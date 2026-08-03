Instalación de lavado en autoservicio SB OB
El equipo en autoservicio de una plaza SB OB de Kärcher permite el lavado completo del vehículo en un espacio mínimo. Gracias a su reducido tamaño, es la solución de una plaza ideal para el aprovechamiento de espacios restantes.
Configurable de forma individual según los deseos y las necesidades de los clientes, el compacto equipo en autoservicio de una plaza SB OB de Kärcher destaca para la limpieza de vehículos en un espacio mínimo. La solución flexible monoplaza ofrece hasta 7 programas de lavado diferentes para un lavado completo del vehículo. Las imágenes sencillas de comprender ayudan a realizar los ajustes en la unidad de control mediante la cómoda pantalla táctil integrada. El equipo monoplaza se puede estacionar perfectamente en espacios no utilizados, por lo que genera atractivos beneficios adicionales con una inversión muy baja.
Características y ventajas
Disponible con hasta 4 bombas de dosificaciónPermite hasta 7 programas de lavado. Lavado completo del vehículo con varios modos de lavado. Genera atractivos beneficios.
Tercera herramienta de lavadoPosibilidad de programas de lavado adicionales con espuma Power y detergente espumoso Power para llantas. La limpieza previa intensiva garantiza un resultado de limpieza óptimo. Garantiza una elevada satisfacción de los clientes.
Ablandamiento de agua por ósmosisNo es preciso un armario independiente. Reducida necesidad de espacio.
Ajustes rápidos y sencillos a través de la pantalla táctil
- Manejo intuitivo con visualizaciones descriptivas.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de trabajo (bar)
|100 - 120
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal por bomba (l/h)
|500
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2031-01-01
Equipamiento
- Instalaciones de lavado en autoservicio: 1
- Programas de lavado: 7 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Lavado de vehículos en autoservicio en espacios reducidos