Bomba de barril a batería
Riego cómodo y ecológico: Utiliza directamente el agua de lluvia recogida de un depósito de agua, estanque o contenedor IBC con la bomba de barril a pilas flexible, sin necesidad de grifo, toma de corriente ni regadera.
Ventajas
Sin necesidad de toma de agua
La bomba para barril a batería es autosuficiente: El dispositivo no necesita una conexión de agua independiente, sino que utiliza el agua de lluvia recogida en un barril de agua o contenedor IBC. Esto significa que puede regar sus flores y huertos en huertos alquilados, por ejemplo, sin necesidad de una toma de agua.
Sin necesidad de suministro eléctrico
Una potente batería en lugar de un cable: La bomba para barril funciona con pilas y no necesita alimentación eléctrica. Esto permite mucha más flexibilidad: En los productos con cable, el área de uso está limitada por la longitud del cable. En cambio, la bomba para barril permite regar sin cable incluso en lugares sin suministro eléctrico.
Comodidad
Más eficaz, más ergonómica, más sencilla: en comparación con una regadera, la bomba para barril de lluvia ofrece mucha más comodidad. El interruptor está al mismo nivel que el borde del barril, por lo que no es necesario que el usuario se agache. Cargar con pesadas regaderas también es cosa del pasado, ya que el agua se extrae directamente del barril y puede utilizarse para regar con la manguera de jardín y los pulverizadores de jardín.
Uso eficiente del agua
La bomba para barril también cabe por aberturas estrechas como las de un contenedor IBC. Esto ahorra tiempo y agua, ya que el agua de lluvia recogida puede reutilizarse fácilmente.
Fuentes de alimentación de agua
Las bombas de barril a batería son ideales para regar eficazmente los parterres de hortalizas y las flores con agua de lluvia procedente de un barril o depósito. Posibles usos:
- Barril de lluvia
- Depósito de agua
- Contenedor IBC
Campos de aplicación típicos de las bombas de barril a batería
Huerto parcelado
Las parcelas más antiguas suelen carecer de electricidad. Los que necesitan regar con regularidad pueden hacerlo mucho más fácil con una bomba de barril a batería.
Huerto de verduras y hierbas
Para que el huerto y hierbas junto a la terraza o en el jardín de detrás de casa prosperen, se pueden regar de forma respetuosa con las plantas con agua de lluvia sin cal utilizando una bomba de barril.
Riego del césped
La bomba de barril sin cables, a batería también es adecuada para regar superficies más grandes, como el césped. El agua del barril de lluvia ofrece una alternativa al agua del grifo que ahorra recursos.
Beneficios destacados
Para los propietarios de jardines que están hartos de transportar una pesada regadera de un lado a otro del jardín, pero que no disponen de una toma de corriente, la Bomba de Barril Inalámbrica BP 2.000-18 resulta ideal. Puede funcionar con cualquier batería Battery Power de 18 V de Kärcher, por lo que podrá utilizar fuentes de agua alternativas donde quiera, incluso si no dispone de conexión eléctrica en el jardín. Esto no sólo ahorra valiosa agua potable, sino que también le ahorra esfuerzos a su espalda y a su cartera. Ideal para jardines pequeños, jardines de casas de campo, huertos y cualquier lugar donde haya agua y plantas sedientas, pero no haya suministro eléctrico.
Características de la bomba de barril a batería
Lista para usar de inmediato
La bomba de barril inalámbrica es la alternativa más cómoda a la regadera y está lista para usar en unos pocos pasos
Posición variable de la manguera
El sistema de manguera puede fijarse a la fuente de agua en tres posiciones.
Seguridad y comodidad
El soporte de la batería se coloca en la parte superior del barril de lluvia para que no pueda entrar en contacto con el agua. La bomba del barril cuenta con un montaje flexible en el borde del barril para garantizar una sujeción segura.
Guía de la manguera
La guía de la manguera en el borde del barril garantiza que la manguera de jardín no se doble ni se dañe con ningún borde.
Práctico y de bajo consumo
Gracias al interruptor integrado en la fijación del borde de la barrica, la bomba inalámbrica para barricas puede encenderse y apagarse en cualquier momento. Así se ahorra energía.
La transparencia es importante
La cubierta transparente de la pantalla permite leer el nivel de carga de la batería en cualquier momento.
Innovadora y cómoda
Las bombas de barril sin cable de Kärcher están equipadas con una manguera de longitud regulable y un prefiltro.
Sistema de filtro extraíble
El prefiltro evita la aspiración de partículas de suciedad, garantizando un funcionamiento sin problemas. Si el prefiltro se ensucia, puede limpiarse en pocos pasos.
Preguntas más frecuentes (FAQ's) sobre la Bomba de Barril a batería de Kärcher
Plataforma de baterías Battery Power de Kärcher
La bomba de barril a batería es un producto de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher. Descubra toda la gama de productos y vea qué otros productos son compatibles con su batería Battery Power de 18 V.
