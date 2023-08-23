Bomba de barril a batería

Riego cómodo y ecológico: Utiliza directamente el agua de lluvia recogida de un depósito de agua, estanque o contenedor IBC con la bomba de barril a pilas flexible, sin necesidad de grifo, toma de corriente ni regadera.

Ventajas

Sin necesidad de toma de agua

La bomba para barril a batería es autosuficiente: El dispositivo no necesita una conexión de agua independiente, sino que utiliza el agua de lluvia recogida en un barril de agua o contenedor IBC. Esto significa que puede regar sus flores y huertos en huertos alquilados, por ejemplo, sin necesidad de una toma de agua.

Bomba de barril a batería Kärcher, sin necesidad de conexión de agua

Sin necesidad de suministro eléctrico

Una potente batería en lugar de un cable: La bomba para barril funciona con pilas y no necesita alimentación eléctrica. Esto permite mucha más flexibilidad: En los productos con cable, el área de uso está limitada por la longitud del cable. En cambio, la bomba para barril permite regar sin cable incluso en lugares sin suministro eléctrico.

Bomba de barril a batería Sin necesidad de suministro eléctrico

Comodidad

Más eficaz, más ergonómica, más sencilla: en comparación con una regadera, la bomba para barril de lluvia ofrece mucha más comodidad. El interruptor está al mismo nivel que el borde del barril, por lo que no es necesario que el usuario se agache. Cargar con pesadas regaderas también es cosa del pasado, ya que el agua se extrae directamente del barril y puede utilizarse para regar con la manguera de jardín y los pulverizadores de jardín.

Riego con una bomba de barril a batería

Uso eficiente del agua

La bomba para barril también cabe por aberturas estrechas como las de un contenedor IBC. Esto ahorra tiempo y agua, ya que el agua de lluvia recogida puede reutilizarse fácilmente.

Ahorra agua con la bomba de barril a batería de Kärcher

Fuentes de alimentación de agua

Las bombas de barril a batería son ideales para regar eficazmente los parterres de hortalizas y las flores con agua de lluvia procedente de un barril o depósito. Posibles usos:

  • Barril de lluvia
  • Depósito de agua
  • Contenedor IBC

 

Campos de aplicación típicos de las bombas de barril a batería

Schrebergarten - Fasspumpe

Huerto parcelado

Las parcelas más antiguas suelen carecer de electricidad. Los que necesitan regar con regularidad pueden hacerlo mucho más fácil con una bomba de barril a batería.

Gemüse- und Kräutergarten - Fasspumpe

Huerto de verduras y hierbas

Para que el huerto y hierbas junto a la terraza o en el jardín de detrás de casa prosperen, se pueden regar de forma respetuosa con las plantas con agua de lluvia sin cal utilizando una bomba de barril.

Rasenbewässerung - Fasspumpe

Riego del césped

La bomba de barril sin cables, a batería también es adecuada para regar superficies más grandes, como el césped. El agua del barril de lluvia ofrece una alternativa al agua del grifo que ahorra recursos.

Beneficios destacados

Para los propietarios de jardines que están hartos de transportar una pesada regadera de un lado a otro del jardín, pero que no disponen de una toma de corriente, la Bomba de Barril Inalámbrica BP 2.000-18 resulta ideal. Puede funcionar con cualquier batería Battery Power de 18 V de Kärcher, por lo que podrá utilizar fuentes de agua alternativas donde quiera, incluso si no dispone de conexión eléctrica en el jardín. Esto no sólo ahorra valiosa agua potable, sino que también le ahorra esfuerzos a su espalda y a su cartera. Ideal para jardines pequeños, jardines de casas de campo, huertos y cualquier lugar donde haya agua y plantas sedientas, pero no haya suministro eléctrico.

Características de la bomba de barril a batería

Kärcher: Bomba de barril

Lista para usar de inmediato

La bomba de barril inalámbrica es la alternativa más cómoda a la regadera y está lista para usar en unos pocos pasos

Kärcher: Bomba de barril

Posición variable de la manguera

El sistema de manguera puede fijarse a la fuente de agua en tres posiciones.

Kärcher: Bomba de barril

Seguridad y comodidad

El soporte de la batería se coloca en la parte superior del barril de lluvia para que no pueda entrar en contacto con el agua. La bomba del barril cuenta con un montaje flexible en el borde del barril para garantizar una sujeción segura.

Kärcher: Bomba de barril

Guía de la manguera

La guía de la manguera en el borde del barril garantiza que la manguera de jardín no se doble ni se dañe con ningún borde.

Kärcher: Bomba de barril

Práctico y de bajo consumo

Gracias al interruptor integrado en la fijación del borde de la barrica, la bomba inalámbrica para barricas puede encenderse y apagarse en cualquier momento. Así se ahorra energía.

Kärcher: Bomba de barril - tapa transparente

La transparencia es importante

La cubierta transparente de la pantalla permite leer el nivel de carga de la batería en cualquier momento.

Kärcher: Bomba de barril con asa de transporte ergonómica

Innovadora y cómoda

Las bombas de barril sin cable de Kärcher están equipadas con una manguera de longitud regulable y un prefiltro.

Kärcher: Bomba de barril - Sistema de filtro desmontable

Sistema de filtro extraíble

El prefiltro evita la aspiración de partículas de suciedad, garantizando un funcionamiento sin problemas. Si el prefiltro se ensucia, puede limpiarse en pocos pasos.

Preguntas más frecuentes (FAQ's) sobre la Bomba de Barril a batería de Kärcher

La altura de impulsión de la bomba llega a los 20 m.

La BP 2.000-18 Barril puede bombear hasta 2000 l/h.

El cable que va de la bomba al portapilas está diseñado para una profundidad de inmersión de hasta 1,8 m.

El diámetro de la bomba BP 2.000-18 Barril es de 100 mm. Esto permite utilizar la bomba para barril de batería en lugares con aberturas pequeñas, como los contenedores IBC.

La capacidad de la bomba son 2 bar.

El volumen de suministro incluye una manguera de 1 m de longitud. Opcionalmente, puede sustituirse por un sistema de mangueras más largo.

La bomba de barril a batería es compatible con todas las baterías Battery Power de 18 V y Battery Power Plus de 18 V de Kärcher.

Batería Kärcher de 18 V 2,5 Ah  → máx. 25 min

Batería Kärcher de 18 V 5,0 Ah → máx. 50 min

Plataforma de baterías Battery Power de Kärcher

La bomba de barril a batería es un producto de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher. Descubra toda la gama de productos y vea qué otros productos son compatibles con su batería Battery Power de 18 V.

18 V Battery Power

Aquí encontrarás todos los aparatos de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher
IR A LOS PRODUCTOS

¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda sobre nuestras bombas de jardín?

Contacto

¡Contáctanos sin compromiso!

Explícanos tu duda o consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Explícanos tus necesidades de limpieza.

Si lo prefieres también puedes llamarnos directamente al número 93 846 44 47.

Estaremos encantados de darte el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de tus necesidades de limpieza.

Contacto
Buscar un Servicio Técnico