CONCEPTOS DE MARCA EN EL LAVADO DE VEHÍCULOS
De la mano de una marca fuerte: Su éxito es nuestro objetivo. Para ello, ponemos a su disposición todo lo necesario para un aumento inmediato de sus ingresos. Benefíciese de nuestro reconocimiento de marca Kärcher de éxito mundial. Aumente sus ventas mediante opciones de marca adecuadas y gánese la confianza de sus clientes con la calidad demostrada de Kärcher. Nuestros conceptos flexibles se adaptan a cualquier lugar y nuestra excelente imagen de marca le permite brillar en todos los sentidos.
Kärcher Clean Park
Branding completo de Kärcher
- El mejor uso posible de la marca
- Máximo impacto publicitario
- Socio Premium de Kärcher
- Campañas de marketing
Instalaciones de lavado de Kärcher
Branding completo de Kärcher, solo para estaciones de servicio:
- El mejor uso posible de la marca
- Máximo impacto publicitario
- Socio Premium de Kärcher
- Campañas de marketing
- Posibilidad de individualización
Desarrollado por Kärcher
Co-Branding
- Uso restringido de la marca
- Impacto publicitario medio
- Socio de Kärcher
- Apoyo de marketing
- Apariencia fuerte: La marca propia se une a la calidad probada de Kärcher
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