Configurable de forma individual según los deseos y las necesidades de los clientes, el compacto equipo en autoservicio de una plaza SB OB de Kärcher destaca para la limpieza de vehículos en un espacio mínimo. La solución flexible monoplaza ofrece hasta 7 programas de lavado diferentes para un lavado completo del vehículo. Las imágenes sencillas de comprender ayudan a realizar los ajustes en la unidad de control mediante la cómoda pantalla táctil integrada. El equipo monoplaza se puede estacionar perfectamente en espacios no utilizados, por lo que genera atractivos beneficios adicionales con una inversión muy baja.