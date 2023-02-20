NOVEDADES EN SOLUCIONES DE LAVADO PARA VEHÍCULOS.
Descubra nuestras novedades para un lavado de vehículos y camiones de calidad, sostenible y a un precio competitivo. Nuestras instalaciones de lavado son flexibles y se ajustan completamente a sus necesidades: desde la planificación hasta la configuración individual. ¡Déjese asesorar por nuestro equipo de expertos en instalaciones de lavado!
Destacados de gama de productos para lavado de vehículos Kärcher
TURISMOS
Puente de lavado CW 1: una solución robusta a precio competitivo.
Características técnicas:
- Altura de lavado: 2.30/2.60/2.90 m.
- Altura planta de lavado: Altura lavado +0.78 m
- Ancho libre zona lavado (altura espejos): 2.50 m.
- Ancho exterior total de pista: 4.10m/4.12m (Estructura estándar 3.50 m.)
- Ancho raíles guía (estándar): 2.70 m.
- Longitud pista estándar: Desde 8.40m. de raíles guía.
- Suministro de agua: 80 l/min – 4 bar
- Alimentación eléctrica: 3~/400V/50Hz
- Cepillos de serie: 2 Laterales + 1 Techo
- Secado de serie: 2 Laterales + 1 Techo
- Cuadro de control basic (hasta 7 programas) y distribuidor.
Equipamiento de serie:
- Función ahorro de agua (85/15).
- Estructura acero galvanizado en caliente.
- Puertas metálicas color negro + logo Kärcher.
- Cepillos PE máximo cuidado de carrocerías.
- Lavado de ruedas con irrigación interior (opción sin lavado de ruedas).
- Programas con jabón, ayuda secado de serie.
- Protector antisalpicaduras de techo con Kärcher Branding.
- Cadena de energía montada en pared.
- Railes guía antivuelco galvanizados.
- Panel de control con botonera.
- Cuadro de control básico y distribuidor.
Configuraciones opcionales:
- Altura de lavado configurables.
- Semáforos LED.
- Cepillos CareTouch / CareTouch Hybrid.
- Protectores antisalpicaduras verticales.
- Inclinación lateral de cepillos y verticales con Overlapping
- Secadores laterales dos bombas + posibilidad secador horizontal inclinación 35º.
- HP lateral + lavado de ruedas (con disco).
- Múltiples aplicaciones de lavado: Espuma, jabón, pulido, cera y lavado ultra rápido.
- Lavado de bajos bomba HP 80l/min fija, segmentada o segmentada oscilante con longitud controlada.
- Opción alta presión sólo OnBoard (Lateral–RockerPanel-+ ruedas) 60 Bar.
- Protección Antiheladas.
- Múltiples sistemas de seguridad adaptados a todo tipo de vehículos.
- Control de puerta abierta, de pasillo corto o estrecho.
- Detergentes recomendados: Gama Classic Line
Puente de lavado CWB 3: el equipo más alto para los clientes más exigentes
Características técnicas:
- Altura de lavado: 2.10/2.20/2.30/2.40/2.50/2.60/2.70/2.80/2.90m.
- Altura de la planta de lavado: Altura de lavado + 0.83m.
- Ancho libre zona de lavado (altura espejos): 2.45/2.60m.
- Ancho exterior total de pista: 4.04m/4.06m (Estructura estándar 3.50m.)
- Ancho raíles guía (estándar): 2.70m.
- Longitud pista estándar: 9m/10m.
- Suministro de agua: 80 l/min – 4 bar.
- Alimentación eléctrica: 3~/400V/50Hz.
- Cepillos de serie: 2 Laterales + 1 Techo.
- Secado de serie: 2 Laterales + 1 Techo.
Équipamiento de serie:
- Función ahorro de agua (85/15).
- Estructura acero galvanizado en caliente.
- Puertas K!Design color negro + logo Kärcher.
- Cepillos PE máximo cuidado de carrocerías.
- Lavado de ruedas HP de disco.
- Programas con jabón, espuma, cera y secado de serie.
- Secadores Laterales con doble motor.
- Cadena de energía montada en pared.
Configuraciones opcionales:
- Ancho de pista y altura de lavado configurables.
- Semáforos LED.
- Cepillos CareTouch / CareTouch Hybrid.
- Protectores antisalpicaduras verticales y horizontal.
- K!Adjust para seguimiento de contorno eficiente en secador horizontal.
- Inclinación lateral de cepillos y verticales con Overlapping.
- K!Dry Secado con doble bomba lateral + horizontal adaptativo+ inclinación 3 fases hasta 85 º.
