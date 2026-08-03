Instalación de lavado en autoservicio SB OB

El equipo en autoservicio de una plaza SB OB de Kärcher permite el lavado completo del vehículo en un espacio mínimo. Gracias a su reducido tamaño, es la solución de una plaza ideal para el aprovechamiento de espacios restantes.

Configurable de forma individual según los deseos y las necesidades de los clientes, el compacto equipo en autoservicio de una plaza SB OB de Kärcher destaca para la limpieza de vehículos en un espacio mínimo. La solución flexible monoplaza ofrece hasta 7 programas de lavado diferentes para un lavado completo del vehículo. Las imágenes sencillas de comprender ayudan a realizar los ajustes en la unidad de control mediante la cómoda pantalla táctil integrada. El equipo monoplaza se puede estacionar perfectamente en espacios no utilizados, por lo que genera atractivos beneficios adicionales con una inversión muy baja.

Características y ventajas
Instalación de lavado en autoservicio SB OB: Disponible con hasta 4 bombas de dosificación
Disponible con hasta 4 bombas de dosificación
Permite hasta 7 programas de lavado. Lavado completo del vehículo con varios modos de lavado. Genera atractivos beneficios.
Instalación de lavado en autoservicio SB OB: Tercera herramienta de lavado
Tercera herramienta de lavado
Posibilidad de programas de lavado adicionales con espuma Power y detergente espumoso Power para llantas.  La limpieza previa intensiva garantiza un resultado de limpieza óptimo. Garantiza una elevada satisfacción de los clientes.
Instalación de lavado en autoservicio SB OB: Ablandamiento de agua por ósmosis
Ablandamiento de agua por ósmosis
No es preciso un armario independiente. Reducida necesidad de espacio.
Ajustes rápidos y sencillos a través de la pantalla táctil
  • Manejo intuitivo con visualizaciones descriptivas.
Especificaciones

Características técnicas

Presión de trabajo (bar) 100 - 120
Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal por bomba (l/h) 500
Actualizaciones de software disponibles hasta 2031-01-01

Equipamiento

  • Instalaciones de lavado en autoservicio: 1
  • Programas de lavado: 7 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
  • Lavado de vehículos en autoservicio en espacios reducidos