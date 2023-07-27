CONCEPTOS DE MARCA EN EL LAVADO DE VEHÍCULOS

De la mano de una marca fuerte: Su éxito es nuestro objetivo. Para ello, ponemos a su disposición todo lo necesario para un aumento inmediato de sus ingresos. Benefíciese de nuestro reconocimiento de marca Kärcher de éxito mundial. Aumente sus ventas mediante opciones de marca adecuadas y gánese la confianza de sus clientes con la calidad demostrada de Kärcher. Nuestros conceptos flexibles se adaptan a cualquier lugar y nuestra excelente imagen de marca le permite brillar en todos los sentidos.

Clean Park

Kärcher Clean Park

Branding completo de Kärcher

  • El mejor uso posible de la marca
  • Máximo impacto publicitario
  • Socio Premium de Kärcher
  • Campañas de marketing
Más información
Car wash

Instalaciones de lavado de Kärcher

Branding completo de Kärcher, solo para estaciones de servicio:

  • El mejor uso posible de la marca
  • Máximo impacto publicitario
  • Socio Premium de Kärcher
  • Campañas de marketing
  • Posibilidad de individualización
Desarrollado por Kärcher

Desarrollado por Kärcher

Co-Branding

  • Uso restringido de la marca
  • Impacto publicitario medio
  • Socio de Kärcher
  • Apoyo de marketing
  • Apariencia fuerte: La marca propia se une a la calidad probada de Kärcher

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