- HP horizontal y vertical pivotante o en brazos separados.
- K!Wheel HP en lavado de ruedas, opción K!Planet con Discos Planetarios.
- Cepillos CareTouch Hybrid.
- Múltiples aplicaciones de lavado: Prelavado intensivo, prelavado de llantas, cera, pulido y lavado rápido en 3 minutos.
- Lavado de bajos bomba HP 80l/min fija, segmentada o segmentada oscilante con longitud controlada.
VEHÍCULOS COMERCIALES
Gama de puentes de lavado TB: para camiones y autobuses.
Características técnicas:
- Altura de lavado: 3.60/4.20/4.60/5.00 m.
- Altura planta de lavado: Altura de lavado + 0.94 m.
- Ancho libre zona de lavado (altura espejos): 2.900 m.
- Ancho exterior total de pista: 4.83m/5.00 m ( con/sin antisalpicaduras).
- Ancho raíles guía (estándar): 3.60 m.
- Longitud pista estándar: Desde 24 metros.
- Suministro de agua: Desde 100 l/min – 4/6 bar.
- Alimentación eléctrica: 3~/400V/50Hz.
- Potencia requerida: Desde 5,3kW.
- Cepillos Disponibles: 2 Laterales + 1 Techo.
- Cuadro de control basic (hasta 7 programas ) y Distribuidor.
Equipamiento de serie:
- Funcionamiento con agua fresca.
- Estructura acero galvanizado en caliente.
- Fotocélulas de posicionamiento.
- Cepillos PE máximo cuidado de carrocerías (horizontales y vertical).
- Programas con jabón, ayuda secado de serie.
- Sistema de tramcable (fijado en pared) para paso de instalaciones.
- Railes guía antivuelco galvanizados.
- Panel de control con botonera.
- Cuadro de control y distribuidor.
Configuraciones opcionales:
- Funcionamiento con agua reciclada 50/50 o 85/15.
- Altura de lavado configurables.
- Semáforos externos.
- Cepillos CarLite.
- Protectores antisalpicaduras horizontales y verticales.
- Cadena de energía (montada en pared o suelo).
- Largo pista configurable (raíles hasta 19/25/32 metros).
- Panel de control avanzado para mayor número de programas o sistemas de seguridad.
- Tubos guía para posicionamiento de vehículos.
- Alta Presión lateral (2/4/6 Spinners ) a 60 bar + Alta Presión techo giratoria 180º.
- Lavado de Bajos (60/20 bar).
- Programa de lavado con espuma.
- Arco Prelavado intensivo + Arco de aclarado para programa de lavado al paso.
- Protección Antiheladas + Interruptores de seguridad.
AUTOSERVICIO
Instalación de lavado en autoservicio Kärcher SB OB
Características técnicas:
- Medidas armario: 800x1.200x2.100mm.
- Presión de trabajo: 100/120 bar.
- Alimentación eléctrica: 3~/400V/50Hz.
- Caudal: 500 / 900l/h.
- Temperatura de agua caliente: 60º máximo.
Equipamiento de serie:
- Selector de programas de lavado específicos.
- Monedero electrónico para fichas y monedas.
- Panel informativo con programas de lavado genéricos.
- Espacio para equipos de descalcificación u osmosis.
Preparado para hasta 3 tipos de agua (fría, caliente, tratada).
- Opción de trabajo a media carga.
- Panel de control interior con pantalla táctil
Caldera eléctrica 6 kW.
- Bombas dosificadoras eléctricas (hasta 4).
- Opción de trabajo a media carga para ahorrar agua
Bomba 500l/h 100bar.
Configuraciones opcionales:
- Tercera herramienta de lavado (lanza de Espuma).
- Soporte exterior para tercera lanza.
- Descalcificación u osmosis integrada.
- Portalanzas y soportes insertados en la estructura (Alta Presión/Cepillo espuma).
- Columna independiente para 3ª lanza.
- Guías de mangueras con brazos articulados
Protección Antiheladas.
- Calderas 12/24 kW.
- Bomba de 900l/h 120 bar.
- Pistolas de salida cerrada para evitar pérdidas agua/detergente.
- Aislamiento térmico del armario.
Contáctenos para recibir un presupuesto personalizado
Estaremos encantados de responder a sus preguntas para configurar un presupuesto para su instalación de lavado de Kärcher. Puede consultarnos por teléfono, a través del formulario de contacto, o puede concertar una cita para una visita personalizada.
Teléfono de contacto:
Tel: +34 900 17 00 68WHATSAPP BUSINESS