehículo, sino que también impresiona por su sencillo manejo. Las instrucciones de uso, las pegatinas del programa y las mangueras de alta presión de color uniforme proporcionan orientación y facilitan el manejo.
Ventajas de la espuma Power Foam de Kärcher
Cúales son sus beneficios
Sensacional patrón de espuma para una experiencia de lavado espectacular que se traduce en una alta satisfacción y clientes que vuelven a la estación de lavado.
Mayor facturación gracias a lavados más largos
Lanza de espuma potente para hasta 3 programas adicionales, posibilidad de reequipamiento en cualquier momento
Nuestra lanza de cambio automático Multi App
Una para todo
- Lanza de cambio potente y fiable
- Diseño idéntico a nuestra lanza de alta presión, pero con una boquilla diferente
- Manejo intuitivo, gracias al cambio automático entre los programas de espuma y alta presión
- Baja inversión, ya que no se necesita ninguna herramienta de lavado adicional para los programas de espuma
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Si lo prefiere, puede contactarnos por teléfono
Estaremos encantados de responder a sus preguntas para configurar un presupuesto para su instalación de lavado de Kärcher. Puede consultarnos por teléfono, a través del formulario de contacto, o puede concertar una cita para una visita personalizada.
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