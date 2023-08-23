Bomba de barril a batería

Beneficios destacados

Para los propietarios de jardines que están hartos de transportar una pesada regadera de un lado a otro del jardín, pero que no disponen de una toma de corriente, la Bomba de Barril Inalámbrica BP 2.000-18 resulta ideal. Puede funcionar con cualquier batería Battery Power de 18 V de Kärcher, por lo que podrá utilizar fuentes de agua alternativas donde quiera, incluso si no dispone de conexión eléctrica en el jardín. Esto no sólo ahorra valiosa agua potable, sino que también le ahorra esfuerzos a su espalda y a su cartera. Ideal para jardines pequeños, jardines de casas de campo, huertos y cualquier lugar donde haya agua y plantas sedientas, pero no haya suministro eléctrico.